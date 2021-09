Sainz defiende el valor de lo que logra Palou en Estados Unidos

Históricamente, la Indycar ha gozado en España de un seguimiento mucho más limitado que por supuesto la Fórmula 1 pero también que otras categorías del motor. El campeonato americano ganó relevancia aquí con las incursiones de Fernando Alonso en las Indianapolis 500 para hacerse con la Triple Corona, y ahora Álex Palou da un impulso —bien merecido, sin duda— a la competición de monoplazas estadounidenses.

El catalán llega a la última prueba de la temporada 2021 en Long Beach (California) con todo de cara para llevarse el título en su segundo año allí. Le basta ser 11º para ser campeón, e incluso podría coronarse acabando en las últimas posiciones.

Todo parece indicar que la afición española puede asistir a un triunfo histórico del quinto español que pasó por la serie norteamericana, e incluso entre pilotos compatriotas en otras competiciones ya ha dejado claras sus capacidades, como recordó Carlos Sainz.

Palou es el piloto más exitoso del momento en nuestro país, y por ello le preguntaron a Sainz en un evento de su patrocinador en Fórmula 1 con Ferrari, Estrella Galicia.

"Es una noticia muy buena para España y el mundo del motor en Europa, que esté ahí un tío como Alex, que se lo ha tenido que ganar a pulso en Japón y EE.UU. Competí con él en karting, y no le he vuelto a ver. Ahora me hace ilusión verle ahí en la Indy. Este domingo vi su carrera, le apoyo y disfruto viéndole. Creo que aunque no gane, ha sido el mejor del año", declaró el madrileño.

Fernando Alonso, por otro lado, tampoco se quedaba corto en los elogios hacia el catalán. "Claro que le sigo y la verdad es que es un fenómeno", dijo hace unas semanas el asturiano.

"Este año lo veo campeón, porque es más constante y mejor, y me alegro muchísimo porque tener a un español joven triunfando en la Indycar es bueno para todos, y abre un poco los ojos a las nuevas generaciones también", defendió Alonso, que ve vida más allá de la F1 en otras competiciones de igual nivel.

Por el momento, habrá que esperar a ver la prueba en el circuito de Long Beach el 26 de septiembre, aunque por el momento, los vientos parecen favorables y la afición española está entregada a los encantos de una competición realmente emocionante como es la Indycar.

La de Alex Palou, una trayectoria nada fácil

Tras unos comienzos difíciles en Campos Racing corriendo en la Fórmula 3 española o la GP3 series —comienzos, al fin y al cabo—, marchó a Japón para acabar en su primer año en tercera posición de la F3 del país asiático.

Entre idas y venidas a tierras japonesas y europeas, terminó corriendo en 2020 a tiempo completo en la Indycar para Dale Coyne Racing, con un primer podio en la prueba de Road America.

Ahora, en 2021, el equipo Chip Ganassi Racing y su monoplaza azul cielo con motor Honda le han dado una genial base para encadenar grandes acciones en los diferentes óvalos y circuitos estadounidenses.

De momento, ha conseguido tres victorias —en el Barber Motorsport Park, Road America y Portland International Raceway—, además de una espectacular segunda plaza en Indianapolis 500 (donde estuvo a punto de alcanzar la victoria) y otros dos podios —en el Indianapolis Motor Speedway, el circuito callejero de Detroit y en Mid-Ohio—.