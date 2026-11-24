IndyCar

El prometedor novato de la IndyCar en 2027 se pone a Alex Palou como referencia para su debut

Recién salido de ganar el título de Indy NXT y tras haber acumulado horas de conducción en la IMSA, Nikita Johnson combina su familiaridad con los equipos pequeños con unos objetivos claros de cara a su primera temporada completa.

Joey Barnes

Editado: 24 nov 2026, 9:31

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Nikita Johnson está tomando como referencia exacta la temporada de debut de Alex Palou en 2020 con Dale Coyne Racing para su propio debut en la IndyCar la próxima temporada.

Antes de que Palou se convirtiera en pentacampeón de la IndyCar con Chip Ganassi Racing, el español se curtió como novato en el monoplaza propulsado por Honda de Coyne en 2020. Palou subió al podio en Road America y terminó 16º en la clasificación del campeonato ese año, un objetivo concreto que Johnson se ha marcado tras hacerse con el título de la Indy NXT 2026 con Cape Motorsports Powered by ECR.

"La verdad es que yo lo veo así: creo que Alex Palou terminó 16º en el campeonato", afirmó Johnson. "A muchos novatos les cuesta mucho su primer año. Acaban entre el puesto 18º y el veintipico. Mi principal objetivo es ser el Novato del Año y quedar entre los 15 o 16 primeros del campeonato en mi primer año".

Este joven de 18 años, natural de Florida, añadió que situarse entre los 15 o 16 primeros es un paso adelante alcanzable antes de perseguir hitos más importantes en la categoría.

"En mi caso, lo veo como conseguir algunos podios, lo cual siempre es posible", dijo Johnson. "Va a ser difícil conseguir una victoria, simplemente porque la IndyCar es una serie muy exigente. Si pudieras conseguir una victoria en tu año de debut, creo que sería increíble".

A principios de este mes, Coyne anunció que Johnson pilotará uno de los monoplazas a tiempo completo del equipo en 2027. Viene de un curso dominante en la Indy NXT, donde sumó dos victorias, nueve podios y no terminó por debajo del octavo puesto en ninguna de las 17 carreras.

Encajar en la filosofía de equipo pequeño de Coyne

El ambiente de Coyne, muy unido y centrado en la ingeniería, refleja la dinámica de equipo pequeño en la que Johnson prosperó en Cape, lo que lo convierte en una opción natural ahora que da el salto al máximo nivel.

"Sí, según prácticamente todos con los que he hablado, Dale Coyne es probablemente el mejor sitio al que puedes ir para tu temporada de debut", afirmó Johnson. "Allí todo el mundo es muy acogedor. Muchos novatos han pasado por allí. He disfrutado muchísimo del ambiente, me encanta el equipo".

"Además, fue prácticamente la primera persona en felicitarme después de ganar el campeonato. Respeto a la gente así. Dale es un tipo estupendo. Tiene los pies en la tierra. Sabe muchísimo de coches. Puedo hablar con él de cualquier tema técnico relacionado con el coche".

Johnson afirmó que se integra mejor en equipos más pequeños y que se siente más atraído por el papel de outsider que por ser el centro de atención. "Parece que me llevo mejor con todo el mundo en un equipo pequeño", dijo Johnson. "No sé. Simplemente me gusta ser un poco el desvalido. Así es como siempre me ha gustado ser. Me gusta ser humilde y pasar desapercibido, simplemente hacer lo mío".

Johnson ya dio sus primeras vueltas con el equipo durante una prueba en el Barber Motorsports Park el mes pasado.

"Había una pequeña diferencia (con respecto a los coches de la Indy NXT), pero no me pareció demasiado grande", comentó Johnson sobre la prueba de Barber.

"Solo fue cuestión de frenada; tuve que acostumbrarme a calentarlos un poco y a cómo respondían en el punto de frenada. Aparte de eso, la gente decía que era extremadamente exigente físicamente, que te quedarías sin fuerzas en unas pocas vueltas. Superé mi primer día realmente bien".

N.º 59 RLL Team McLaren McLaren 720S GT3 EVO: Max Esterson, Nikita Johnson

Foto de: Art Fleischmann

La experiencia en la IMSA facilita la transición

Además de su carrera por el título de la Indy NXT, Johnson adquirió experiencia en la categoría GTD Pro del Campeonato IMSA WeatherTech SportsCar con el RLL Team McLaren la temporada pasada, lo que le permitió familiarizarse con procedimientos que no existen en las categorías inferiores de monoplazas.

"Sí, creo que solo va a ser un pequeño cambio", afirmó Johnson. "Creo que si no hubiera competido en la IMSA con el Indy y no hubiera realizado paradas rápidas ni gestionado neumáticos fríos en las vueltas de salida ni nada por el estilo, sin duda me habría resultado muy difícil adaptarme en St. Pete".

"Creo que tengo una buena base sobre cómo hacer paradas en boxes correctamente, sin meter la pata, y cómo dar vueltas de salida con neumáticos fríos. Obviamente, todavía me queda mucho por aprender en un IndyCar porque es un bicho completamente diferente a un GT. Al menos tengo una idea de lo que hay que hacer. Creo que me resultará un poco más fácil".

Con su primera sesión de test ya a sus espaldas y teniendo en cuenta la trayectoria de novato de Palou en 2020, Johnson está deseando recompensar al esforzado equipo de Coyne con buenos resultados el año que viene.

"Aunque vamos a ser un equipo pequeño, creo que hay mucha pasión detrás de nosotros", dijo Johnson. "Me parece que me llevo mejor con todo el mundo en un equipo pequeño. Simplemente me gusta ser un poco el outsider. Así es como siempre me ha gustado ser. Me gusta ser humilde y pasar desapercibido, simplemente hacer lo mío".

"Solo espero de verdad poder darles algunos podios el año que viene y unos cuantos puntos buenos para que podamos celebrar su duro trabajo, porque se esfuerzan muchísimo".

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