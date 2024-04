Newgarden se sincera sobre la descalificación en St. Pete: "No soy un mentiroso"

En una rueda de prensa especial celebrada en el circuito de Barber este viernes, un emocionado Josef Newgarden -que tuvo que recuperar la compostura varias veces después de que se le quebrara la voz- dijo que no sabía que estaba haciendo algo mal en St. Petersburg, carrera de la IndyCar en la que fue despojado de la victoria por no respetar las reglas del Push to Pass en las resalidas.

El estadounidense afirmó que creía erróneamente que las reglas de las resalidas habían cambiado, de acuerdo con la carrera de exhibición en el Thermal Club que siguió a la primera de 2024 en St. Pete. También admitió que se ha creado una "historia no muy creíble" en medio de un "conjunto de circunstancias locas".

"Es muy importante analizar los hechos", dijo Newgarden. "No hay duda de que infringimos las normas en St. Pete. Utilicé el Push to Pass dos veces en un momento no autorizado, en dos reanudaciones de carrera diferentes. Esas son las reglas y no las cumplimos".

"Sólo hay una persona sentada en el coche, así que la responsabilidad y el uso del P2P recae directamente sobre mí. Es mi responsabilidad conocer las normas y los reglamentos. En ese sentido, he fallado miserablemente a mi equipo, un completo fracaso por mi parte en hacerlo bien. Es desmoralizador en muchos sentidos, y no hay nada que pueda decir que cambie lo que pasó".

Josef Newgarden

Los comisarios de la IndyCar descubrieron la infracción, aparentemente por accidente, durante el Warm Up del pasado domingo en Long Beach, al darse cuenta de que los tres coches de Penske tenían acceso al sistema de Push to Pass incluso cuando Dirección de Carrera no lo había activado.

Esto se debió a una línea ilegal de código en sus archivos de configuración electrónica, que se había introducido durante los tests con los nuevos motores híbridos del campeonato americano que han tenido lugar desde el pasado mes de agosto, y permitía que el sistema P2P estuviera activo en sus coches independientemente del visto bueno de Dirección de Carrera.

Tras una investigación, se descubrió que Penske había, en efecto, "manipulado el sistema de adelantamiento" para que sus coches pudieran utilizar el Push to Pass en las salidas y resalidas, cuando no está previsto que esté disponible. Newgarden y Scott McLaughlin fueron descalificados de la prueba de St. Pete, ya que utilizaron el sistema de forma ilegal; Newgarden pulsó su botón tres veces durante 9 segundos y McLaughlin utilizó 1,9 segundos del sistema en un giro posterior a un reinicio.

Pero Newgarden explicó que el cambio en las reglas de salidas y resalidas de la carrera no puntuable de Thermal Club, que se produjo después de la apertura de la campaña en St. Pete, junto con la línea ilegal de código en el sistema electrónico de su coche, creó el escenario en el que estaba bajo la idea equivocada de que era legal utilizar el P2P.

"Lo complicado de toda esta situación es que no supe que había hecho algo mal hasta el lunes después de Long Beach", comentó. "Es la primera vez que oigo que he infringido las normas. Vosotros podéis llamarme de todo. Podéis llamarme incompetente, idiota, gilipollas, estúpido o lo que queráis. Pero no soy un mentiroso. No me fui de St. Pete pensando que le habíamos hecho algo [ilegal] a alguien".

Hablando directamente sobre su error, el americano admitió: "Sé por qué sucedió... y no creo que sea muy creíble. De alguna manera, de alguna forma, en el equipo #2 nos convencimos de que había un cambio de reglas para las resalidas, específicamente con el uso del P2P. Y dices, bueno, ¿cómo se te ocurre esto? Nunca había sucedido antes. El único lugar donde esto se introdujo fue en la carrera de exhibición de Thermal".

"Es la única vez en mi carrera en la IndyCar que hemos tenido un cambio legal y legítimo del sistema Push to Pass, donde iba a ser utilizable en la recta de meta. Hubo mucha discusión al respecto, y de alguna manera realmente creímos y nos convencimos de que, en St. Pete, la regla era que ahora se podía utilizar inmediatamente en los reinicios. Iba a estar disponible de inmediato".

"La parte más loca de la historia es que el problema del software que nadie conocía sólo perpetuó esa creencia aún más. St. Pete, Thermal, donde fue un cambio real y todo el mundo lo utilizó, y luego vas a Long Beach y todavía está en el coche. Seguí creyendo que la diferencia de procedimiento en las resalidas se aplicó para Long Beach. Intenté hacer exactamente lo mismo liderando la carrera allí. Incluso pulsé el botón", continuó.

"Hablé por radio. Dije, 'hey chicos el sistema no está funcionando correctamente'. Lo dije durante toda la primera vuelta. Quiero decir, no sé cómo o por qué en tu sano juicio harías eso. Incluso cuando intento volver a contar la historia, no creo que ninguno de nosotros crea que será creíble para alguien, pero es la verdad", siguió de forma tajante.

Newgarden, que era el líder de la general tras dos carreras puntuables, ha caído ahora hasta la undécima posición con 34 puntos. Reveló que su legendario jefe de equipo, Roger Penske, le "interrogó" y "no se lo tomó bien".

"He hablado con él una vez y no se lo tomó nada bien, como te puedes imaginar", afirmó. "Al principio me interrogaron. No quiero hablar en su nombre, pero no he conocido a nadie con mayor integridad que ese hombre. Y lo digo en serio. Sí, no se lo tomó bien", finalizó.