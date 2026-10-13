IndyCar
Jack Harvey, piloto de la IndyCar, anuncia que tiene cáncer, aunque seguirá corriendo
Pese a ser diagnosticado con cáncer, Jack Harvey se compromete a seguir adelante, a estar presente en la primera carrera de la IndyCar 2027 en St. Petersburg y a disputar las 500 Millas de Indianápolis.
Joey Barnes
Editado: 13 oct 2026, 15:28
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Jack Harvey, Dreyer & Reinbold Racing Chevrolet
Foto de: Geoff Miller / Lumen via Getty Images
El piloto de la IndyCar y reportero de FOX Sports en la zona de boxes, Jack Harvey, anunció este martes por la mañana que le han diagnosticado cáncer.
El británico, de 33 años de edad, compartió la noticia en sus redes sociales, expresando su determinación para afrontar este reto de salud sin dejar de lado sus objetivos profesionales en el mundo del automovilismo de cara a la próxima temporada.
Harvey viene compaginando dos funciones, pasando las dos últimas temporadas como uno de los reporteros de boxes de FOX desde que la cadena comenzó a retransmitir las carreras de la IndyCar en Estados Unidos.
Aunque no ha competido a tiempo completo durante este periodo, sí ha mantenido su presencia en la pista, participando en las dos últimas ediciones de las 500 Millas de Indianápolis con el equipo Dreyer & Reinbold Racing (DRR). Fue compañero de equipo de Ryan Hunter-Reay en 2025 y de Conor Daly en 2026.
La carrera deportiva de Harvey en la IndyCar comenzó en 2017, antes de completar su primera campaña a tiempo completo con Meyer Shank Racing en 2020. A pesar de su diagnóstico, sigue ilusionado con participar en la IndyCar 2027 de la IndyCar, incluyendo una participación en las 500 Millas de Indianápolis.
Comunicado de Jack Harvey
Harvey anunció la noticia a través de un comunicado en sus redes sociales:
"Toda mi carrera ha consistido en luchar por lo que viene después. La siguiente oportunidad. La siguiente ocasión de demostrar mi valía. La próxima vez que pudiera volver al coche y demostrar de lo que soy capaz".
"Ha habido momentos en los que el camino a seguir era obvio, y muchos otros en los que no lo era. He tenido que ganarme las oportunidades, luchar para conservarlas y aprender a seguir adelante cuando las cosas no salían como había planeado".
"Pero, a pesar de todo, nunca he dejado de creer que había algo por lo que valía la pena luchar. La vida me ha traído una nueva batalla a mi puerta. Recientemente me han diagnosticado cáncer".
"Mis objetivos para 2027 no han cambiado. Tengo previsto estar en la parrilla de salida en St. Petersburg [primera cita de la IndyCar] y volver a subirme a un coche de carreras en el mes de mayo, como preparación para las 500 Millas de Indianápolis".
"Estoy recibiendo una atención y un apoyo excelentes por parte del equipo que me rodea, mi familia, mis amigos, DRR, FOX, IndyCar y muchos más. Nunca he rehuido un reto en mi vida y esta circunstancia no es una excepción. Así que…"
"Luchemos".
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