La IndyCar adelanta los horarios aproximados de las carreras de 2026

FOX Sports y la IndyCar han anunciado los horarios de inicio de las carreras y de las consiguientes retransmisiones televisivas de la temporada 2026. Por segundo año consecutivo, el campeonato americano se emitirá al completo en Estados Unidos en FOX, esto es, en televisión en abierto (recuerda que en España será en Movistar +, para todos los abonados de la plataforma).

Una característica exclusiva de la próxima campaña es el periodo estival, en el que FOX Sports retransmitirá el Mundial de Fútbol de 2026. El primer partido del domingo 21 de junio (precisamente, el de España contra Arabia Saudí, a las 18:00h de nuestro país) dará paso a la carrera de la IndyCar en Road America a las 20:00h. (también para España). El tema continuará con los octavos de final del Mundial, afectando al horario de la carrera de Mid-Ohio Sports Car Course el 5 de julio (18:30h para España).

La única hora de retransmisión no confirmada es la del Gran Premio Music City en Nashville Superspeedway, el domingo 19 de julio, con la carrera de 400 millas teniendo lugar inmediatamente después de la final de la Copa Mundial de la FIFA. La hora de inicio se confirmará más adelante.

Fecha Carrera Hora para España (retransmisión) Domingo, 1 de marzo Calles de St. Petersburg 18:00h Sábado, 7 de marzo Circuito de Phoenix 21:00h Domingo, 15 de marzo Calles de Arlington 18:30h Domingo 29 de marzo Barber Motorsports Park 19:00h Domingo 19 de abril Calles de Long Beach 23.30h Sábado 9 de mayo Indianapolis Motor Speedway Road Course 22:30h Domingo 24 de mayo 110ª edición de las 500 Millas de Indianápolis 16:00h (carrera sobre las 18:00h) Domingo 31 de mayo Calles de Detroit 18:30h Domingo 7 de junio Gateway 03:00h (del lunes) Domingo 21 de junio Road America 20:00h Domingo 5 de julio Circuito de Mid-Ohio 18:30h Domingo 19 de julio Nashville Superspeedway Por determinar Domingo, 9 de agosto Circuito Internacional de Portland 22:00h Domingo 16 de agosto Calles de Markham 18:00h Sábado 29 de agosto Carrera 1 de la Milla de Milwaukee 20:30h Domingo, 30 de agosto Carrera 2 de la Milla de Milwaukee 19:00h Domingo, 6 de septiembre WeatherTech Raceway Laguna Seca 20:30h

La temporada 2025 fue el primer año de la asociación multianual de IndyCar con FOX Sports, con un aumento de la audiencia del 27% respecto a la temporada anterior, emitida por NBC. Fue la "curva de crecimiento más rápida de cualquier deporte importante", según el comunicado de prensa de FOX.

"Una vez más, FOX Sports proporciona una plataforma sin precedentes para mostrar la categoría de carreras más competitiva y dinámica del planeta", dijo el presidente de Penske Entertainment Corp. Mark Miles. "Tras los importantes hitos y el impulso del año pasado, esta nueva temporada proporcionará oportunidades significativas para llegar a nuevas audiencias y construir sobre la mejor trayectoria de crecimiento en todos los deportes".

Otras citas destacadas del calendario de retransmisiones son la segunda ronda de la temporada, en Phoenix Raceway, que será en un fin de semana compartido con la NASCAR. El regreso de la IndyCar al óvalo de una milla por primera vez desde 2018 verá la cobertura de la carrera del principal campeonato de monoplazas de Norteamérica a partir de las 21:00 horas del domingo 7 de marzo.

El Gran Premio inaugural de Arlington está programado para el domingo 15 de marzo, con una carrera que comenzará a las 18:30h. La cobertura de la clasificación para la 110ª edición de las 500 Millas de Indianápolis comenzará a las 22:00 horas el sábado 16 y el domingo 17 de mayo. Además, la mayor carrera del campeonato, cita de la Triple Corona, el domingo 24 de mayo contará con una extensa emisión de seis horas por segundo año consecutivo, comenzando a las 16:00h para España (la carrera será pasadas las 18:00h)

La ronda de debut de la IndyCar en las calles de Markham será a las 18:00h el domingo 16 de agosto. Por último, el final de la temporada 2026 se celebrará en Laguna Seca, con una retransmisión que arrancará a las 20:30h. del domingo 6 de septiembre.

"Hay mucho que esperar en el calendario de la IndyCar Series 2026, incluyendo nuestra primera carrera en Arlington", dijo Pato O'Ward, piloto del Arrow McLaren Chevrolet #5. "Como ya hemos visto en esta nueva asociación, es una de las más emocionantes a nuestro calendario en los últimos años, y FOX Sports proporcionará el escaparate perfecto para que nuestros fans lo vean por televisión".

