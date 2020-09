Indy 500: toda la información para seguir la carrera al 100%

Las 500 Millas de Indianápolis son una histórica carrera que goza de un importante prestigio internacional (forma parte de la ya famosa 'Triple corona del automovilismo'), pero la IndyCar, campeonato al que pertenecen, no es la categoría con mayor seguimiento en nuestro país, por lo que algunas reglas pueden ser desconocidas.

Desde 1911, esta carrera de monoplazas se ha disputado más de 100 veces, y la de 2020 será la edición número 104. Además, cabe destacar que desde 1950 hasta 1960 la prueba fue válida para el mundial de Fórmula 1, aunque la disputaban solo equipos y pilotos estadounidenses.

¿Qué coches compiten en la Indy 500?

La IndyCar es una categoría monochasis, donde todos los equipos llevan el Dallara IR18 conocido como DW12 (las siglas de Dan Wheldon, piloto fallecido en un accidente en Las Vegas en 2011) que se introdujo en 2012 y que entre la primera carrera que disputó Alonso (en 2017) y la segunda (2019) sufrió severos cambios aerodinámicos. Además, en 2019 se introdujeron numerosas mejoras de seguridad, y los coches llevan un Aeroscreen protegiendo la cabeza de los pilotos, un dispositivo alternativo al Halo de la F1.

Y, pese a que todos llevan el mismo chasis, son dos los motoristas del campeonato: Honda y Chevrolet.

Dallara también fabrica los dos kits de carrocería que utilizan los equipos dependiendo de la sede de la carrera (circuito convencional, óvalo corto u óvalo largo). El que montan en las 500 Millas de Indianápolis es de baja carga aerodinámica, para alcanzar altas velocidades (la clasificación se hace a una media de 230 millas por hora, unos 370 km/h) y con el equilibrio necesario para completar el famoso óvalo en el menor tiempo posible.

¿Cómo es la salida de la Indy 500?

A diferencia de la F1 y otras categorías, la salida en IndyCar se hace lanzada. Después de los numerosos actos previos a la carrera (homenaje a los soldados estadounidenses caídos en guerra, himno, etc), y tras el histórico grito "Drivers, start your engines!" ("¡Pilotos, enciendan sus motores!", anteriormente ese 'drivers' era 'gentlemen' y luego 'ladies and gentlemen') los coches dan cuatro vueltas de formación.

Luego, todos los pilotos se colocan en filas de tres en tres (así se forma la parrilla en esta categoría) y arrancan tras el llamado Pace Car, el coche de seguridad que marca el ritmo al inicio.

Los horarios de la edición 2020 de Indy 500: Indy 500 2020 con Alonso y Palou: horarios y dónde verlas por TV

Transcurridas varias vueltas, cuando ya hay suficientemente espacio entre ellos y los monoplazas han logrado suficiente velocidad, el Pace Car se retira y arranca la competición.

¿Quiénes son los pilotos de la Indy 500 y qué dorsales llevan?

