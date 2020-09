La IndyCar planea tener un tercer constructor y más presencia digital

En la última de nuestras entrevistas #ThinkingForward, el CEO de la IndyCar, Mark Milles, habla sobre las ganas de tener un tercer fabricante en la categoría y cómo definirán su futuro digital a través de la televisión, entre otras cosas.

Mark Miles

Pregunta. Mark, para empezar, ¿puede resumir el atractivo de la IndyCar para los fans?

Respuesta. Las carreras de IndyCar son rápidas. Nos encanta la diversidad; corremos en óvalos y Super Speedways, así como en óvalos cortos y en circuitos ruteros permanentes y urbanos temporales. Y creo que esa diversidad es muy interesante y un gran atractivo para nuestros fans. Somos muy competitivos; literalmente un piloto puede empezar en el fondo de la parrilla y ganar la carrera y así sucede. Cualquier piloto puede competir en el campeonato y ser un serio contendiente. Los equipos pequeños pueden competir con los grandes. Durante una carrera se va rueda a rueda, hay adelantamientos y creo que eso no siempre es algo que podamos esperar hoy en día en las carreras y por lo tanto son grandes atributos de la IndyCar. La otra cosa son nuestros pilotos. Tenemos el mismo tipo de mezcla de jóvenes pilotos realmente sobresalientes, y veteranos establecidos y van rueda a rueda y cerca de la mitad de ellos son de fuera de EE UU. Creo que tenemos algo para todos los que tienen algún interés en el deporte del motor.

Josef Newgarden, Team Penske Chevrolet, Patricio O'Ward, Arrow McLaren SP Chevrolet

P. Esta serie se llama #ThinkingForward [pensando en el futuro]. Y cuando pensamos en IndyCar estamos en las primeras fases de la propiedad de Penske, que realmente entiende el mundo del motor en EE UU, después de haber estado involucrado durante tanto tiempo. Me pregunto, ¿cuál es la visión para dar forma al futuro del deporte?

R. Por ahora, seguimos muy centrados, sinceramente, en América del Norte. Hemos tenido oportunidades de considerar las carreras en el extranjero. Por ahora, la respuesta a esas preguntas es "No; vamos a centrarnos en EE UU”. Así que vamos a profundizar y realmente lograr todo lo que podamos en el mercado de EE UU. Con el debido respeto a la Fórmula 1, creo que en Estados Unidos somos la categoría dominante de monoplazas, y ¿qué más podemos hacer? Así que eso va a significar que a corto plazo, no estamos buscando ver cuántas carreras podemos tener. Creo que el anuncio de Nashville augura grandes cosas para la categoría el próximo año. La diversidad es importante para nosotros. Queremos dar la bienvenida y extender la invitación a formar parte de la serie a gente de todos los orígenes y no sólo como fans, sino también en cuanto a nuestras contrataciones, nuestro funcionamiento y, en última instancia, la composición de los equipos y los pilotos. Habrá algún progreso y alguna evidencia tangible en esto esperemos que el año que viene. El coche evolucionará. También veremos la posibilidad de al menos un tercer OEM (fabricante). Eso es un reto, pero es algo en lo que Roger Penske es quizás el único en el mundo capaz de tener éxito.

Mark Miles

P. Hemos escuchado a los líderes a lo largo de esta serie de entrevistas hablar de la participación de los fabricantes en los deportes de motor de alto nivel en el futuro. Esta pandemia ha sido extremadamente difícil para los fabricantes. Está muy claro cuál es el fundamento para que se involucren en el deporte de motor tanto desde el punto de vista del desarrollo tecnológico, como del marketing. Pero, ¿ve que esa lógica cambie de alguna manera y le preocupa el nivel de inversión de los fabricantes en el futuro como resultado de la crisis?

R. Sí, bueno, obviamente es difícil imaginar un momento más difícil para tener esta conversación. Afortunadamente hemos estado trabajando en ello durante un tiempo. Así que hay un número de fabricantes que conocen nuestra historia y han podido ver nuestro progreso. Así que supongo que la COVID es un poco un bache. No creo que la premisa básica vaya a cambiar. Creo que es lo que has dicho, es una oportunidad de desarrollo. Y, particularmente en el mercado de EE UU, es una oportunidad de marketing. Y finalmente, creo que el valor añadido de la IndyCar es increíble. Así que si miras los costes; estar en la Fórmula 1 o incluso en la NASCAR, desde mi perspectiva en una especie de "CPM básico", en otras palabras, a cuántos ojos llegas frente al coste de ser un fabricante con tal vez un tercio de los equipos, creo que es una gran opción. Y hemos visto que eso se entiende en nuestras negociaciones.

