McLaren, molesto en IndyCar por la bandera amarilla del accidente de O'Ward

El director del equipo Arrow McLaren, Gavin Ward, se mostró molesto por el incidente que marcó la carrera de la IndyCar en Toronto. En la vuelta 73 de 85, hasta seis coches sufrieron un accidente múltiple en la curva 1, un caos que comenzó con Pato O'Ward bloqueando sus neumáticos traseros a la entrada de ese punto y haciendo un trompo, por el que chocó contra el muro exterior. Así, quedó expuesto al tráfico con el monoplaza en sentido contrario.

A pesar de que ocho coches lograron pasar, Marcus Ericsson se encontraba en el exterior de la curva y acabó golpeando el muro exterior para evitar arrollar al mexicano. Momentos después, un trío de coches liderados por Pietro Fittipaldi giró en la curva y golpeó violentamente la parte delantera del Chevrolet #5 de O'Ward, incluyendo a Santino Ferrucci, que salió despedido, volando, y se estrelló contra la valla antes de que su Chevrolet #14 de AJ Foyt Racing quedara boca abajo en la pista.

Aunque todos los pilotos pudieron salir ilesos de todo lo que pasó, tanto O'Ward como Ferrucci criticaron la ausencia de banderas amarillas en ese punto. Gavin Ward también compartió sus frustraciones con Motorsport.com después de la carrera y ofreció una actualización del estado de los coches de O'Ward y del rookie Nolan Siegel, que también se vio involucrado en el incidente.

"En primer lugar, lo que más me preocupaba era que sabemos lo grave que es que un coche [acabe contra] una valla de protección, tanto en la IndyCar como en cualquier categoría de carreras", dijo Gavin Ward. "Me alegro de que Santino esté bien, podría haber sido mucho peor. Puedo confirmar que tenemos al menos un coche [en siniestro total]. Uno podría ser reparable, pero otro está finiquitado para este año. Y tenemos un piloto magullado junto a otro que se está recuperando de una fractura en el pulgar [Alexander Rossi], así que ha sido un fin de semana bastante duro en general".

"Pato pensó que la bandera amarilla se había mostrado excepcionalmente tarde. No he visto la onboard de Theo Pourchaire, pero pensamos que no vio la amarilla. Revisaremos su vídeo. Revisando el del #6 [Siegel], definitivamente no hay una bandera amarilla visible cuando entraba en la curva 1. Así que estoy seguro de que habrá desacuerdos por ahí, pero en mi opinión, la categoría tiene que ver cómo pueden hacerlo mejor", siguió.

Hubo un mensaje de radio de Ferrucci después del accidente, señalando que estaba bien, con el spotter disculpándose y mencionando que no podía ver esa curva desde su lugar de visión. Tras consultarlo con varios spotters después de la carrera, Motorsport.com pudo saber que no verlo todo en esa curva fue un problema común para los equipos.

"Me alegro de que hayas mencionado el punto de vista del spotter, y es bueno escuchar que corrobora lo que nuestros spotters nos dijeron, que es que no podían ver esa zona de la pista", detalló Ward. "Sé que les habría gustado estar en un lugar donde pudieran haber visto la salida de la curva; ahí es donde se podría haber puesto un spotter. Así que, sí, creo que deberíamos estudiar si podemos hacer un mejor trabajo en ese sentido, porque sin duda jugó un papel clave aquí".

Ward expresó estas opiniones con el Director de Carrera de la IndyCar, Kyle Novak, y con el presidente de la categoría americana, Jay Frye, pero no quiso entrar en detalles de lo que se dijo: "Creo que es mejor dejar esas conversaciones [en privado] cuando se trabaja junto a los equipos y la categoría para tratar de mejorar las cosas, así que realmente no voy a entrar en esos detalles. Dejaré que ellos los comenten". Sin embargo, Motorsport.com entiende que esa conversación posterior no fructificó. Cuando tratamos de contrastarlo con Kyle Novak se estaba marchando y no proporcionó más detalles.

Más tarde, un representante de la IndyCar ofreció información a nuestra web, señalando que la bandera amarilla local -tanto el panel luminoso como la bandera en sí ondeada por el comisario- en la curva 1 se desplegó cuando Ericsson tocó el muro exterior y a O'Ward. Fue en ese momento cuando se decretó la salida del Pace Car, justo antes de que Fittipaldi, Ferrucci y otros llegaran a ese punto. Con sólo unos segundos para reaccionar, el tiempo que tardaron los marshalls y los comisarios de carrera fue un factor determinante. Se entiende que la IndyCar sigue procesando y revisando todos los datos y observaciones del incidente.