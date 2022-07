Lo que supone el sorprendente fichaje de Palou por McLaren

Cargar el reproductor de audio

Me he lamentado muchas veces de cómo, en el automovilismo, los rumores y decisiones sobre el futuro tienden a distraernos del aquí y el ahora. En el caso, por ejemplo, de la máxima categoría del WEC durante los últimos cuatro años y de la interminable batalla interna de Toyota, sería comprensible que el foco de atención se alejara de la acción en pista y se centrara más en el brillante futuro con nuevas reglas, nuevos coches y nuevos fabricantes.

Pero en la IndyCar, creo que es simplemente triste que parezcamos descontentos con el status quo de la categoría, que generalmente implica más de una docena de posibles ganadores en cualquier fin de semana y que, en el ecuador de la temporada, seis o siete pilotos en tres o cuatro equipos tienen posibilidades de título.

Había cierta esperanza de que este año no fuera así, porque la mayoría de los pilotos y equipos de renombre tenían su lugar asegurado hasta al menos 2023. Alexander Rossi tenía que tomar una decisión con respecto a su futuro, y lo hizo, y pasará Arrow McLaren SP, donde se unirá a Pato O'Ward, que resolvió algunos problemas de principios de temporada con el equipo. Aparte de eso, no había grandes interrogantes, por lo que pudimos mantener nuestra atención en una apasionante batalla que, tras nueve rondas, tiene a siete pilotos separados por 70 puntos.

O esa era mi esperanza, y con cierta tristeza vi que lo único que había ocurrido era que la atención se dirigió a la silly season del año que viene, ya que varias estrellas y futuras estrellas llegarán al final de sus contratos a finales de 2023.

Y entonces el mundo se puso al revés. Unas horas después de que Chip Ganassi Racing confirmara que había efectiva la opción de renovar a Alex Palou para 2023 -el comunicado de prensa llevaba la habitual frase del español de 25 años: "Feliz de seguir en un equipo tan bueno"-, el propio piloto apareció en sus redes sociales para decir que la frase era falsa y de paso anunciar que dejará Ganassi al final de la temporada.

Momentos después de ese pequeño "¡¿Qué?!" llegó el comunicado de McLaren de que Palou se había unido a la "familia" del equipo, y que compartirá un programa de pruebas de F1 con los también pilotos de IndyCar Pato O'Ward -que ya es piloto de Arrow McLaren SP- y Colton Herta, que acaba de realizar un test de de días con el McLaren del año pasado en Portimao.

Así fue: Herta se ve lo suficientemente rápido para F1 tras su primer test

¿Palou y Herta son ahora rivales por un puesto en la Fórmula 1 con McLaren en 2024?

Aunque la noticia llegó de forma realmente sorprendente, el movimiento en sí no fue del todo inesperado, ya que a Palou se le ha vinculado con pasar a Arrow McLaren SP desde hace algunos meses. Muchos nos preguntamos por qué un piloto decidiría dejar el mejor equipo de IndyCar del último cuarto de siglo para unirse a una escudería que todavía está tratando de afianzarse como totalmente de primera categoría. Había tres posibles respuestas: McLaren ofrecía a Palou un salario mucho mayor, una oportunidad en la Fórmula 1, o ambas cosas.

Teniendo en cuenta que McLaren había accedido recientemente a probar a Herta en un coche de F1 - un movimiento que dejó temporalmente fuera de juego a O'Ward - la probabilidad de que Palou encontrara un asiento en F1 a corto plazo parecía remota. McLaren ya tiene en su plantilla a un excelente piloto joven que tiene hambre de F1, el propio O'Ward, y seguramente podrá recurrir a un piloto de talento similar, Herta, siempre que el sueño de Michael Andretti de llevar su equipo Andretti Autosport a la Fórmula 1 no se haga realidad.