Dorsal Piloto Coche (equipo y patrocinador) Equipo Motor 1 Josef Newgarden Shell V-Power Nitro Team Penske Team Penske Chevrolet 3 Helio Castroneves Pennzoil Team Penske Team Penske Chevrolet 4 Charlie Kimball Tresiba/A.J. Foyt Racing A.J. Foyt Enterprises Chevrolet 5 Pato O'Ward Arrow McLaren SP Arrow McLaren SP Chevrolet 7 Oliver Askew Arrow McLaren SP Arrow McLaren SP Chevrolet 8 Marcus Ericsson Huski Chocolate Chip Ganassi Racing Chip Ganassi Racing Honda 9 Scott Dixon PNC Bank Chip Ganassi Racing Chip Ganassi Racing Honda 10 Felix Rosenqvist NTT DATA Chip Ganassi Racing Chip Ganassi Racing Honda 12 Will Power Verizon 5G Edge Team Penske Team Penske Chevrolet 14 Tony Kanaan ABC Supply A.J. Foyt Racing A.J. Foyt Enterprises Chevrolet 15 Graham Rahal United Rentals Rahal Letterman Lanigan Racing Honda 18 Santino Ferrucci SealMaster Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan Honda 20 Ed Carpenter United States Space Force Ed Carpenter Racing Chevrolet 21 Rinus VeeKay SONAX Ed Carpenter Racing Chevrolet 22 Simon Pagenaud Menards Team Penske Team Penske Chevrolet 24 Sage Karam DRR WIX Filters Dreyer & Reinbold Racing Chevrolet 26 Zach Veach Gainbridge Andretti Autosport Honda 27 Alexander Rossi NAPA Auto Parts/AutoNation Andretti Autosport Honda 28 Ryan Hunter-Reay DHL Andretti Autosport Honda 29 James Hinchcliffe Genesys Andretti Autosport Honda 30 Takuma Sato Panasonic/PeopleReady Rahal Letterman Lanigan Racing Honda 41 Dalton Kellett K-Line USA/A.J. Foyt Racing A.J. Foyt Enterprises Chevrolet 45 Spencer Pigot RLL w/ Citrone/Buhl Autosport Rahal Letterman Lanigan Racing Honda 47 Conor Daly United States Air Force Ed Carpenter Racing Chevrolet 51 James Davison Jacob Construction/Tilson HR Dale Coyne Racing with Rick Ware Racing, Byrd & Belardi Honda 55 Alex Palou Dale Coyne Racing w/ Team Goh Dale Coyne Racing with Team Goh Honda 59 Max Chilton Gallagher Carlin Carlin Chevrolet 60 Jack Harvey AutoNation/SiriusXM Meyer Shank Racing Honda 66 Fernando Alonso Ruoff Arrow McLaren SP Arrow McLaren SP Chevrolet 67 J.R. Hildebrand DRR Salesforce Dreyer & Reinbold Racing Chevrolet 81 Ben Hanley DragonSpeed USA DragonSpeed USA Chevrolet 88 Colton Herta Gleaners Food Bank of Indiana Andretti Harding Steinbrenner Autosport Honda 98 Marco Andretti U.S. Concrete / Curb Andretti Herta Autosport with Marco & Curb-Agajanian Honda

Mira aquí los pilotos, posiciones de salida y los coches de la edición 2020

Galería Lista 1º Marco Andretti, Andretti Herta with Marco & Curb-Agajanian - Honda 1 / 33 Foto de: Scott R LePage / Motorsport Images 2º Scott Dixon, Chip Ganassi Racing - Honda 2 / 33 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA 3º Takuma Sato, Rahal Letterman Lanigan Racing - Honda 3 / 33 Foto de: Phillip Abbott / LAT Photo USA 4º Rinus VeeKay, Ed Carpenter Racing - Chevrolet 4 / 33 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA 5º Ryan Hunter-Reay, Andretti Autosport - Honda 5 / 33 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA 6º James Hinchcliffe, Andretti Autosport - Honda 6 / 33 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA 7º Alex Palou, Dale Coyne Racing with Team Goh - Honda 7 / 33 Foto de: Phillip Abbott / LAT Photo USA 8º Graham Rahal, Rahal Letterman Lanigan Racing - Honda 8 / 33 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA 9º Alexander Rossi, Andretti Autosport - Honda 9 / 33 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA 10º Colton Herta, Andretti Harding Steinbrenner Autosport – Honda 10 / 33 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA 11º Marcus Ericsson, Chip Ganassi Racing – Honda 11 / 33 Foto de: Phillip Abbott / LAT Photo USA 12º Spencer Pigot, Rahal Letterman Lanigan w/ Citrone/Buhl Autosport – Honda 12 / 33 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA 13º Josef Newgarden, Team Penske – Chevrolet 13 / 33 Foto de: Phillip Abbott / LAT Photo USA 14º Felix Rosenqvist, Chip Ganassi Racing – Honda 14 / 33 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA 15º Patricio O'Ward, Arrow McLaren SP – Chevrolet 15 / 33 Foto de: Phillip Abbott / LAT Photo USA 16º Ed Carpenter, Ed Carpenter Racing – Chevrolet 16 / 33 Foto de: Barry Cantrell / Motorsport Images 17º Zach Veach, Andretti Autosport – Honda 17 / 33 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA 18º Conor Daly, Ed Carpenter Racing – Chevrolet 18 / 33 Foto de: Phillip Abbott / LAT Photo USA 19º Santino Ferrucci, Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan – Honda 19 / 33 Foto de: Phillip Abbott / LAT Photo USA 20º Jack Harvey, Meyer Shank Racing – Honda 20 / 33 Foto de: Phillip Abbott / LAT Photo USA 21º Oliver Askew, Arrow McLaren SP – Chevrolet 21 / 33 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA 22º Will Power, Team Penske – Chevrolet 22 / 33 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA 23º Tony Kanaan, A.J. Foyt Enterprises – Chevrolet 23 / 33 Foto de: Phillip Abbott / LAT Photo USA 24º Dalton Kellett, A.J. Foyt Enterprises – Chevrolet 24 / 33 Foto de: Phillip Abbott / LAT Photo USA 25º Simon Pagenaud, Team Penske – Chevrolet 25 / 33 Foto de: Phillip Abbott / LAT Photo USA 26º Fernando Alonso, Arrow McLaren SP – Chevrolet 26 / 33 Foto de: Phillip Abbott / LAT Photo USA 27º James Davison, Dale Coyne Racing w/ Rick Ware Racing, Byrd & Belardi – Honda 27 / 33 Foto de: Phillip Abbott / LAT Photo USA 28º Helio Castroneves, Team Penske – Chevrolet 28 / 33 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA 29º Charlie Kimball, A.J. Foyt Enterprises – Chevrolet 29 / 33 Foto de: Phillip Abbott / LAT Photo USA 30º Max Chilton, Carlin – Chevrolet 30 / 33 Foto de: Phillip Abbott / LAT Photo USA 31º Sage Karam, Dreyer & Reinbold Racing – Chevrolet 31 / 33 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA 32º J.R. Hildebrand, Dreyer & Reinbold Racing – Chevrolet 32 / 33 Foto de: Phillip Abbott / LAT Photo USA 33º Ben Hanley, DragonSpeed USA – Chevrolet 33 / 33 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA

