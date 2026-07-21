Palou conquista Nashville, suma su 5ª victoria en 2026 y amplía su liderato en IndyCar

El vigente tetracampeón de la IndyCar, Alex Palou, continuó su dominio en la temporada 2026 al imponerse en el Borchetta Bourbon Music City Grand Prix disputado en el Nashville Superspeedway.

Tras arrancar cuarto con el Honda nº10 de Chip Ganassi Racing, el español tomó el liderato poco después de la mitad de la prueba y terminó cruzando la meta con 0,8731 segundos de ventaja sobre el piloto de Team Penske Josef Newgarden en el óvalo de hormigón de 1,33 millas. Se trata de la quinta victoria de Palou esta temporada.

El también piloto de Team Penske David Malukas, que había salido 25º y último, apostó por una estrategia alternativa desde el inicio de la acortada carrera de 225 vueltas y logró terminar tercero.

Scott McLaughlin completó el 2-3-4 de Team Penske al remontar en el último reinicio para acabar cuarto, muy cerca del podio. Felix Rosenqvist, de Meyer Shank Racing, finalizó en quinta posición.

Con este triunfo, Palou amplía aún más su ventaja al frente del campeonato y abandona Nashville con 83 puntos de margen sobre Malukas (457-374), que recuperó la segunda posición de la clasificación general gracias a su tercer puesto. Kyle Kirkwood, de Andretti Global, que había partido desde la pole y terminó décimo, cae a la tercera plaza del campeonato, ya a 87 puntos del español.

Resultados de la Carrera de Indycar 2026 en Nashville

Resumen de la Carrera de Indycar 2026 en Nashville

La salida inicial fue anulada porque el pelotón estaba demasiado estirado, por lo que la bandera verde no ondeó hasta la vuelta 2, con Kyle Kirkwood liderando desde la pole.

Josef Newgarden perdió posiciones en los primeros metros, pero reaccionó rápidamente para rodar en paralelo con Kirkwood, mientras Palou se mantenía tercero a unas pocas longitudes de coche.

Durante las primeras 14 vueltas, Kirkwood conservó el liderato por delante de Newgarden y Palou. Entre los perjudicados destacó Marcus Armstrong, de Meyer Shank Racing, que cayó de la sexta a la novena posición. Scott Dixon, de Chip Ganassi Racing, fue quien más puestos perdió al pasar del quinto al décimo.

La primera bandera amarilla llegó en la vuelta 19, cuando el debutante de AJ Foyt Racing, Caio Collet, perdió el control en la curva 4 y golpeó con fuerza el muro exterior.

Louis Foster (Rahal Letterman Lanigan Racing), David Malukas (Team Penske) y Christian Lundgaard (Schmidt Peterson Motorsports) decidieron no entrar en boxes, lo que les permitió colocarse en las tres primeras posiciones. Entre quienes sí pararon, McLaughlin ganó la batalla en el pit lane por delante de Kirkwood, Palou y Newgarden.

Foster lideró el reinicio en la vuelta 32, aunque McLaughlin, Kirkwood y Palou superaron rápidamente a Lundgaard, que terminó cayendo fuera del top 10. Una vuelta después, Malukas adelantó a Foster para colocarse primero, mientras este descendía hasta la séptima plaza.

El comienzo de la carrera de IndyCar en Nashville Foto de: Perry Nelson / Lumen via Getty Images

Pese a montar neumáticos usados, Malukas amplió su ventaja sobre su compañero McLaughlin hasta los dos segundos en la vuelta 44.

Al llegar a la vuelta 50, el estadounidense contaba con 3,7 segundos de margen, aunque comenzó a perder tiempo al encontrarse con el doblado Graham Rahal. Sus dificultades para adelantarlo permitieron a McLaughlin reducir la diferencia hasta 1,5 segundos en apenas siete vueltas.

Malukas entró en boxes en la vuelta 61 y cedió el liderato a McLaughlin. Tras completar su parada regresó 23º, con una vuelta perdida, confiando en que la carrera continuara en bandera verde hasta que el resto de pilotos efectuara su siguiente detención.

McLaughlin también sufrió para adelantar a Rahal y permaneció tras él durante varias vueltas, aunque conservó siete décimas de ventaja sobre Kirkwood. Finalmente consiguió superarlo en la vuelta 72.

El piloto que más posiciones había ganado desde el reinicio era Rinus VeeKay, de Juncos Hollinger Racing, que había escalado diez puestos hasta la quinta plaza en la vuelta 78. Entró en boxes una vuelta después.

