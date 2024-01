La IndyCar renueva con iRacing con un contrato multianual

Una noticia que celebran todos los aficionados a la IndyCar y al Simracing: se renueva la licencia, por varios años, entre el campeonato americano de monoplazas IndyCar e iRacing, el famoso videojuego online de simulación de carreras.

El reencuentro de una relación que se remonta a más de una docena de años contará también con el regreso de las 500 Millas de Indianápolis de iRacing al calendario de eventos especiales del formato de juego.

La versión virtual de "El mayor espectáculo de las carreras" ha atraído históricamente a miles de participantes al evento anual, con pilotos de simracing de todo el mundo luchando durante 200 vueltas para conocer el famoso óvalo del Indianápolis Motor Speedway, el circuito de la mítica prueba.

"La IndyCar Series y el Indianapolis Motor Speedway son propiedades de carreras que necesitan ser incluidas en iRacing", dijo el Presidente de iRacing, Tony Gardner.

"No hay mejor manera de que los aficionados experimenten la simulación de carreras que en iRacing, y ya sea en la IndyCar Series, la Indy 500, la Brickyard 400 de NASCAR o la Battle on the Bricks de IMSA, no hay nada como correr en Indianápolis", continuó. "Estoy encantado de poder devolver estos eventos a la comunidad iRacing".

Los miembros también tendrán acceso a contenidos de las IndyCar Series para eventos privados y ligas. El nuevo acuerdo de licencia incluirá más que las versiones anteriores, incluyendo:

Regreso de las 500 Millas de Indianápolis de iRacing

Marca de la IndyCar Series en iRacing

Múltiples ligas para celebrar eventos de la IndyCar Series en iRacing

Ampliación de la licencia del Indianapolis Motor Speedway

El acuerdo de licencia entre IndyCar e iRacing entra en vigor inmediatamente. Los miembros de iRacing verán el cambio de marca de las series, los coches y los eventos en los próximos días. Los detalles de las 500 Millas de Indianápolis de iRacing estarán disponibles a finales de este mes de enero de 2024.