¿Cuál es el circuito de las 500 Millas de Indianápolis?

El Indianápolis Motor Speedway, construido en 1909, es el escenario de la mítica carrera. Es considerado Superspeedway (circuitos de al menos dos millas de longitud), ya que tiene 2,5 millas (4,023 km).

¿Qué es el Brickyard?

El Brickyard (algo así como Yarda de ladrillo) es otro nombre con el que se conoce al circuito de Indianápolis. Durante más de 50 años desde su construcción, coches y motos rodaban sobre los ladrillos del trazado. Tras su salida del mundial de la F1, el circuito pasó a ser casi entero de asfalto. Solo una yarda (0,9144 metros) se mantuvo de ladrillo, y de ahí que se le pusiera ese apodo.

En las fotos de la recta principal hechas desde arriba se aprecia perfectamente esa yarda, que los ganadores suelen besar como parte de la celebración de la victoria. Mira estas fotos.

Galería Lista La yarda de ladrillos (Yard of bricks) de Indianápolis 1 / 30 Foto de: Barry Cantrell / Motorsport Images Team Penske Chevrolet besa los ladrillos 2 / 30 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA Team Penske Chevrolet besa los ladrillos 3 / 30 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA Team Penske Chevrolet besa los ladrillos 4 / 30 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA Ganador, Will Power, Team Penske Chevrolet besa los ladrillos con Jonathan Gibson, Bud Denker y Tim Cindric 5 / 30 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA Ganador, Will Power, Team Penske Chevrolet besa los ladrillos con su esposa Liz 6 / 30 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA Takuma Sato, Michael Andretti, dueño de Andretti Autosport team celebra la victoria en la pista con Michael Andretti, dueño del equipo Andretti Autosport en la yarda de ladrillos 7 / 30 Foto de: Scott R LePage / Motorsport Images Takuma Sato, Andretti Autosport Honda besa la yarda de ladrillos con su equipo 8 / 30 Foto de: Phillip Abbott / LAT Photo USA Takuma Sato, Andretti Autosport Honda besa la yarda de ladrillos con su equipo 9 / 30 Foto de: Phillip Abbott / LAT Photo USA Takuma Sato, Andretti Autosport Honda besa la yarda de ladrillos con su equipo 10 / 30 Foto de: Phillip Abbott / LAT Photo USA Takuma Sato, Andretti Autosport Honda besa la yarda de ladrillos con su equipo 11 / 30 Foto de: Phillip Abbott / LAT Photo USA Takuma Sato, Andretti Autosport Honda besa la yarda de ladrillos con su equipo 12 / 30 Foto de: Phillip Abbott / LAT Photo USA Takuma Sato, Andretti Autosport Honda besa la yarda de ladrillos con su equipo 13 / 30 Foto de: Phillip Abbott / LAT Photo USA Takuma Sato, Andretti Autosport Honda besa la yarda de ladrillos con su equipo 14 / 30 Foto de: Phillip Abbott / LAT Photo USA Fernando Alonso, Andretti Autosport Honda en la yarda de ladrillos 15 / 30 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Ganador de la carrera Helio Castroneves besa la yarda de ladrillos con amigos y familiares 16 / 30 Foto de: Michael C. Johnson Ganador de la carrera Helio Castroneves besa la yarda de ladrillos 17 / 30 Foto de: Michael C. Johnson Ganador de la carrera Helio Castroneves besa la yarda de ladrillos 18 / 30 Foto de: Michael C. Johnson El trofeo de Borg Warner en la yarda de ladrillos en el Indianapolis Motor Speedway 19 / 30 Foto de: Michael C. Johnson La corona de ganador y las jarras vacías de leche en la yarda de ladrillos en el Indianapolis Motor Speedway 20 / 30 Foto de: Michael C. Johnson La corona de ganador y las jarras vacías de leche en la yarda de ladrillos en el Indianapolis Motor 21 / 30 Foto de: Michael C. Johnson Ashley Judd, Dario Franchitti & Chip Ganassi, Target Chip Ganassi Racing besa la yarda de ladrillos 22 / 30 Foto de: Michael C. Johnson Target Chip Ganassi Racing se prepara para besar los ladrillos 23 / 30 Foto de: Michael C. Johnson Target Chip Ganassi Racing se prepara para besar los ladrillos 24 / 30 Foto de: Michael C. Johnson Sesión de fotos de los ganadores: Hijo de Dan Wheldon besa la yarda del ladrillo 25 / 30 Foto de: Eric Gilbert Sesión de fotos de los ganadores: Hijo de Dan Wheldon besa la yarda del ladrillo 26 / 30 Foto de: Eric Gilbert Placa del Aniversario 100 de la meta de ladrillos 27 / 30 Foto de: Michael C. Johnson La yarda de ladrillos 28 / 30 Foto de: Kenneth May La yarda de ladrillos 29 / 30 Foto de: Kenneth May Ganador de la carrera Dario Franchitti, Target Chip Ganassi Racing Honda besa la yarda de ladrillos 30 / 30 Foto de: Michael C. Johnson

