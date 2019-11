McLaren anuncia sus pilotos para IndyCar sin mención a la Indy500

Fernando Alonso no oculta que buscará un segundo asalto a la IndyCar, y así lo declaró este fin de semana: "El año que viene después del Dakar quiero trabajar en otro intento a la Indy 500 con buena preparación".

Tras el varapalo de 2019, no está claro si Alonso volverá con McLaren a la cita americana, y el equipo británico tampoco ha hablado de esa histórica carrera. En el comunicado lanzado este miércoles, no hay mención a un tercer coche para la Indy500, sino solo sobre los dos pilotos que alineará en la temporada 2020 de la IndyCar: Patricio O'Ward y a Oliver Askew.

O'Ward, piloto mexicano, disputó siete carreras en IndyCar este año con el equipo Carlin antes de firmar como piloto junior de Red Bull y pasar a disputar la Súper Fórmula.

Pero O'Ward, campeón 2018 de la Indy Lights, se separó de Red Bull pocos meses después y se perdió la ronda final de la categoría japonesa anticipando que pronto habría "buenas noticias" sobre su futuro.

Esas noticias finalmente se conocieron este miércoles ante el anuncio de McLaren, que el año próximo volverá a competir en IndyCar a tiempo completo junto a Arrow Schmidt Peterson Motorsports.

"No podría sentirme más feliz de estar con Arrow McLaren SP para mi primera temporada completa en IndyCar", dijo O'Ward.

"He tenido grandes el último año pero esto es, de largo, lo más grande que podía pasarme en mi carrera. He probado un poco de IndyCar previamente este año y estoy deseando ya representar a Arrow McLaren SP de la mejor forma posible durante la temporada 2020", añadió el piloto mexicano de 20 años.

"Con nuestra experiencia en Indy Lights, he seguido a Oliver y a Pato de cerca durante los últimos años en el Road to Indy", comentó Sam Schmidt, copropietario del equipo.

"No podría pensar en una alineación mejor para escribir el primer capítulo de la historia de Arrow McLaren SP. Ellos han demostrado su talento en el Road to Indy y con un campeonato de Indy Lights cada uno están listos y merecen asientos a tiempo completo en IndyCar. No tengo dudas que Oliver y Pato son los pilotos indicados para llevar adelante a Arrow McLaren SP".

Por su parte, Gil de Ferran, director deportivo de McLaren Racing y campeón de IndyCar y ganador de las 500 Millas de Indianápolis, dijo: "Mientras buscamos establecer a Arrow McLaren SP y restablecer a McLaren en el mundo de IndyCar, estoy encantado de darles la bienvenida a estos dos jóvenes talentos al equipo".

"Oliver y Pato representan la nueva generación de pilotos de IndyCar. Son ganadores probados y no tengo dudas que formarán una pareja excelente para la temporada 2020".

O'Ward ya tuvo actuaciones destacadas en IndyCar, saliendo en cinco ocasiones en el top 10 y cuenta con un octavo puesto este año en Austin como su mejor resultado en carrera. Askew, por su parte, sumó siete victorias y 15 podios en las 18 carreras de Indy Lights para batir al holandés Rinus VeeKay por el título de la categoría a sus 22 años.