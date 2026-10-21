IndyCar

¡Ya es oficial! La IndyCar llegará a Barcelona en 2027 y se presentará este viernes

El Circuit de Barcelona-Catalunya presentará oficialmente este viernes 23 de octubre la llegada de la IndyCar a España en 2027, con un acto presidido por Salvador Illa y un reconocimiento a Alex Palou.

Pol Hermoso Jose Carlos de Celis

Editado: 21 oct 2026, 17:24

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Circuit de Barcelona-Catalunya

Lo que hace apenas unos días era una noticia a la espera de su confirmación oficial ya tiene fecha para convertirse en realidad ante las cámaras. La IndyCar llegará al Circuit de Barcelona-Catalunya en 2027, y el trazado de Montmeló ha convocado para este viernes 23 de octubre un acto institucional en el que se presentará oficialmente el desembarco del principal campeonato de monoplazas de Estados Unidos en España.

Después de que El Periódico adelantara las negociaciones y Motorsport.com pudiera confirmar el pasado lunes que el acuerdo estaba cerrado, el propio Circuit ha dado el siguiente paso con una convocatoria de prensa que deja poco margen para las dudas. La categoría estadounidense tendrá su primera carrera en territorio español y lo hará, además, en casa de su gran estrella, el pentacampeón Alex Palou.

La presentación se celebrará este viernes a las 15:30 horas en el Auditori del Circuit de Barcelona-Catalunya, en un acto que estará presidido por el presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, uno de los principales impulsores de la operación.

La cita también contará con un reconocimiento especial al cinco veces campeón de la IndyCar, Álex Palou, cuya presencia se espera en una jornada especialmente significativa para el automovilismo catalán, ya que el piloto de Sant Antoni de Vilamajor tendrá la oportunidad de competir prácticamente en casa a partir de la próxima temporada.

También participarán el conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper; el presidente del Consejo de Administración de Fira de Barcelona y Fira Circuit, Pau Relat; y una figura especialmente importante para entender la magnitud del anuncio: Mark Miles, presidente y consejero delegado de Penske Entertainment, la empresa propietaria de la IndyCar.

Barcelona espera los últimos detalles de la IndyCar

Aunque la llegada de la IndyCar a Montmeló ya es una realidad, todavía quedan algunas incógnitas por resolver. La principal es la fecha exacta de la carrera, que todo apunta a que se disputará a finales de julio de 2027, previsiblemente el fin de semana del 25 de julio, aunque el calendario definitivo todavía no ha sido anunciado.

También falta conocer oficialmente la duración del contrato, que será plurianual y que, según las informaciones publicadas, podría extenderse durante ocho temporadas.

En cualquier caso, el acuerdo supone un movimiento de enorme importancia para el automovilismo español. La IndyCar volverá a competir fuera de Norteamérica por primera vez desde 2013, cuando visitó São Paulo, y regresará a Europa después de dos décadas de ausencia de los campeonatos estadounidenses de monoplazas de primer nivel.

Para Barcelona, además, supone incorporar otra gran competición internacional a su calendario, precisamente en un 2027 en el que no acogerá la Fórmula 1 por su nuevo sistema de rotación con Spa-Francorchamps.

Y para Palou, que creció a pocos kilómetros de Montmeló, significará algo que hasta hace muy poco parecía impensable: poder disputar una carrera de IndyCar delante de su propia afición. El viernes será el momento de conocer todos los detalles de una llegada histórica que ya ha dejado de ser una posibilidad para convertirse en realidad.

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