Sin embargo, tampoco parecía probable que McLaren ofreciera un salario asombroso a Palou sólo para sacarle de su actual equipo y ponerle en un Arrow McLaren SP-Chevrolet. Y, de todos modos, es difícil pensar en un piloto brillante como Palou cambie un coche con la posibilidad de ganar otro título por ganar más dinero. Por lo tanto, la conclusión es que quizás hay una muy apetecible promesa de Fórmula 1 para Palou en su nuevo acuerdo.

En mayo y principios de junio, Motorsport.com se puso en contacto con algunas fuentes interesantes y creíbles -dos por casualidad, otra de manera intencionada- y las tres coincidieron en que, aunque Palou había mostrado su deseo de Fórmula 1 mucho menos que O'Ward y Herta, él también tiene la vista puesta en la categoría reina. Las tres fuentes, cuando les prometí que no revelaría su identidad, admitieron también que no estaban en posesión de todos los datos.

A continuación te mostramos un resumen de sus aportaciones combinadas que, francamente, parece un argumento excesivamente adornado para una telenovela. Tómatelo como pura ficción si lo deseas, pero a la luz de lo ocurrido en la noche del martes, quizás ya no parezca tan descabellado.

¡Aquí va!

En algún momento a finales de abril, mientras el circo de la IndyCar viaja a Barber Motorsports Park para la cuarta ronda de la temporada, el CEO de McLaren, Zak Brown, tiene una conversación con Palou. Existe una antipatía mutua entre Brown y Chip Ganassi, y a este le encanta la idea de hacerse con el último campeón de Ganassi y añadirle a la creciente lista de talentos de McLaren. Brown aún no puede hacer promesas respecto a la F1, pero tener a Palou en su equipo y compitiendo contra el de Ganassi en la IndyCar le divertiría, aunque sólo sea por un año.

Entonces, una vez que Daniel Ricciardo decida su futuro - que seguramente no será con el equipo McLaren de F1 más allá de 2023 - Zak, Andreas Seidl y la junta directiva de McLaren tendrán que elegir entre O'Ward, Palou y posiblemente Herta en cuanto a quién cruza el Atlántico para unirse a Lando Norris en su equipo de Fórmula 1. Brown y Palou llegan a un acuerdo provisional, no un contrato, sino un acuerdo verbal basado en una serie de condiciones.

Pronto, por ser quien es, Chip se entera de esa conversación y se pone comprensiblemente furioso. El contrato de Palou le impide supuestamente hablar con equipos rivales en ese momento, y mucho menos llegar a un acuerdo verbal. Tenía un contrato de dos años más uno opcional, y hasta que no se redacte un nuevo contrato o Chip haga o no haga uso de esa opción, Palou no tiene libertad para negociar con otros. Desde luego, al menos no en abril del segundo año.

Así que con un contrato teóricamente hermético, Ganassi le dice a Palou (recordemos, es todo ficción): "A la mierda, voy a ejercer mi opción sobre ti para 2023. No hay renegociación salarial a la vista pese a que ganaste el campeonato, el mismo trato que alcancé contigo, con Felix Rosenqvist antes de ti, y con Ed Jones antes de eso, y luego si quieres puedes desaparecer".

A Brown le habría molestado enormemente que surgiera ese asunto porque 1) parecería haber sido derrotado por Chip, 2) no podría hacerse con Palou hasta, al menos, 2024, y 3) superficialmente parecería que ha incumplido el pacto entre directores de equipo y animado a Palou a romper las reglas de su contrato actual.

Y sin embargo, a mediados de julio estamos aquí, y aparentemente Brown no ha sido derrotado por Ganassi, ha conseguido a Palou para 2023, y la única duda es sobre quién tiene razón, quién está equivocado, y si la verdad se encuentra en algún lugar entre medias.

[Música de final de episodio de serie de Netflix].

¿Cuánto de lo descrito en los cuatro párrafos anteriores es cierto? ¿Cuánto de esto es rumor, invención y una exageración? Hacia finales del mes pasado, tuve una conversación extraoficial con Palou, en la que le expuse mi teoría y le pregunté si podía confirmar o negar alguna versión de lo sucedido y que estaba a punto de dejar Ganassi. Me escuchó, sonrió, se rio y me convenció de que todo era mentira, de que era feliz donde estaba, etc., etc.

