Los primeros años de la década de los 70 fueron agridulces para McLaren. Con la muerte de su creador y alma máter, Bruce McLaren, todo pasó a pender de un hilo.

El equipo siguió su camino bajo el manto protector de Teddy Mayer. La división estadounidense decidió correr en otros eventos en óvalos de 500 millas, Ontario y Pocono, para ganar en experiencia y amasar información de cara a 1971.

Esa experiencia llevó a Gordon Coppuck a realizar un nuevo diseño, y de ahí nació el M16. Presentaba el morro que había sido tan efectivo para Lotus en su modelo 72 y, en general, la inspiración le vino de ese coche. Gordon pensaba que las líneas tan perfectamente definidas serían ideales para Indianápolis.

En enero de 1971, en la fábrica de Colnbrook, el coche M16 vio la luz. La experiencia adquirida les había llevado a adoptar ciertos cambios sobre lo que era habitual en Indy. El motor era el tradicional 2,6 litros de Offenhauser, pero habían decidido acoplar una caja de cambios de tres velocidades en vez de la normal de dos. De esa manera pensaban en ganar en aceleración a la salida de boxes.

El morro del coche generaba una cantidad enorme de apoyo que se equilibraba con el alerón trasero, montado en el capó. En una interpretación de las normas más que inteligente, el coche rompió moldes e inició una era de grandes alerones en la Indy, con la consiguiente escalada de velocidad.

Denny Hulme, McLaren M16, probando en Ontario

Quedaban 4 meses para llegar a mayo. Teddy Mayer no terminaba de ver claro los esfuerzos del equipo fuera de la F1. Donde McLaren siempre encontraba apoyo para correr, él sufría mucho. De ahí que la petición de Roger Penske de usar los nuevos chasis del equipo fuera casi una bendición. Penske había desechado los chasis Lola al no quedar contento con su rendimiento y giró sus ojos hacia McLaren. No le había pasado desapercibido la actuación del año anterior y los progresos del equipo a final de temporada. Y la llegada de la marca del estadounidense iba a permitir sufragar, en parte, el proyecto.

En cuanto los coches empezaron a rodar en los libres, Mark Donohue con el de Penske y Peter Revson con el oficial de McLaren, destrozaron los récords de la pista rodando hasta 15 km/h más rápido por vuelta. Revson se llevaría la pole con nuevo récord de velocidad. Donohue se colocó 2º y Hulme, no demasiado contento en los óvalos, ocupaba la cuarta posición.

La carrera prometía mucho para las huestes naranjas y para Penske, pero fue una decepción. Hulme cometió un trompo y desde ese momento sufrió problemas de motor. Donohue tuvo dificultades con la novedosa caja de tres velocidades y debió abandonar. Mientras, Revson acababa segundo, pero a más de 20 segundos de Al Unser, que repetía triunfo. A pesar de la decepción por no haber conseguido la victoria, McLaren había dejado claras sus intenciones.

La temporada 1971 en la Indycar prosiguió con 3 victorias para Penske logradas por Mark Donohue.