McLaughlin realizó su parada desde el liderato en la vuelta 82 y volvió a pista claramente por detrás de Malukas, que disponía entonces de una ventaja de 2,5 segundos.

Cumplidas 100 vueltas, Malukas seguía primero con 1,4 segundos sobre McLaughlin. Kirkwood era tercero, VeeKay cuarto y Palou quinto.

En la vuelta 107, Marcus Armstrong tuvo que entrar en boxes por un problema mecánico. La ventaja de Malukas aumentó hasta los 2,1 segundos al llegar a la vuelta 110.

Christian Rasmussen (Ed Carpenter Racing), que rodaba tras su compañero Alexander Rossi, golpeó el muro y rompió la barra de convergencia trasera, lo que le obligó a detenerse tras 115 vueltas. Gracias a ello, el debutante de Rahal Letterman Lanigan Racing, Mick Schumacher, ascendió hasta la décima posición.

Malukas volvió a parar en la vuelta 119, devolviendo el liderato a McLaughlin.

Poco después, en la vuelta 122, apareció una nueva bandera amarilla cuando Scott Dixon impactó por detrás contra un Alexander Rossi que había reducido bruscamente la velocidad en la curva 3.

A pesar de los importantes daños sufridos, Dixon pudo regresar a pista tras unas reparaciones rápidas. Cuando se abrió el pit lane en la vuelta 130, Palou optó por permanecer en pista, mientras McLaughlin y el resto de favoritos sí realizaron su parada.

Alex Palou, Chip Ganassi Racing Foto de: Perry Nelson / Lumen via Getty Images

El español lideró el reinicio en la vuelta 140, con McLaughlin defendiendo la segunda posición frente a Kirkwood. Malukas, pese a la neutralización, relanzó la carrera 13º y aún en la vuelta del líder.

Felix Rosenqvist había remontado desde la 17ª hasta la séptima posición en la vuelta 147, mientras Will Power entraba en boxes para reparar los daños sufridos tras golpear el muro de la curva 2 durante el reinicio.

Con 60 vueltas por disputarse, Palou mantenía una ventaja de 1,4 segundos sobre McLaughlin. Kirkwood era tercero, Newgarden cuarto y VeeKay quinto.

Malukas siguió progresando y alcanzó la octava plaza en la vuelta 167, justo por delante de Marcus Ericsson y Nolan Siegel.

El primero de los cinco primeros en detenerse fue VeeKay, en la vuelta 175, seguido por McLaughlin dos giros después.

Mientras Kirkwood realizaba su parada, una nueva bandera amarilla apareció en la vuelta 180 después de que Dennis Hauger, piloto de Dale Coyne Racing, golpeara la barrera SAFER de la curva 2 y quedara detenido en la recta de atrás.

Tras completarse la secuencia de paradas, Palou conservó el liderato por delante de Newgarden, Rosenqvist, Malukas y Ericsson. Kirkwood y McLaughlin consiguieron mantenerse en la vuelta del líder, aunque se situaban 11º y 12º, respectivamente.

Con 31 vueltas restantes, Palou comandó el último reinicio con Newgarden pegado a su estela. Quien protagonizaba la remontada era McLaughlin, que ya había recuperado cinco posiciones y era séptimo.

A 27 vueltas del final, Malukas adelantó a Ericsson para colocarse tercero. Poco después, Rosenqvist también superó al sueco, que perdió impulso y cayó hasta la quinta plaza.

En la vuelta 200, Palou aventajaba a Newgarden en apenas 0,207 segundos.

Con 20 vueltas para el final, la diferencia aumentó hasta las cuatro décimas, mientras McLaughlin adelantaba a Ericsson para situarse quinto y, unas vueltas después, ascendía hasta la cuarta posición.

La clasificación permaneció sin cambios en los últimos diez giros, con Newgarden incapaz de acercarse lo suficiente para lanzar un ataque.

A cinco vueltas del final, Palou ya disponía de siete décimas de ventaja, con Newgarden y Malukas como únicos pilotos con opciones matemáticas de disputarle la victoria. El español superó con solvencia al doblado Louis Foster en las últimas vueltas y puso rumbo a una cómoda victoria, la quinta de su temporada 2026.

Alex Palou, Chip Ganassi Racing Foto de: Michael L. Levitt / Lumen via Getty Images