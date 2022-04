Palou confía en que Honda sigue siendo rival para Chevrolet

Cargar el reproductor de audio

En la previa de la cita en el Barber Motorsports Park, donde logró su primera victoria con Chip Ganassi Racing-Honda el año pasado, Palou dijo que a las unidades fabricadas por Honda no les faltaba nada.

Respecto a Chevrolet, comentó: "Creo que mejoraron no la potencia en sí, sino la capacidad de conducción del motor. Tenían muchas dificultades en los circuitos urbanos, principalmente porque hay curvas muy cerradas y se podía ver que Honda tenía una capacidad de conducción mucho mejor".

"Creo que ahora estamos emparejados. No es que hayamos perdido nada, sino que simplemente ellos mejoraron esa parte".

Aunque las siete vueltas más rápidas sin rebufo del test de de la semana pasada en el Indianapolis Motor Speedway fueron de Chevrolet, Ganassi tuvo sus cinco coches entre los 10 primeros de la general, y Palou dijo que no vio tanta diferencia entre los proveedores de motores.

"En términos de velocidad, no sentí ninguna diferencia, digamos en Indianápolis, que es el lugar donde se pueden ver mayores diferencias", dijo. "Es difícil juzgarlo en los circuitos urbanos y ruteros. Pero en el Speedway creo que fuimos realmente fuertes, los coches con motor Honda fueron súper fuertes. No sé quién terminó arriba, pero al final se trató más de rebufos y cosas así".

"Sí, creo que han hecho un buen trabajo, obviamente, pero aún estamos bien. Como si no nos faltara nada. No pienso que nos falte potencia ni nada por el estilo".

El español, también cree que Honda tiene una ventaja en términos de economía de combustible en comparación con Chevy, lo que daría mayores posibilidades estratégicas.

"El consumo de combustible ha ido bastante bien para nosotros", explicó. "No es que sepamos cuántos kilómetros pueden recorrer con un litro, o cuánto podemos nosotros. No podemos comparar esas cosas. Pero podemos compararlo cuando estamos en pista, digamos, siempre una vuelta más que ellos o cosas así. Hasta ahora y también especialmente el año pasado, hemos podido igualar sus estrategias o mantenernos fuera y ser más agresivos".

"Así que sí, tenemos esa capacidad de jugar un poco más con las estrategias. Desgraciadamente no sé las cifras... ¡Y no me permitirían decírtelo! Pero es cierto que para nosotros, para los pilotos de Honda, ha sido útil tener ese algo extra que tenemos para probar y hacer que las estrategias funcionen mejor para nosotros".

El segundo, séptimo y tercer puesto de Alex Palou en las primeras tres rondas de la temporada le han dejado en el tercer puesto de la clasificación, justo detrás de Josef Newgarden y Scott McLaughlin y justo por delante del tercer piloto de Penske, Will Power. El español se mantiene muy optimista sobre sus perspectivas en 2022.

"Sufrimos un poco en San Petersburgo con la velocidad, pero logramos que fuera bien en la carrera", comentó. "Tuvimos velocidad en cada sesión y pudimos terminar en segundo lugar, que me parece que era lo máximo que podíamos lograr allí. En Texas, teníamos muy buenos coches. Metimos cuatro pilotos entre los siete primeros, así que fue bien. Yo sufrí un poco más de lo normal, pero aún así si ese se podría decir que fue un mal fin de semana para nosotros, está bien".

"Y en Long Beach, estábamos cerca de Josef. Teníamos un buen coche, tuvimos velocidad. Simplemente para mí no salió bien. Intenté un adelantamiento que quizás no era el más inteligente, y luego, al final, nos pilló esa amarilla y dejó a Grosjean [Andretti Autosport-Honda] con neumáticos rojos y más adelantamientos que nosotros y simplemente nos atrapó".

"Pienso que hasta ahora todo bien. Empezamos a luchar por ganar, que es lo que quieres. No siempre se puede ganar, como han hecho hasta ahora los chicos de de Penske en este comienzo de temporada. Pero sí, intentaremos detener a esos tipos en Barber. No va a ser fácil. También fueron fuertes allí el año pasado. Pero tenemos que centrarnos en nosotros, y creo que estamos haciendo un buen trabajo".

"La victoria llegará cuando sea. No es que tenga que venir ya en Barber. Mientras sigamos mejorando y siendo nosotros mismos y siendo consistentes y peleando, estaremos bien".