"¡Psst! ¡Felix! Nunca adivinarás lo que está pasando. Te sustituí una vez, ahora voy a hacerlo de nuevo... quizás"

Lo único que sabemos con certeza es que hay un considerable malestar flotando alrededor, ahora a la vista de todos gracias a que Ganassi anunció el martes que ha renovado a Palou, Palou luego lo negó y declaró que va a dejar su actual equipo, y McLaren rápidamente publicó que ha contratado al campeón de la IndyCar 2021, aunque en un papel aún sin especificar.

Una de las cuestiones cruciales es si el contrato actual de Palou con Ganassi establece que no puede negociar específicamente con otro equipo de IndyCar. Si es así, eso sugeriría que McLaren y Palou han respetado la ley acogiéndose a los detalles: a Palou no le dio la bienvenida el Arrow McLaren SP de IndyCar sino McLaren Racing. ¿Podría eso significar que Palou estará en la F1 ya en 2023 - a diferencia de O'Ward y Herta, Palou ya tiene los 40 puntos requeridos para la Superlicencia - y que Ricciardo ya le ha dicho a McLaren en privado que dejará de correr en la F1 al final de esta temporada?

O si las palabras del miércoles de Ricciardo pueden tomarse al pie de la letra y correrá hasta el final de su contrato el próximo año, ¿estaría Palou preparado para pasar una temporada como piloto de pruebas de F1 y piloto en espera, disputando alguna sesión de FP1 junto con el programa TPC [coche de pruebas anterior]?

El director general de Ganassi, Mike Hull, volvió a recalcar al IndyStar el martes por la noche que "Alex Palou tiene contrato con el equipo hasta 2023", y existe la teoría de que el comentario de Hull, y el hecho de que Ganassi publicara su comunicado mucho antes de que se anunciara el acuerdo Palou-McLaren, fue el método elegido por Chip para recordar públicamente a todos los implicados que a CGR le tienen que pagar mucho dinero en caso de que Palou pase a McLaren en 2023.

Eso tendría parte de sentido, pero ¿un equipo tan respetable como Ganassi emitiría un comunicado que también incluyera una cita aparentemente inventada de Palou? Eso sugeriría una pérdida de perspectiva dentro de las filas de CGR, lo cual está fuera de lugar. A mí me parece mucho más probable que alguien apretara el gatillo en un comunicado que había sido preparado en previsión de que Palou siguiera con ellos hasta el final de 2023.

También parece inconcebible que la junta directiva de McLaren esté dispuesta a pagar a Ganassi para fichar a un Palou que, si bien fue el piloto más completo de la IndyCar en 2021, tiene a otros pilotos a su nivel en cuanto a la mezcla de juventud con inmenso talento. Al otro lado del charco, McLaren ya "posee" un piloto de ese tipo con O'Ward, y hay otro de calibre similar, Herta, que forma parte del programa TPC de McLaren. En otras palabras, McLaren no necesita a Palou tan desesperadamente como para arriesgarse a incurrir en una penalización financiera por su fichaje, por lo que debe estar seguro de que el trato con el actual campeón es correcto.

La decisión de Palou de abandonar el equipo que le convirtió en campeón de la IndyCar ha sido lo suficientemente agria como para preguntarse por qué está tan dispuesto a irse. Recordemos el caso contrario de Ryan Briscoe, que fue despedido por Ganassi al final de su tórrida temporada en la IRL IndyCar en 2005, pero no se quejó públicamente de ello y unos ocho años más tarde recibió la oportunidad de competir en la Indy 500 con Chip. Eso le valió una temporada completa de IndyCar con Ganassi en 2014, y aunque se le volvió a dejar marchar al final de la temporada, Briscoe no atacó a nadie, y volvió a estar al volante del programa Ford GT IMSA dirigido por Ganassi desde 2016 hasta 2019. En ese periodo logró 10 victorias, incluidas dos en las 24 Horas de Daytona.

