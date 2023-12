Obituario de Gil de Ferran: ganador de la Indy 500 y bicampeón de la IndyCar

De Ferran, fallecido a los 56 años, se impuso a su gran amigo y compañero de equipo en el Team Penske, Helio Castroneves, con una diferencia de solo 0.299s tras una feroz batalla por la victoria en la carrera más famosa de Estados Unidos.

Primero, ambos se deshicieron de Tony Kanaan y Michael Andretti, de Andretti Green Racing, y de Tomas Scheckter, de Chip Ganassi Racing. Y más tarde De Ferran le arrebató decisivamente el liderato a Castroneves en medio del tráfico a falta de 30 vueltas para el final.

A pesar de la inmensa presión de Castroneves, que ya era dos veces ganador de las 500 Millas, y de sufrir calambres en los hombros en las últimas vueltas, cruzó la bandera a cuadros en la primera posición. Combinó su gran velocidad con un notable intelecto para las carreras, que tan bien le sirvió aquel día.

"Cuando estás compitiendo, estás tan concentrado en la acción e intentar tomar buenas decisiones, etc., que para hacer frente a la presión de liderar una carrera como ésta, tienes que dejar todas las emociones a un lado", dijo a Motorsport.com sobre cómo pudo ganar las 500 Millas: "Tienes que ser lo más racional posible".

"Tardé un tiempo en darme cuenta de lo que significaba. Rick Mears fue quien mejor me lo explicó, me dijo justo después de la carrera 'no lo entenderás hasta dentro de dos o tres semanas y entonces te darás cuenta'. Y eso es exactamente lo que pasó".

De Ferran se retiró de la IndyCar al final de esa misma temporada, después de haber ganado dos títulos en la CART, en 2000 y 2001.

De Ferran, que nació en París (Francia), empezó a correr en karts en Brasil después de que su familia se trasladara allí en sus primeros años. Pero se haría un nombre en el Reino Unido, siguiendo la tendencia marcada por Emerson Fittipaldi para los jóvenes brasileños. Compitió en Fórmula Ford, Opel/Vauxhall Lotus y Fórmula 3, y ganó el título británico de F3 en 1992 con Paul Stewart Racing.

También estuvo en la Fórmula 3000, donde ganó tres veces en dos temporadas, pero se quedó a las puertas de la Fórmula 1 -a pesar de las pruebas que hizo con Williams y Arrows- y desvió su atención a América en 1995.

De Ferran irrumpió en la IndyCar en una de sus épocas más competitivas y ganó la última carrera en su temporada como debutante con su Pennzoil Reynard amarillo brillante del Jim Hall Racing en Laguna Seca, contra pilotos de la talla de Jacques Villeneuve, Fittipaldi, Andretti, Al Unser Jr, Paul Tracy y Bobby Rahal. Fue merecidamente coronado con el premio a Novato del Año.

Se hizo un nombre con Penske, y su posición en el motorsport quedó inmortalizada al establecer el récord de velocidad en pista cerrada en la calificación del California Speedway, con una asombrosa vuelta de 241,428 mph.

Consiguió 12 victorias y 21 poles, mientras que su última victoria fue en su última aparición en la IndyCar, en Texas, en 2003.

En su homenaje, Roger Penske dijo: "Gil definía lo que era tener clase como piloto y también como caballero. Como campeón de la IndyCar y ganador de las 500 Millas de Indianápolis, Gil logró muchos éxitos durante su carrera, tanto dentro como fuera de la pista".

"Gil era querido por muchos. Era un gran amigo del equipo Penske y de la familia de la IndyCar, así como de toda la comunidad internacional del automovilismo. El fallecimiento de Gil es una pérdida terrible, y se le echará mucho de menos".

La carrera de De Ferran tras la IndyCar se centró en los coches deportivos, gestión de equipos y medios de comunicación. También llegó por fin a la F1, incorporándose al equipo BAR-Honda como director deportivo entre 2005 y 2007.

Volvió a pilotar en 2008 en un prototipo Acura LMP2 de fábrica en las American Le Mans Series como piloto y propietario de su equipo, de Ferran Motorsports, colocándose al volante junto al francés Simon Pagenaud, que más tarde emularía a Gil como campeón de la IndyCar y ganador de la Indy 500.

El equipo ascendió a la categoría reina de prototipos LMP1 como equipo de fábrica de Acura en 2009, consiguiendo cinco victorias y siete poles, y terminó subcampeón de la clasificación.

A continuación, fue copropietario del equipo de Ferran Dragon Racing IndyCar hasta 2011, y actuó como representante de los propietarios de equipos en el comité ICONIC que evaluó los diseños para la próxima generación de chasis de IndyCar.

De Ferran fue nombrado director deportivo de McLaren en F1 en 2018, cargo que ocupó hasta principios de 2021. En mayo de 2023, fue recontratado por McLaren como consultor y asesor.

Zak Brown, de McLaren, dijo: "He corrido con Gil por todo el mundo y le he visto ganar algunas de las carreras más importantes. Ha sido un gran amigo durante más de 20 años y le echaremos mucho de menos y nunca le olvidaremos".

Además de por sus éxitos en las carreras, de Ferran será recordado por su cálida personalidad, su agudo sentido del humor y su carácter amistoso con todos los que se cruzaban con él en este deporte que tanto le apasionaba.