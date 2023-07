Palou y otros pilotos de IndyCar piden cambios con las banderas azules

Benjamin Pedersen, piloto de A.J. Foyt, le costó a Alex Palou, ganador de la carrera de la IndyCar del pasado domingo en Mid-Ohio, 5 segundos de la ventaja que había acumulado y, aunque no influyó en el resultado final, dejó al español frustrado.

En Estados Unidos y en la máxima categoría americana de monoplazas, los pilotos no están obligados a ceder su posición cuando se les muestra una bandera azul, especialmente cuando están doblados porque, si sale una bandera amarilla (un Safety Car en Europa), esa circunstancia les permitiría reengancharse al pelotón de coches para la reanudación. Cabe recordar que el primer piloto doblado puede recuperar su giro perdido cuando esto ocurre.

"Conozco las reglas", dijo Palou al respecto, tras ser molestado por Pedersen. "Pero al mismo tiempo es muy frustrante cuando vas en cabeza y tratas de abrir hueco, y no te dejan pasar, sino que utilizan el push-to-pass, durante 20 o 30 segundos por vuelta, para tratar de mantenerse en cabeza. Encima, una vez que estás rueda a rueda, son muy agresivos defendiendo. Obviamente, es muy frustrante cuando eres líder. Sé que son las reglas. Me gustaría que cambiara... [pero] no va a cambiar".

Pero no fue sólo a Palou a quien retuvo Pedersen, que llegó a molestar a gran parte de los seis primeros clasificados al no apartarse para dejarles pasar. De hecho, Scott McLaughlin, del equipo Penske, fue a increparle tras la carrera, después de perder "tres o cuatro segundos" al adelantarle.

"Sólo le dije que no va a hacer amigos si molesta a la gente", dijo McLaughlin. "No está en nuestra carrera, entiendo que está en su propia carrera. Si voy una vuelta por detrás de él, quién sabe lo que voy a hacer".

David Malukas, que acabó sexto, añadió: "Sólo estaba bloqueando, pero lo único que haces es crearte enemigos y, desde luego, él se ha creado uno conmigo. Sólo intentaba arruinar la carrera de todos sin motivo, no creo que se deba conducir así".

Scott Dixon y Will Power, que acabaron en el podio, también se mostraron enfadados con la situación, y sugirieron soluciones al problema después de la carrera. "Creo que la regla de la bandera azul es una locura", dijo Power. "Usas el push-to-pass y tienes que competir con alguien que está una vuelta por detrás como si estuvieras luchando por una posición".

"La categoría está tan reñida y es tan competitiva, y todo el mundo es tan bueno ahora, que creo que podríamos tener una regla [distinta] de bandera azul. No es como si tuviéramos amarillas constantemente, y [que] vas a recuperar tu vuelta. Tal vez lo hagan en la segunda mitad de la carrera, pero es ridículo cuando un líder cede 10 segundos".

Dixon sugirió desactivar el botón de P2P para cualquier coche doblado, a lo que Power añadió: "Desactivar el push-to-pass sería un gran paso si vas a ir una vuelta por detrás". Pero los veteranos de la IndyCar comentaron que tales sugerencias se han hecho antes. Power comentó al respecto: "Se lo decimos todos los años. Nos dicen: 'Sí, sí, no, te oímos'. Grillos".

