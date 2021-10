En McLaren ven a Hulkenberg con ellos en la IndyCar 2022

Hulkenberg disputará el test de novatos de IndyCar con el equipo Arrow McLaren SP en el Barber Motorsports Park, en el que fue su estreno en la categoría.

El equipo lleva tiempo planteándose si introducir un tercer coche junto a los de los pilotos titulares, Patricio O'Ward y Felix Rosenqvist.

Brown señaló que el plan actual es poner en pista un tercer monoplaza en Indianápolis el próximo año, y luego también en algún otro momento del curso, antes de que en 2023 hagan la temporada completa con tres coches.

"Vamos a probar Nico el lunes", dijo Brown. "Creo que la IndyCar recompensa a los pilotos agresivos, y considero que Nico es un tipo que literalmente se sube al volante, como dicen en Estados Unidos".

"Estoy muy emocionado de verle por primera vez con el coche. Creo que lo disfrutará, porque creo que Fernando [Alonso] ha disfrutado cada vez que se ha subido al IndyCar, y [Marcus] Ericsson también".

"Finalmente, no competiremos con un tercer coche a tiempo completo en 2022. Lo haremos en Indianápolis, y tenemos la intención de repetir con un tercer monoplaza más adelante, para prepararnos de cara a 2023, cuando disputará la temporada íntegra".

"Nico quiere ver cómo es la IndyCar, y veremos cómo le va. Y todo eso será parte del proceso una vez que decidamos introducir el tercer coche, que podría llevarlo él. Nico está justo en la parte superior de la lista de candidatos".

Brown también confirmó que el director del equipo McLaren F1, Andreas Seidl, que dirigía el equipo Porsche en el WEC cuando Hulkenberg ganó las 24 Horas Le Mans en 2015, recomendó a la escudería británica pensar en el alemán.

"En realidad Andreas me presentó a Nico. Como dices, ellos han tenido una buena relación, una historia exitosa juntos. Andreas me ayuda cuando y donde puede si necesito un favor, y por supuesto, me ayudó a, a su vez, ayudar a Nico", añadió.

Hulkenberg ha dejado claro que espera con ansias el test del lunes.

"Por supuesto que estoy emocionado de volver a pilotar", dijo a Motorsport.com. "Porque no he estado al volante durante creo que casi un año, desde Nurburgring 2020. ¡Aquel loco fin de semana de última hora!".

Recuerda la odisea Hülkenberg, de un café en la ciudad, a disputar una clasificación de F1

"Estoy emocionado, y todavía creo que tengo algunas buenas vueltas en mi pie derecho. Así que veré qué puedo hacer con ese coche".

"He visto las últimas dos carreras y mi corazón está en las categorías de monoplazas. Obviamente, ya se ha pasado el tren de la F1, así que busqué la siguiente mejor alternativa, y la IndyCar es definitivamente interesante".