Entonces, ¿qué clase de piloto tiene tanta confianza en su futuro como para despreciar y enfurecer al dueño de uno de los mejores equipos del planeta? Una vez más, ha surgido una teoría interesante: que Palou no tenga intención de seguir en las carreras a largo plazo, o al menos, no desde el cockpit, y que se retirará a los 30 años. Pero no estoy seguro de que sea así.

La salida de Palou podría ayudar a consolidar el futuro de Dixon en el equipo CGR de la IndyCar.

Si este asunto ha sido una especie de bomba nuclear en el paddock de la IndyCar, las consecuencias son en cierto modo igual de fascinantes. El desencanto que Chip Ganassi sintió por su trato con Palou en las últimas ocho semanas hizo que estudiara al menos dos vacantes de su equipo de IndyCar a finales de 2023, dejadas por Palou... ¿y? Y probablemente Jimmie Johnson.

Si Ganassi hubiera podido retener a Palou, podría haber intentado persuadir a Scott Dixon para que se pasara a su equipo de coches deportivos Cadillac, pero esa propuesta podría haber llevado el riesgo de que la leyenda neozelandesa se marchara a AMSP. El equipo McLaren lleva mucho tiempo detrás del seis veces campeón y el propio Scott está deseando prolongar su carrera en el mundo de los monoplazas y retrasar el cambio a tiempo completo a la IMSA. La noticia del martes, y la acumulación de talento por parte de AMSP, puede haber descartado a Dixon de ese cambio, pero también le ha hecho más deseable para Ganassi. Ningún propietario de equipo querría perder a dos campeones en el espacio de dos años.

La inminente salida de Palou también significa que Ganassi está a la caza de un nuevo ocupante del coche #10 un año antes de lo que pretendía, ya que aunque Chip gane cualquier caso legal sobre este asunto, no va a dar victorias a un piloto que se queda bajo coacción. En ese caso, Rinus VeeKay podría ser la mejor opción disponible. Tiene un alto grado de talento en bruto y, por lo que sabe Motorsport.com, todavía no ha firmado un acuerdo para una cuarta temporada con Ed Carpenter Racing.

Pero VeeKay también es candidato para el tercer coche de Arrow McLaren SP, junto con O'Ward y el recién llegado para 2023, Alexander Rossi, en caso de que Palou sea destinado a la Fórmula 1, y Felix Rosenqvist a la Fórmula E. Sin embargo, no hay que dar por hecho este último movimiento: si Palou no tiene cabida en el AMSP-Chevy #7, McLaren podría contentarse con Rosenqvist.

Mientras tanto, todo este asunto probablemente acelerará los esfuerzos de los propietarios de los equipos para firmar con sus pilotos actuales más allá de 2023, o hacer grandes apuestas por los principales pilotos que estarán disponibles el próximo año. Por ejemplo, me sorprendería que, en 2024, el equipo Penske-Chevrolet no incluyera a los actuales titulares Josef Newgarden, Will Power y Scott McLaughlin.

¿Podría Herta, con sus ambiciones de F1 quizás frustradas por el fichaje de Palou y por la inexistencia de un equipo Andretti F1, encerrarse en un acuerdo a largo plazo con Ganassi? Esa combinación, con Dixon y Marcus Ericsson al lado, podría ser devastadoramente fuerte.

Sea cual sea el escenario, sea cual sea la alineación, Ganassi será fuerte el próximo año, y será fuerte en 2024 y más allá; Chip no se quedará buscando entre las sobras. Por muy enfadado o traicionado que se sienta ahora, sin duda dará un golpe maestro, y su equipo seguirá siendo un aspirante al título.

Mientras tanto, McLaren ha reunido una fuerza motriz tan formidable en sus distintos equipos que se está sometiendo a una presión similar a la que mencionó Jean Todt cuando contrató a Michael Schumacher para Ferrari en la Fórmula 1. Si las distintas ramas del equipo McLaren no tienen éxito ahora, sólo podrán culparse a sí mismas.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!