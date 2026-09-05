IndyCar Laguna Seca - Parrilla de salida: McLaughlin le quita a Palou la pole por milésimas

El piloto del equipo , Scott McLaughlin, de Penske, remontó en los últimos compases para hacerse con la pole en la última prueba de la temporada de IndyCar, el Gran Premio de Monterey, celebrado en el WeatherTech Raceway Laguna Seca.

El neozelandés, de 33 años, marcó una vuelta de 1m09.1363s en los últimos instantes de la sesión de clasificación, logrando una vuelta rápida de 1m09.1363s en el circuito de 11 curvas y de 2,238 millas de terreno natural, superando por 0,0177 s al Honda n.º 10 de Chip Ganassi Racing pilotado por Alex Palou, recién coronado como pentacampeón de la serie. Se trata de la tercera pole de McLaughlin esta temporada.

«Vaya, tío, desde que este coche salió del camión, ha ido como sobre raíles», dijo McLaughlin. «Este Chevy DEX ha estado genial. Estoy encantado de que Chevy haya conseguido su 250.ª pole, pero voy a intentar convertir esto en una victoria. Sí, estoy muy orgulloso de todos».

Felix Rosenqvist se clasificó en tercer lugar con l , en su última carrera con Meyer Shank Racing, mientras que Alexander Rossi logró su mejor posición de salida en un circuito urbano esta temporada al quedar cuarto con el Chevrolet n.º 20 de ECR.

Los seis más rápidos

Alexander Rossi, de ECR, marcó un tiempo inicial poco competitivo de 1m10,658s que se mantuvo hasta que Palou salió a pista y logró una vuelta rapidísima de 1m09,154s cuando solo quedaba un minuto para el final de la sesión. Rosenqvist iba camino de superar a Palou, pero perdió tiempo en el último segundo en el «Corkscrew» de Zanardi, registrando una vuelta de 1m09,1931s que le situó temporalmente en segunda posición.

Sin embargo, momentos después, McLaughlin marcó la vuelta más rápida de la sesión con un tiempo de 1m09,1363s, destronando así a Palou.

A pesar de sus esfuerzos por remontar en el último momento con un segundo intento, Rosenqvist no pudo mejorar su posición y se quedó relegado a la tercera plaza.

Rossi mejoró su tiempo en la sesión con una vuelta de 1m09,3247s, lo que le dejó cuarto, a 0,1184s del tiempo de referencia de McLaughlin.

Christiain Lundgaard, de Arrow McLaren —que arranca el fin de semana con una penalización de seis puestos en la parrilla por un cambio de motor no autorizado—, salió a pista con un juego usado de neumáticos alternativos más blandos y terminó quinto. David Malukas, del equipo Penske, fue sexto.

Ronda de los 12

Palou marcó el ritmo de la ronda con una vuelta de 1m09,149s, superando a McLaughlin por 0,1229s. En tercera posición quedó Malukas, con Lundgaard en cuarta y Rossi en quinta. Rosenqvist se aupó a la última plaza de clasificación, en sexta posición, superando al Honda n.º 27 de Andretti Global pilotado por Kyle Kirkwood por 0,1626 s. Marcus Ericsson siguió a su compañero de equipo en Andretti Global y se situó octavo. Kyffin Simpson, de Chip Ganassi Racing, fue noveno, mientras que Marcus Armstrong, de Meyer Shank Racing, se hizo con el décimo puesto.

Louis Foster, al volante del Honda n.º 45 de Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL), terminó undécimo, mientras que el novato de AJ Foyt Racing, Caio Collet, quedó en duodécima posición.

Grupos

En el primer grupo, Malukas marcó una vuelta rápida de 1m09,4090s y superó a McLaughlin por 0,0046s para hacerse con el primer puesto. Kirkwood fue tercero, seguido de Rossi y Foster. Simpson se hizo con la última plaza de clasificación en sexta posición, superando a Pato O’Ward, de Arrow McLaren, por 0,0090 s.

El novato de RLL, Mick Schumacher, ocupó el primer puesto en los dos últimos minutos, pero un error que él mismo reconoció en el «Zanardi Corkscrew» le hizo perder el tiempo suficiente como para caer hasta la octava posición. El seis veces campeón de la IndyCar Series, Scott Dixon, no pudo clasificarse en su última carrera con Chip Ganassi Racing y quedó noveno. Rinus VeeKay, de Juncos Hollinger Racing, fue décimo, por delante de Santino Ferrucci, de AJ Foyt Racing, en undécima posición, y de Romain Grosjean, de Dale Coyne Racing, en duodécima.

El segundo grupo lo encabezó Palou, que marcó una impresionante vuelta rápida de 1m09,139s. Ericsson fue segundo, seguido de Rosenqvist y Armstrong en cuarta posición. Collet y Lundgaard hicieron un esfuerzo de última hora y se hicieron con las últimas plazas de clasificación, en quinto y sexto lugar, respectivamente.

Will Power, de Andretti Global, se quedó a 0,0575 s de la plaza de clasificación, en séptimo lugar. Nolan Siegel, de Arrow McLaren, terminó octavo, a solo 0,0003 s de Power. Christian Rasmussen, de ECR, se hizo con el noveno puesto, por delante de Josef Newgarden, del Team Penske; Graham Rahal, de RLL; y el debutante de Dale Coyne Racing, Dennis Hauger. Sting Ray Robb, de Juncos Hollinger Racing, se hizo con la última plaza, en 13.ª posición.