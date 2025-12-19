El jefe de la IndyCar explica el nuevo sistema de arbitraje junto a la FIA

Doug Boles, presidente de la IndyCar y de Indianapolis Motor Speedway, aclaró el nuevo sistema de arbitraje independiente que entrará en vigor en 2026. El pasado jueves, el campeonato americano anunció la creación de un Consejo Independiente de Arbitraje (IBO), compuesto por tres miembros, que dirigirá INDYCAR Officiating Inc, una organización sin ánimo de lucro de reciente creación, y elegirá a un Director General de Arbitraje (MDO), un comisario jefe, para supervisar la competición.

Los propietarios de los equipos eligieron por votación a dos miembros, la leyenda del automovilismo Ray Evernham y el veterano Raj Nair. El otro miembro, Ronan Morgan, fue nombrado por la FIA. En el último episodio de 'Off Track with Hinch & Rossi', un podcast copresentado por James Hinchcliffe y Alexander Rossi, Boles profundizó en la evolución de la creación, y en el proceso de cara al futuro.

Boles se remontó a mayo como el punto de origen en el que se tomó la decisión de crear el organismo, y discutió ideas de estructura con los equipos durante el verano, que es también cuando las cosas se aceleraron con la FIA.

"La FIA vino a visitarnos a la carrera de Milwaukee para ver cómo iban las cosas allí", dijo Boles. "Curiosamente, la respuesta de la FIA fue que el sistema no está mal. De hecho, hay algunas cosas que hacemos mucho mejor que la FIA, pero lo que necesitábamos era ese cortafuegos entre la propiedad de la categoría y la toma de decisiones. Tras analizar los tres sistemas, al final nos decidimos por esta junta de tres personas, la Independent Officiating Board, y al principio intentamos averiguar cómo se formaba".

"Hablamos con los propietarios en una reunión, y acordamos que la mejor manera de afrontarla era permitir a los propietarios nominar a personas para servir en esta junta de arbitraje independiente. Luego, íbamos a permitir a la FIA hacer una nominación también. Por lo tanto, habría dos nominados por todos los equipos, y luego uno designado por la FIA. Cuando recibimos esas nominaciones, básicamente lo que pasó es que pasaron por un proceso de investigación".

Los propietarios pudieron nominar a varias personas, entre las que se encontraban miembros del mundo del motor, pero también algunos que eran "pura gente de negocios", según Boles. A partir de ahí, se trataba de averiguar si los nominados tenían algún interés, así como si había algún conflicto, como trabajar con un equipo de carreras o una categoría en los últimos 12 meses.

"Una vez llegados a este punto, no eliminamos ni añadimos a nadie, sino que dejamos que lo hicieran los propietarios de los equipos", explicó Boles. "Luego, los propietarios votaron a partir del grupo original y lo redujeron a uno más pequeño, y luego la semana pasada -de lunes a miércoles- votaron quiénes, en última instancia, fueron los dos seleccionados por ellos".

Aunque todos los miembros elegidos del IOB se conocían entre sí, nunca se habían reunido antes de la reunión telefónica de la semana pasada. Aunque Boles y la IndyCar han ayudado a llevar el proceso hasta este punto, la siguiente responsabilidad recae en personas como Evernham, Nair y Morgan.

Patricio O'ward, Flecha McLaren Foto de: Penske Entertainment

"Tenemos una reunión en breve en la que los tres comenzarán el proceso de creación de esta organización sin ánimo de lucro, que no tiene nada que ver con la IndyCar -estará completamente separada de nosotros- y su trabajo consistirá en contratar al Director General de Arbitraje", detalló Boles.

"Esa persona será la que decida en última instancia la aplicación de las normas, quién se sienta en qué lugar, cómo funciona, y esa persona informará a esta junta. Pero, el único trabajo de esta junta realmente será decir si el MDO [Director General de Arbitraje] está haciendo un gran trabajo, o si tenemos que eliminarlo y traer a alguien más. Por lo tanto, no son una junta de apelación. Creo que mucha gente piensa que estos son los tres tipos que van a venir a todas las carreras. Pero no es así".

"Una vez que lo tengamos en marcha, la otra cosa que hará la junta independiente de arbitraje es que acordaremos un presupuesto, se les dará el presupuesto, y serán responsables de la contratación y la implementación. No es algo que nosotros (Penske Entertainment) podamos controlar. No podemos contratar a la gente. No podemos despedirla. No podemos influir en ella. Todo va a ser realmente ejecutado a través del MDO [comisario jefe] y la IOB [junta]. Aún quedan muchos aspectos por resolver antes de llegar a marzo, pero estamos entusiasmados con la idea y creo que funcionará bastante bien".

Boles reiteró que el Director General de Arbitraje se encargará de la competición en la IndyCar, es decir, de todo lo que tenga que ver con la aplicación de las normas, incluidas las inspecciones técnicas y de carrera. La IndyCar seguirá escribiendo el reglamento. INDYCAR Officiating Inc. podrá hacer sugerencias de cambios en el reglamento, e IndyCar tendrá la obligación de considerarlas.

En el caso de que un equipo sea penalizado y quiera apelar, el proceso no se incluirá en el reglamento, sino que será gestionado por la junta. La IndyCar no participará en el proceso de apelación. Lo único en lo que el campeonato seguirá involucrado es en situaciones fuera de la pista, en cuestiones que serían perjudiciales para el deporte.

"A diferencia de lo que ocurre con la F1, la FIA redacta el reglamento y tiene autoridad para hacerlo", detalló Boles. "No queríamos entregar completamente nuestro producto a una junta independiente, así que por eso, en ese sentido, tendrían que venir a nosotros y luego juntos decidiríamos si implementamos esa regla ahora, tal vez lo hagamos el próximo año, o tal vez no lo hagamos en absoluto, por la razón que sea".

En cuanto a la estructura, el MDO tendrá que establecer el presupuesto anual para ello. El Director de Carrera, el líder del proceso de inspección técnica y los comisarios, todos dependerán del MDO y estarán separados de la IndyCar. También habrá libertad en la plantilla con el personal, según Boles. Por ejemplo, si el MDO quisiera nombrar un director de carrera adjunto o comisarios adicionales, eso podría ocurrir.

"Creo que hay que darles cierta libertad para hacerlo", dijo Boles. "La forma en que lo hemos visto ahora es básicamente diciendo: 'Esto es lo que tenemos hoy'. Creemos que, en general, funciona bastante bien, pero eso no significa que no se le puedan hacer retoques o cambios".

"Por tanto, el Director General de Arbitraje tendrá que decidir lo que quiere hacer en relación con esas piezas. Incluso si dijera: 'Mira, quiero adoptar lo que hemos hecho en el pasado desde el punto de vista de la estructura', al sumergirse en ello, puede decir: 'Vale, creo que estas dos o tres cosas podrían funcionar mejor y quiero hacer esos cambios'. Y tal y como está planteado, son libres de hacer esos cambios a medida que avanzan. Al fin y al cabo, esto debería hacernos mejores ahora".

