Kirkwood se ve como "la mayor amenaza" de Palou tras su victoria en Arlington

Kyle Kirkwood y Alex Palou se han enfrentado en varias ocasiones a lo largo de las últimas temporadas, y la primera carrera en la historia de la IndyCar en Arlington fue el último episodio de su incipiente rivalidad. Sin embargo, esta última ocasión fue diferente.

A diferencia del año pasado en las calles de Long Beach, cuando Kirkwood se defendió del español para ganar, en esta ocasión el piloto de Florida tuvo que recortar una diferencia considerable y adelantar al de Sant Antoni de Vilamajor, una hazaña poco habitual en la parrilla desde que Palou se unió a Chip Ganassi Racing en 2021, escudería con la que ha alcanzado sus cuatro títulos actuales.

Kirkwood ya partía en desventaja al inicio de la jornada, tras un lapsus mental en la clasificación que le relegó a la séptima posición en la parrilla. Pero la situación se agravó cuando su equipo de boxes cometió errores repetidos en cada una de sus tres paradas a lo largo de la carrera.

Sin desanimarse, sin embargo, mostró un ritmo implacable en el Honda #27 de Andretti Global para superar los errores y una desventaja de 7 segundos, lanzándose al final a por Palou en la curva 14, a 16 vueltas del final. Consiguió una ventaja de 5 segundos antes de que un par de banderas amarillas al final —incluida una tras la reanudación, en la última vuelta— retrasaran ligeramente su camino hacia la victoria.

"Es una demostración de lo buenos que somos en los circuitos urbanos", dijo Kirkwood, de 27 años. "Somos capaces de hacerlo en algunos circuitos urbanos. Es increíble ver que podemos hacerlo en otro más. Estamos añadiendo este tipo de pistas a nuestro calendario".

"Gran parte se debe a este hombre (señalando a Dan Towriss, director ejecutivo de TWG Motorsports y principal inversor y propietario de Andretti Global), a los ingenieros y al grupo que ha sabido reunir, para ofrecernos este rendimiento. No soy solo yo quien conduce uno de estos coches. Todo el trabajo duro que se invierte en una de estas pistas urbanas es la razón por la que tenemos el rendimiento que tenemos. Es la razón por la que conseguimos la pole y terminamos primero, tercero (Will Power) y cuarto (Marcus Ericsson). Palou siempre está ahí".

Kyle Kirkwood, Andretti Global con Curb-Agajanian Foto de: Penske Entertainment

Esta victoria supone la sexta en la vida deportiva de Kirkwood en la IndyCar, y también le da a Ron Ruzeweski su primer éxito como director del equipo. Además, la victoria aupó a Kirkwood al liderato del campeonato por primera vez en su carrera. Cuenta con una ventaja de 26 puntos sobre Palou (126-100).

Cuando Motorsport.com le preguntó si se sentía como la mayor amenaza del barcelonés para esta campaña el americano se mostró confiado, pero también prudente en su respuesta. "Espero que sí", comentó Kirkwood. "Llevamos tres carreras. No quiero centrarme demasiado en el campeonato. Quiero centrarme en la próxima carrera que tenemos por delante, y maximizar nuestro rendimiento".

"Por supuesto, se nos dan bien los circuitos urbanos. Ya hemos descifrado los óvalos cortos. Ahora, nos espera un trazado rutero. Ahí es donde tenemos que destacar. Hay mucho trabajo por hacer. Queremos ser la mayor amenaza. Todos los pilotos quieren. Actualmente, somos la mayor amenaza para él y para el resto del pelotón. Pero tenemos que seguir así porque nos quedan muchas carreras por delante", cerró.

Fotos de la carrera de la IndyCar en Arlington