¿Cómo son las paradas en boxes en la IndyCar?

Las paradas en boxes son un elemento clave y primordial en las 500 millas de Indianápolis, ya que se repiten unas siete veces por edición. Un error ahí puede llegar a ser determinante.

Los equipos cuentan con una zona de 14x4 metros para que cada uno de sus coches pueda parar y hacer cambios de neumáticos y repostaje de combustible. La velocidad está limitada a 50 mph en el carril de boxes y cada equipo cuenta con seis mecánicos.

Estos tienen que llevar ropa ignífuga, casco y guantes para realizar la parada y durante esta logran cambiar los cuatro neumáticos Firestone (en unos 6-8 segundos), además de añadir 18,5 galones (70 litros) de gasolina E85R, así como hacer algún ajuste en el alerón delantero. Todo ello, en algo menos de 10 segundos.

¿Cómo es el trofeo de las 500 Millas de Indianápolis? El Borg-Warner Trophy

El mítico trofeo Borg-Warner recibe el nombre de la empresa que lo creó para la carrera, allá por 1936. Sus medidas son 1,63 metros de altura y casi 50 kilos de peso. En él se graban las caras de los ganadores, aunque no se lo llevan en propiedad, sino que se les da una réplica de menor tamaño llamada 'Baby Borg'.

