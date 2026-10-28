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IndyCar en Barcelona: ¡buenas noticias para los fans!

La IndyCar en Barcelona será accesible para los aficionados, a los que promete estar cerca de los coches y los pilotos, acceso al paddock y... ¿carrera en abierto?

Jose Carlos de Celis

Publicado: 28 oct 2026, 16:40

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Paddock de Barcelona

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

La llegada de la IndyCar a Barcelona ya es una noticia espectacular en sí misma, pero además los propietarios de la categoría prometen una gran experiencia a los aficionados.

Más allá de hacer lo más tarde posible la carrera para combatir el calor de esa fecha (18 de julio, explican que no había otros huecos en el calendario), empezando a las 18:00h o las 19:00h, el CEO de la IndyCar, Mark Miles, aseguró que serán muy abiertos con los fans. En una entrevista con Motorsport.com España, Miles confirmó que, como ocurrió recientemente con el WEC, habrá entradas con acceso al paddock.

"Sin duda, los aficionados podrán acceder al paddock, cerca de los pilotos y de los coches", declaró. "Es una categoría bastante asequible y, sin duda, accesible para los aficionados, así que creo que a los fans que vengan les va a encantar la IndyCar".

"Y luego están las carreras, ¿no? Creemos que apreciarán mucho los adelantamientos y el carácter emocionante de una carrera de IndyCar".

Esa carrera de 2027 será la primera de las diez que se hagan en Barcelona, aunque el acuerdo tiene cierta flexibilidad por si ocurriera algo. Eso sí, no es un contrato ligado a la presencia de Alex Palou o no en la categoría. Respecto a qué espera del estreno, Miles dijo: "Creo que va a ser un gran evento. Va a ser una forma excelente de dar a conocer las carreras de IndyCar en España y en Europa".

"Y esperamos que crezca y que forme parte de nuestro calendario durante muchos años".

Fuera del circuito, Miles también explicó que habrá 'activación' por la ciudad de Barcelona en el previo del gran premio, aunque aún no había nada concreto y sería FIRA Circuit y el Gobierno catalán quien lo gestionara. Y sugirió que no solo serán cosas relacionadas con las carreras para los aficionados, sino también iniciativas de carácter cultural o empresarial.

Y añadió: "Sin duda, existen planes para que la IndyCar tenga presencia en la ciudad de Barcelona; es una ciudad magnífica y el lugar se presta perfectamente para realizar una gran labor promocional, habilitar fan zones y otras iniciativas similares".

"Por otro lado —y tal como ya mencionó Alex—, queremos que este evento se convierta en la 'carrera de casa' en Europa para muchos de los pilotos de la IndyCar. Esperamos contar con su participación y visualizamos acciones promocionales en sus respectivas ciudades que tengan un impacto positivo aquí en España. Se trata, en esencia, de establecer prioridades y ejecutar el plan a la perfección".

Circuit de Barcelona Catalunya

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Por último, aunque todavía está muy abierto, Miles dejó abierta la posibilidad de que la carrera se pueda ver en abierto. Movistar + es la dueña de los derechos de retransmisión de la IndyCar en España, y la mayoría de sus carreras son en #Vamos, sin necesidad de tener contratado el paquete motor, solo con estar suscrito a Movistar con cualquier pack de fibra y móvil básico.

"Trabajaremos junto al promotor para analizar el alcance", dijo Miles. "Nuestra máxima prioridad será lograr que la carrera llegue al mayor número posible de personas. A diferencia de lo que suele ocurrir en Estados Unidos, aquí contamos con diversas opciones de difusión: televisión de pago, cadenas autonómicas catalanas y televisión nacional en abierto; por tanto, vamos a explorar a fondo el mercado".

"Aunque el promotor posee los derechos, colaboraremos estrechamente con él para determinar las mejores estrategias con el fin de alcanzar nuestro objetivo: lograr la mayor audiencia posible".

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