Zach Veach, Andretti Autosport Honda

P. El apartado digital ha sido muy importante para la Fórmula 1 y su crecimiento. Desde que Liberty Media tomó el control, y particularmente con la búsqueda de nuevas audiencias, en realidad tiene datos de que el 52% de los nuevos aficionados desde que Liberty tomó el control son menores de 35 años. Me pregunto, ¿cómo está configurando IndyCar su estrategia para encontrar nuevas y más jóvenes audiencias?

R. Bueno, tengo que decir que creo que Liberty Media y la Fórmula 1 han hecho un gran trabajo en ese sentido. Han invertido y están demostrando que puede funcionar y están teniendo éxito. No sé si vamos a inventar un nuevo modelo. Vamos a ir por ese camino en general. Estamos en deuda con los medios tradicionales en este país por la mayor parte de nuestra exposición de nuestras carreras en directo. Creo que en los próximos años toda la arquitectura cambiará. Y particularmente con tantos suscriptores dejando el cable, el streaming va a tomar una importancia mucho mayor. Sabes, en nuestro mercado primario la cobertura tradicional en EE UU –no sé por cuánto tiempo– ofrecerá las mayores audiencias, pero el streaming tendrá un papel cada vez más importante e internacionalmente, como ya sabes, creemos que eso será cierto hasta cierto punto en varios de nuestros mercados clave. Pero para una gran parte del mundo, el streaming es realmente nuestra mejor oportunidad y creo que haremos mucho más en ese sentido.

Jay Frye y Mark Miles

P. El automovilismo comenzó en EE UU antes que en otras partes del mundo después del confinamiento, primero la NASCAR y luego la IndyCar. ¿Cuál es la perspectiva para el resto de 2020? Todavía se están viendo cifras muy altas de COVID.

R. Nos quedan tres carreras más, dos de ellas en Indianápolis. Para nuestro doblete del Harvest Grand Prix, a principios de octubre aquí en Indianápolis, habrá aficionados, no se acercarán al máximo de la capacidad, lógicamente. Pero sin embargo, será más de lo que probablemente habremos tenido en deportes en la ciudad hasta ese momento. Y luego la final será en San Petersburgo, Florida, y todavía no sabemos hasta qué punto los aficionados podrán participar. Psicológicamente, es un extraño proceso y un ambiente desagradable. Pero para los pilotos es una carrera y se mantienen a salvo. Por supuesto, preferimos tener fans. Uno de los grandes atributos de la IndyCar es lo accesible que somos. Cuando tenemos aficionados, están en los garajes y en el paddock y nuestros pilotos están muy contentos de firmar autógrafos y de estar muy cerca de los aficionados. Así que realmente extrañamos eso.

Takuma Sato, Rahal Letterman Lanigan Racing Honda lidera la parrilla

P. Hablando de accesibilidad, obviamente los deportes de motor se han abierto mucho en este período. Y no sólo que la gente puede descubrir el deporte por primera vez a través de los eSports, en particular el público más joven, sino que en muchos casos puede competir con los propios pilotos. ¿Qué opina de los eSports este año y en el futuro?

R. Bueno, se creó la oportunidad de poner en marcha los eSports. Tuvimos seis eventos y cinco se emitieron en la televisión tradicional en EE UU y fue bastante bien en términos de audiencia. Creo que hay un futuro seguro. Espero que crezca. Francamente, es una inversión para el deporte, que a uno le gustaría hacer, pero aún está por verse dónde está en las prioridades de nuestro crecimiento. Nos gustaría llegar al punto en el que haya un título de IndyCar, un gran videojuego, un juego convincente. Y entonces podremos ver realmente cuál es la aceptación. Pero lo primero es el juego. Eso es un obstáculo significativo en sí mismo. Pero cuando hemos tenido eventos, y hemos tenido muchos, no solo los de esta temporada de COVID sino los anteriores, a los pilotos les encanta. A nuestros chicos les gusta mucho estar ahí fuera. Les gusta competir con el público. Y por eso creo que hay una oportunidad segura ahí.

Rinus VeeKay, Ed Carpenter Racing Chevrolet

P. Tienen un nuevo y emocionante evento en Nashville. Y decía que una de las principales atracciones de IndyCar es la variedad entre los circuitos urbanos, ruteros, ya que Nashville va a estar entre ellos, y los óvalos. ¿Cómo se determina ese equilibrio?

