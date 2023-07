IndyCar Toronto: Pole de Lundgaard, Palou tendrá que remontar

Lundgaard dio la vuelta al circuito callejero de 11 curvas y 1.786 millas con un mejor registro de 1:04.1567, y saldrá por delante de Scott McLaughlin (Team Penske) y Pato O'Ward (Arrow McLaren) después de un emocionante Fast Six que se decidió en las últimas vueltas.

Alex Palou no dio una vuelta lo suficientemente buena con los neumáticos alternativos más blandos en la primera ronda y tendrá que empezar atascado en medio del pelotón en una pista que es conocida por ser sus dificultades para adelantar.

Clasificación Fast Six de la IndyCar 2023 en Toronto

Con la pista secándose rápidamente, los pilotos que compitieron en el Fast Six tuvieron que salir a una principalmente mojada, pero O'Ward empezó con los blandos alternativos, una apuesta que repitieron los Penske de Will Power y McLaughlin, mientras que los demás no tardaron en hacer exactamente lo mismo.

O'Ward marcó el ritmo con 1:07.9483, un segundo más rápido que Power, antes de que McLaughlin hiciera un trompo en la curva 8. O'Ward siguió mejorando en sus vueltas, más de un segundo por giro más rápido en cada una de sus vueltas, hasta llegar al 1:05.7235.

McLaughlin pudo recuperarse de su trompo para marcar un 1:05.6532 para colocarse líder, antes de que Power hiciese un 1:05.0703 y Felix Rosenqvist lograra un 1:04.9423. Luego Ericsson y McLaughlin se turnaron el primer puesto, antes de que Lundgaard registrase su 1:04.1567.

McLaughlin finalmente fue segundo, por delante de O'Ward, Ericsson, Rosenqvist y Power.

Resultados del Fast Six de la IndyCar 2023 en Toronto

Clasificación de los 12 mejores de la IndyCar 2023 en Toronto

Después de una larga espera mientras se revisaban los resultados de clasificación del Grupo 2, la pista se secó un poco, pero los 12 pilotos rodaron con neumáticos de lluvia en todo momento.

En la segunda ronda de clasificación, O'Ward, que colocó neumáticos de lluvia nuevos, marcó el tiempo más rápido con un 1:11.6498 en su última vuelta, por delante de Lundgaard, Rosenqvist, McLaughlin, Ericsson y Power.

Scott Dixon (Ganassi), el dúo de Andretti Autosport Kyle Kirkwood y Romain Grosjean, Marcus Armstrong (Ganassi), Josef Newgarden (Penske) y Rinus VeeKay (Ed Carpenter Racing) no lograron pasar de ronda.

Clasificación de la fase de grupos de la IndyCar 2023 en Toronto

En el Grupo 1, Kirkwood fue el más rápido en una pista totalmente seca con un tiempo de 1:00.6453, antes de que comenzara a llover cuando quedaba un minuto en el cronómetro.

No se clasificó Helio Castroneves (Meyer Shank Racing), que saldrá desde la 13° en el lado impar de la parrilla, pero lo más sorprendente fue que el líder del campeonato, Alex Palou (15°), no logró una primera vuelta lo suficientemente buena con neumáticos alternativos antes de que llegase la lluvia.

En el Grupo 2, la pista estaba completamente empapada y Grosjean marcó el mejor tiempo con un crono de 1:14.0454.

La sesión estuvo llena de incidentes: Colton Herta se pasó de frenada en la curva 8, lo que le hizo perder su vuelta más rápida porque provocó una bandera amarilla en esa zona, y Grosjean hizo sufrió mismo en la curva 3, pero el francés ya había marcado el tiempo lo suficiente rápido a falta de cuatro minutos para el final.

No lograron más pasar de ronda (una vez más, sorprendentemente) Herta (Andretti), quien saldrá 14°, Callum Ilott (Juncos Hollinger Racing), Agustín Canapino (Juncos Hollinger Racing), el debutante Tom Blomqvist (MSR), quien golpeó uno de los neumáticos cuando cruzó la línea de meta por última vez, Devlin DeFrancesco (Andretti) y Santino Ferrucci (Foyt).

Ni Alexander Rossi (McLaren) ni Graham Rahal (Rahal) estaban en pista cuando las condiciones eran mejores; Rahal hizo un trompo al salir de la curva 6 y dañó el morro de su monoplaza, mientras que Rossi quedó se quedó parado a la salida de la curva 1.