La IndyCar 2021 retrasa de nuevo su comienzo

La IndyCar anunció su tercera modificación en el calendario 2021 desde el plan original que se presentó en octubre del año pasado. Esta nueva modificación podría no ser la última que se vea en esta temporada ante la pandemia por COVID-19.

Las carreras en los circuitos urbanos de Long Beach y St. Petersburgh se aplazaron. La carrera en California pasó del 18 de abril, al 26 de septiembre, mientras que la cita con la que arrancaría la temporada en Florida se celebrará el 25 de abril y no el 7 de marzo.

Estos retrasos habrían llevado a que el inicio de 2021 cambiase al Barber Motorsports Park, pero este también se ha visto aplazado este viernes.

El circuito de Birmingham (Alabama) tendrá que esperar una semana más para escuchar los motores de IndyCar. La campaña iba a comenzar el 11 de abril, pero ahora será el 18 del mismo mes, según informó la categoría en un comunicado de prensa.

“Los cambios que hemos tenido en el calendario, aunque en parte se deben a las actuales condiciones de la pandemia, nos dan un comienzo esperanzador para la temporada 2021", dijo el presidente y director ejecutivo de Penske Entertainment Corp., Mark Miles.

Barber Motorsports Park se convirtió en un éxito instantáneo entre los pilotos de IndyCar cuando la serie compitió ahí por primera vez en 2007. Esta será la primera ocasión que la pista albergue el inicio de una temporada.

IndyCar mantiene su plan de 17 carreras para la campaña 2021, con las 500 Millas de Indianápolis programadas para el 30 de mayo.

La categoría americana también informó de que pronto lanzarán un calendario actualizado con las horas de inicio de cada una de las citas de este año.

Así queda el calendario 2021 de la IndyCar

18 de abril, Barber Motorsports Park, NBC

25 de abril, Calles de St. Petersburg, NBC

1 de mayo, Texas Motor Speedway, NBCSN

2 de mayo, Texas Motor Speedway, NBCSN

15 de mayo, Indianapolis Motor Speedway road course, NBC

22-23 de mayo, clasificación de la Indy 500

30 de mayo, 105ª 500 millas de Indianápolis, NBC

12 de junio, Calles de Belle Isle, Detroit, NBC

13 de junio, Calles de Belle Isle, Detroit, NBC

20 de junio, Road America, NBCSN

4 de julio, Mid-Ohio SportsCar Course, NBC

11 de julio, Calles de Toronto, NBCSN

8 de agosto, Calles de Nashville, NBCSN

14 de agosto, Indianapolis Motor Speedway road course, NBCSN

21 de agosto, World Wide Technology Raceway, NBCSN

12 de septiembre, Portland International Raceway, NBC

19 de septiembre, WeatherTech Raceway Laguna Seca, NBC

26 de septiembre, Long Beach streets, NBCSN