R: No tenemos una cuota. Pero creemos que el equilibrio es importante para nosotros, no es preciso, pero ha sido más o menos un tercio, un tercio, un tercio. Los óvalos nunca están en medio de una ciudad. Indianápolis es quizás la excepción. Son más complicados en algunos aspectos. A los aficionados de IndyCar les encantan las carreras de óvalos, son las más rápidas y las más exigentes, pero atraer a los aficionados a ir a unos 30 o 60 minutos de una ciudad es cada vez más difícil porque hay mucha competencia en los deportes y el entretenimiento. Así que tenemos que trabajar muy duro en eso. Me encantan las pistas urbanas porque para mí, como en el caso de Nashville cuando las ponemos en el centro de la ciudad, como lo hacemos en San Petersburgo (Florida), en Long Beach (California), en Detroit y Toronto, se apoderan de la ciudad, con un solo evento se cautiva a toda la comunidad. No se pueden perder. Esa es la naturaleza de las carreras urbanas, pero es difícil de hacer, tienes que encontrar la combinación correcta de elementos que acepten alguna interrupción y que se comprometan a ello. Pero nos encantan. Y entonces las carreras ruteras son más fáciles; alguien ya ha hecho la inversión. Y sabemos dónde están esas pistas. Y es realmente una cuestión de incluirlas de una manera que se equilibre con los otros dos formatos.

Accidente de Santino Ferrucci, Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan Honda, Scott Dixon, Chip Ganassi Racing Honda

P. Otra cosa que hemos visto este año ha sido la idea de que el deporte en general necesita tener un sentido de propósito; sólo ser un entretenimiento no es realmente suficiente. Y obviamente a través del espectro de la Fórmula 1, el fútbol y la NFL, hemos visto todo tipo de mensajes de justicia social, así como temas como la sostenibilidad y la diversidad. ¿Cuál es su opinión sobre eso y el deporte como plataforma para buenas causas?

R. Creo que lo primero es hacer cosas que sean más que simbólicas y que sean más que declaraciones. Así que estamos comprometidos a llevar la diversidad a nuestro deporte. Y creo que tenemos mucho trabajo que hacer para estar cerca de donde deberíamos estar en ese sentido. Hay que trabajar con los equipos y nuestros promotores para que afecte a nuestro ecosistema de esa manera. Y luego, en última instancia, será involucrar a los miembros de los equipos y a los pilotos. Y nuestra pirámide de acceso será una parte importante de eso. Nuestra estructura no luce bien en este momento en ese sentido, pero estamos haciendo algunas cosas para ver cuáles son las posibilidades de cambiar tan rápido como sea posible. Sentimos la responsabilidad. Y el deporte, como una plataforma visible, tiene una gran oportunidad de mantener estos temas frente al público. Pero además de eso, creo que tenemos que poner nuestra propia casa en orden y ser un modelo, más que un símbolo. Y espero que podamos hacer verdaderos progresos de forma consistente en el futuro.

Scott Dixon, Chip Ganassi Racing Honda, Scott Dixon, Chip Ganassi Racing Honda

P. Y por último, ¿cree que el aire puro que todo el mundo ha disfrutado durante el confinamiento y la forma en que todos somos más conscientes de nuestra vulnerabilidad hará que el tema de la sostenibilidad y el cambio hacia la descarbonización y lo eléctrico sean más potentes ahora?

R: Bueno, el aire no está tan limpio aquí, a tres cuartos del camino a California. Estamos recibiendo el aire de los incendios forestales de California. Y está ocurriendo ahora de costa a costa. Así que está en la mente no sólo como un desastre natural, sino como una evidencia del calentamiento global como lo son los huracanes en la parte sur de este país. Creo que combinado aumenta la sensación de urgencia de hacer todas las cosas que podamos hacer contra el calentamiento global en nuestro medioambiente. Diciendo eso, ahora mismo nuestro lema es algo así como "más rápido y más alto". No somos ajenos a los temas de sostenibilidad. Hay muchas maneras de atacar lo que ocurre fuera de la pista con nuestros promotores y la forma en que gestionamos nuestros eventos. Otras categorías han hecho un muy buen trabajo. En los circuitos se ha visto alguna discusión sobre un tipo de motores híbridos. Eso no es para reemplazar el motor básico, sino para complementarlo. Y creo que esa es una conversación en curso que ofrecerá algún cambio en los próximos años. Y veremos adónde va a partir de ahí. Pero debo decir ahora mismo, nuestros fabricantes, General Motors/Chevy y Honda, quieren caballos de potencia. Piensan que somos una gran plataforma para esa parte de su mercado. Y seguiremos cumpliendo con esa expectativa.