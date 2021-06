Palou: Una victoria siempre es impresionante, incluso si es suerte

Palou, que también ganó la primera carrera de la temporada en Barber Motorsports Park, tomó el liderato de la novena carrera en el último reinicio, cuando el Penske-Chevrolet de Newgarden no cambió de marcha en la subida de la curva 1. A pesar de esta situación el español consideró que podría haber tenido el potencial para atacar al estadounidense en las últimas vueltas.

“En general, ha sido un fin de semana muy bueno”, dijo Palou, que ahora vuelve a liderar el campeonato, después de que Pato O'Ward sólo pudiera terminar noveno. "No empezamos muy bien, pero progresamos y siento que siempre estamos muy bien cuando termina el fin de semana. Cada salida a pista que hacíamos con los rojos, con los negros, nos acercábamos aún más a Josef, así que estaba muy contento”.

“Entonces no sé lo que pasó, pero fue súper emocionante, y teníamos buena potencia, teníamos una correcta configuración del coche, así que simplemente puedo estar súper feliz”.

“Creo que fue en el segundo o tercer reinicio que intenté por el interior en la curva 1. No funcionó porque tenía a alguien delante y no podía adentrarme, y luego en la curva 3 lo mismo. Intenté luchar con él, pero tenía un poco más de ritmo que nosotros en ese momento, pero estaba esperando las últimas cuatro o cinco vueltas”.

"Tenía un poco menos de Push-to-Pass que él, así que eso iba a hacer nuestra carrera un poco más difícil, pero sabía que teníamos un buen coche. Sabía que éramos un poco más rápidos que él en las rectas, así que nuestro equipo hizo un trabajo increíble y al final lo cogimos antes de la curva 1. No miré el retrovisor, simplemente me fui por el exterior. Estaba bastante cerca”.

“Aunque él estaba un poco más lento yo estaba muy cerca, así que tuve que girar de forma bastante agresiva, y luego simplemente seguí. No sabía si mis neumáticos eran lo suficientemente buenos para mantener el liderazgo. Sólo fueron dos vueltas, pero esas dos vueltas, cuando vas en cabeza, pueden ser eternas”.

"Una victoria es una victoria, y siempre se siente muy bien, incluso si es tu día de suerte o simplemente porque tienes muy buen ritmo”.

"Hoy hemos empezado con dificultades en comparación con Josef, así que él era muy rápido. Estaba volando. Pero al final he podido estar junto a él, así que creo que teníamos el coche más rápido al final. Sabía que teníamos un poco más de velocidad en línea recta. Honda ha hecho un trabajo increíble para este fin de semana, y el coche era bueno. Me sentía cómodo, sólo que tenía un poco menos de Push-to-Pass que él, y no podía utilizar demasiado mi Push-to-Pass, así que lo reservé para el final".

Palou dijo que la inexperiencia es lo que hizo que tardara un poco más en encontrar el punto dulce de su coche en Road America, pero que pudo trabajar con los datos del año pasado, cuando Ganassi ganó las dos carreras de la doble cita en este circuito de 4.014 millas.

"Creo que se puede ver que nuestro rendimiento durante los fines de semana, siempre son mejores durante la carrera, porque tenemos más tiempo para desarrollar el coche y para que yo me acostumbre a ello”, explicó el español. "Ya no soy un novato, pero sigo siendo una especie de novato”.

"Lo bueno es que Chip Ganassi ganó dos carreras aquí el año pasado. Tenía los mejores datos que podía tener con el onboard, así que hemos trabajado mucho con los datos del año pasado”.