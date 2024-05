La leche que beberían Palou y los demás pilotos si ganan la Indy 500 2024

En el mundo del automovilismo hay multitud de tradiciones, algunas más lógicas y otras menos, pero una de las más extrañas, seguramente, tenga que ver con las 500 Millas de Indianápolis y con el hecho de que el ganador de la carrera beba leche.

Para explicar a qué se debe esta tradición, hay que remontare hasta la Indy 500 de 1936, cuando Louis Meyer, que acababa de convertirse en tres veces ganador de las 500 Millas, bebió suero de leche para recuperarse del esfuerzo que había realizado.

Sin embargo, ese gesto no pasó desapercibido para la gente de marketing de la industria láctea y no tardaron en ponerse en contacto con los organismos pertinentes para continuar esa tradición. Pero no se convirtió en una tradición realmente hasta que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Wilbur Shaw se llevó la victoria, bebió agua y posteriormente murió en un accidente de avión en 1954, algo que marcó un antes y un después, ya que de nuevo apareció la industria de la lecha y, en esta ocasión, con una oferta en la que incluía 400 dólares para el ganador y 50 para su mecánico jefe.

Esa oferta fue aceptada de inmediato y, desde entonces, cada año los pilotos están obligados a decirle a la Asociación el tipo de leche que les gustaría beber en caso de llevarse la victoria en la óvalo del Indianapolis Motor Speedway, algo que ha vuelto a suceder este año.

Mira qué leche beberá Álex Palou, Pato O'Ward o por ejemplo el poleman, Scott McLaughlin:

Leche elegida por los pilotos para beber si ganan la Indy 500 2024

Para la edición de este 2024, podemos ver que abunda la elección de la leche entera, salvo algunas pocas excepciones que prefieren la leche desnatada o leche del 2%.

Como curiosidad, la tradición se puso en jaque en 1993 cuando Emerson Fittipaldi, después de ganar por segunda vez, apartó la botella de leche y bebió zumo de naranja para promocionar la industria brasileña de bebidas cítricas en la que él estaba involucrado. Por supuesto, jugar con eso nunca sienta bien a los aficionados y fue abucheado por la multitud, pese a que los organizadores consiguieron convencerle y acabó dándole un trago a la botella de leche.