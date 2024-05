Newgarden: "Cualquiera de nosotros podría estar en F1, y lo petaríamos"

Las 500 Millas de Indianápolis forman parte de la llamada Triple Corona, algo que muchos pilotos ansían, y quien ya tiene parte de ella, aunque parece que nunca sucumbirá a la tentación de probar suerte en el Gran Premio de Mónaco es Josef Newgarden. El estadounidense consiguió la victoria en las ediciones de 2023 y 2024, además de que también logró el triunfo en una de las pruebas más prestigiosas de la resistencia, las 24 Horas de Daytona, con lo que no sería extraño verle competir en las 24 Horas de Le Mans y sumar esa segunda estrella de las tres.

Sin embargo, en el hipotético caso de que quisiera entrar en el Gran Circo en un futuro, cree que podría hacerlo sin ninguna complicación, a pesar de las evidentes diferencias entre la IndyCar y la Fórmula 1. En el programa de Pat McAfee, el de Penske afirmó que incluso cualquiera de la categoría podría hacerlo: "Absolutamente, cualquiera de nosotros podría, y lo petaríamos".

Además de ello, el presentador le preguntó cómo fue posible el increíble adelantamiento final que le dio la victoria en la última vuelta en el Indianapolis Motor Speedway: "Es como cuando estás en el cuarto cuarto, en un partido muy reñido, y estás intentando gestionar la cuenta atrás. No quieres dar el primer golpe primero, no quieres marcar primero y darle la oportunidad al otro de volver con otra oportunidad. Cuando me pasa en la recta, es como si me diera el balón de nuevo".

"Así es como lo sentí, no hay garantía de que vas a hacer lo correcto, puedes decir que Pato [O'Ward] lo hizo mal, pero él hizo su movimiento y pensó que estaba bien", continuó Josef Newgarden. "Yo estaba intentando devolvérsela, y en la salida de la segunda curva me dije que no podía esperar hasta la cuarta, voy a salir y sin importar las condiciones".

"Me cerró el interior, así que dije, voy a tomar el exterior, no hay problema. No sé si iba a funcionar, pero al final era ganar la carrera o irme contra el muro, y era la Indy 500, es lo que debes hacer si quieres vencer en una cita como esta", explicó. "Básicamente, cuando lo pasé en la tercera curva, lo hice en el momento perfecto, se fue al interior, y cuando lo vi, empecé a irme también hacia ahí, noté el aire sucio y él perdió su 'momentum' en el momento equivocado".

Pat McAfee le puso sobre la mesa si fue como tirar un plátano en el camino de Patricio O'Ward, a lo que contestó con mucho humor: "En términos del Mario Kart, eso es lo que pasó, fue el momento perfecto".

