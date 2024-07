Lundgaard, fichaje de Arrow McLaren en IndyCar, tiene "cero interés" en F1

El último fichaje de Arrow McLaren para la temporada 2025 de la IndyCar, Christian Lundgaard, asegura que tiene "cero interés" en conseguir una oportunidad con la escudería de Fórmula 1 de Woking.

Paralelamente a su carrera europea, Lundgaard fichó por la Academia de Renault Sport en 2017 y probó su coche de F1 en Hungaroring y Jerez. Más tarde pilotó un coche de F1 con especificaciones de 2018 en Silverstone y Bahrein y fue ascendido al rol de piloto de simulador de Alpine en 2021.

Christian Lundgaard, piloto de la Renault Sport Academy, Renault F1 Team RS18. Foto de: Renault F1

Pero para entonces su carrera en la F2 ya se había estancado, después de conseguir dos victorias en su temporada como piloto novato en 2020, lo que provocó su cambio en dirección a la IndyCar con Rahal Letterman Lanigan Racing en 2022.

Y a principios de este mes, Arrow McLaren reveló que había fichado a Lundgaard para reemplazar a Alexander Rossi para la próxima temporada.

Cuando Motorsport.com le preguntó sobre su mentalidad tras haberse anunciado su fichaje, Lundgaard dijo que seguía comprometido a terminar el resto de la temporada: "Sinceramente, nada ha cambiado y nada cambiará. "Creo que dedicaré el descanso, como siempre hago, a averiguar qué puedo hacer para mejorar. Y si es en un coche o en otro, eso no cambia nada".

"Las carreras que quedan, ahí es donde está realmente mi atención en este momento, pero es bueno tener (un acuerdo para 2025) cerrado", explicó.

Christian Lundgaard, Rahal Letterman Lanigan Racing Honda Foto: Michael L. Levitt / Motorsport Images

Cuando se le preguntó si tenía alguna ambición relacionada con la F1, donde McLaren tiene ahora mismo el coche más rápido, Lundgaard dijo: "Cero interés. He formado parte de ese mundo y ya no quiero volver atrás".

Cuando Motorsport.com le transmitió los comentarios de Lundgaard al director ejecutivo de McLaren Racing, Zak Brown, respondió: "¡Bien! Porque no he hablado con él de eso".

Brown dijo que se convenció de que debían fichar a Lundgaard por la forma en que consiguió su primera victoria en la IndyCar, y reveló que Oscar Piastri le había recomendado su nombre bastantes veces.

"Su ritmo", dijo Brown al hablar sobre el fichaje del danés de 23 años. "Corrió contra Oscar Piastri en Europa, y (Oscar) dice que es increíblemente rápido".

"Creo que la carrera que ganó (en Toronto 2023) fue impresionante. Dominó, pero lo que me pareció más impresionante es que, cuando se vio obligado a retroceder por la última bandera amarilla, un piloto novato podría haber entrado en pánico y acelerar en exceso, pero él dijo: 'No hay problema, yo me encargo'".

"Creo que fue una victoria muy madura, muy rápida. Creo que él y Pato serán compañeros de equipo increíbles, tan rápidos como cualquiera, y Nolan (Siegel, tercer piloto de McLaren) aprenderá de ellos".

"En última instancia, su ritmo y su reputación, lo que he visto y lo que he oído, me han hecho pensar: 'Aquí tenemos a un tipo con capacidad para ser campeón y que puede presionar a Pato'", finalizó.