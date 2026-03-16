Palou explica cómo vivió su duelo por la victoria con Kirkwood en Arlington

En un momento dado, parecía que Alex Palou iba a alzarse con la victoria en la primera carrera en Arlington en la historia de la IndyCar, pero sus opciones se esfumaron ante el vertiginoso ritmo de Kyle Kirkwood.

El cuatro veces campeón de la IndyCar Series tomó el mando de los que seguían la estrategia estándar, de tres paradas, tras su primera detención en boxes, en la vuelta 16 de 70. En un momento dado, consiguió una ventaja de más de 7 segundos sobre el poleman, Marcus Ericsson, y lideró 16 vueltas, pero eso cambió cuando Kirkwood adelantó a su compañero de equipo en Andretti y comenzó a recortar la distancia con el Honda #10 de Chip Ganassi Racing.

La complejidad de la carrera se hizo patente cuando el español alcanzó al Honda #26 de Andretti Global pilotado por Will Power, que lideraba la carrera con una estrategia de dos paradas, a unas 27 vueltas del final. Una vez que el australiano se metió en boxes en el giro 46, Palou y Kirkwood entraron tres vueltas más tarde y lograron superarlo con su estrategia. A partir de ahí, la carrera se convirtió en una batalla cara a cara, con Kirkwood marcando las vueltas más rápidas hasta ese momento.

A 16 vueltas del final, el Honda #27 de Kirkwood se colocó a la altura del alerón trasero del monoplaza del catalán, y enfiló la larga recta de más de un kilómetro que conduce a la curva 10 antes de lanzarse a por el liderato, con una apurada de frenada en la curva 14.

Alex Palou, Chip Ganassi Racing; Kyle Kirkwood, Andretti Global con Curb-Agajanian; Will Power, Andretti Global Foto de: Michael L. Levitt / Lumen vía Getty Images

"Me defendí en la curva 10", dijo Palou, que salió segundo y lideró 16 vueltas. "Ellos (Andretti y Kirkwood) tenían un coche un poco más ajustado que el nuestro. Lo sabíamos. Nos estaban alcanzando mucho en las rectas. Esa fue la decisión que tomamos. Era lo mejor que supimos hacer. Luego, al salir de la curva 12, pulsé el OT (botón de adelantamiento), también en el motor híbrido. Estaba muy cerca. No sabía si tenía que defenderme o no. Simplemente se lanzó. Fue un adelantamiento limpio".

Kirkwood abrió una ventaja de 2 segundos a diez vueltas del final antes de establecer una diferencia de unos 5 segundos, hasta que salió la bandera amarilla a cuatro giros de la conclusión, lo que provocó una reanudación para un duelo a una vuelta. Al final, sin embargo, Palou no tuvo el ritmo suficiente para cazar a Kirkwood antes de que otro incidente pusiera fin a la carrera y se tuviera que conformar con el segundo lugar.

Durante la rueda de prensa posterior a la carrera, Motorsport.com preguntó a Palou si en algún momento se sintió con la carrera bajo su control, teniendo en cuenta la ventaja que llegó a tener: "No, porque estaba luchando con Will con la otra estrategia", contestó el de Sant Antoni de Vilamajor. "Se estaba complicando. Normalmente, cuando alguien hace dos paradas y tú tres, lo alcanzas fácilmente. Él estaba igualando mi ritmo. Obviamente, tenía menos combustible y tuvo que entrar en boxes un poco antes".

"Sí, al principio pensé que tenía que luchar con el #26. Vi que Kirkwood se nos estaba acercando. Me dije: 'Vale, quizá con aire limpio podamos igualarle o abrir una brecha'. Se estaba acercando medio segundo, seis décimas [por vuelta]. Pensé que le iba a costar un poco más adelantarnos. Creo que además iban muy ajustados, todos los Andretti. Nosotros no. Eso les daba una ventaja enorme en las rectas. Es una decisión que tomamos. Yo era mejor en todas las curvas, pero no podía aprovecharlo tanto como ellos, me estaban sacando ventaja. Sí, nunca me sentí seguro en esta carrera. Nunca".

Fotos de la carrera de la IndyCar en Arlington