En las fotos podrás ver todo esto

Galería Lista El trofeo Borg-Warner de la Indy 500 1 / 44 Foto de: Borg Warner Steve Shunck y el Trofeo Borg-Warner 2 / 44 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA William Behrends da forma a Al Unser Baby Borg 3 / 44 Foto de: Borg Warner William Behrends da forma a Al Unser Baby Borg 4 / 44 Foto de: Borg Warner William Behrends da forma a Al Unser Baby Borg 5 / 44 Foto de: Borg Warner Baby Borg 6 / 44 Foto de: Scott LePage Al Unser Baby Borg Placa 2020 7 / 44 Foto de: Borg Warner Trofeo Bebé Borg-Warner Simon Pagenaud con el perro Norman 8 / 44 Foto de: Borg Warner Trofeo Bebé Borg-Warner Simon Pagenaud con el perro Norman 9 / 44 Foto de: Borg Warner Trofeo Bebé Borg-Warner Simon Pagenaud con el perro Norman 10 / 44 Foto de: Borg Warner El escultor William Behrends con el Trofeo Baby Borg-Warner Simon Pagenaud 11 / 44 Foto de: Borg Warner Simon Pagenaud con el Trofeo Borg-Warner en París 12 / 44 Foto de: Borg Warner Simon Pagenaud con el Trofeo Borg-Warner en París 13 / 44 Foto de: Borg Warner Simon Pagenaud con el Trofeo Borg-Warner en París 14 / 44 Foto de: Borg Warner Simon Pagenaud con el Trofeo Borg-Warner en París 15 / 44 Foto de: Borg Warner Simon Pagenaud con el Trofeo Borg-Warner en París 16 / 44 Foto de: Borg Warner Simon Pagenaud Trofeo Borg-Warner 17 / 44 Foto de: Steve Shunck / BorgWarner Simon Pagenaud Trofeo Borg-Warner 18 / 44 Foto de: Steve Shunck / BorgWarner Simon Pagenaud con el Trofeo Borg-Warner 19 / 44 Foto de: Steve Shunck / BorgWarner Simon Pagenaud, Team Penske Chevrolet con el trofeo Borg-Warner 20 / 44 Foto de: Scott R LePage / Motorsport Images Simon Pagenaud, Team Penske Chevrolet con el trofeo Borg-Warner 21 / 44 Foto de: Scott R LePage / Motorsport Images Simon Pagenaud, Team Penske Chevrolet con el Borg-Warner 22 / 44 Foto de: Scott R LePage / Motorsport Images Simon Pagenaud and Norman, Team Penske Chevrolet con el trofeo Borg-Warner 23 / 44 Foto de: Scott R LePage / Motorsport Images El trofeo Borg-Warner siendo trasladado 24 / 44 Foto de: Scott R LePage / Motorsport Images Simon Pagenaud, Team Penske Chevrolet, su promedita Hailey McDermott y su perro Norman con el trofeo Borg-Warner 25 / 44 Foto de: Scott R LePage / Motorsport Images Simon Pagenaud, Team Penske Chevrolet con la portada del diario Indianapolis Star y el trofeo Borg-Warner 26 / 44 Foto de: Scott R LePage / Motorsport Images Trofeo Borg-Warner 27 / 44 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA Borg-Warner Trophy, fan 28 / 44 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA Trofeo Borg-Warner 29 / 44 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA Trofeo Borg-Warner 30 / 44 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA Trofeo Borg-Warner 31 / 44 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA Trofeo Borg-Warner 32 / 44 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA 2019 Entrega del premio BorgWarner Louis Schwitzer 33 / 44 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA Will Power Trofeo de Borg Warner 34 / 44 Foto de: Dan R. Boyd Will Power Trofeo de Borg Warner 35 / 44 Foto de: Dan R. Boyd Will Power Trofeo de Borg Warner 36 / 44 Foto de: Dan R. Boyd Will Power Trofeo de Borg Warner 37 / 44 Foto de: Dan R. Boyd Will Power Trofeo de Borg Warner 38 / 44 Foto de: Dan R. Boyd Will Power Trofeo de Borg Warner 39 / 44 Foto de: Steve Shunck Will Power Trofeo de Borg Warner 40 / 44 Foto de: Dan R. Boyd Will Power Borg Warner Trophy unveiling 41 / 44 Foto de: Dan R. Boyd Will Power Borg Warner Trophy unveiling 42 / 44 Foto de: Dan R. Boyd Will Power Borg Warner Trophy unveiling 43 / 44 Foto de: Dan R. Boyd Will Power Borg Warner Trophy unveiling 44 / 44 Foto de: Steve Shunck

Curiosidad del trofeo de la Indy 500: El primer perro "ganador" de las 500 Millas de Indianápolis

¿Qué banderas hay en las 500 Millas de Indianápolis?

-Bandera verde: empieza la carrera, se reanuda o se relanza tras un parón.

-Bandera amarilla: peligro en pista, los pilotos tienen obligación de reducir la velocidad.

-Bandera roja: la carrera se detiene, generalmente por razones de seguridad o accidente. Los coches deben volver a la zona de boxes.

-Bandera azul: se muestra a los pilotos que son doblados, y tienen obligación de facilitar el adelantamiento a los coches que les van a doblar.

-Bandera negra: se enseña a un piloto que, inmediatamente, debe volver a la zona de boxes para una revisión de los comisarios sobre alguna conducta antideportiva.

-Bandera a rayas amarillas y rojas: muestra que hay agua, aceite o alguna otra sustancia y que la pista está resbaladiza.

-Bandera negra con una cruz blanca: descalificación; indica que el piloto ha sido excluido.

-Bandera blanca: se muestra para señalar que queda solo una vuelta.

-Bandera a cuadros: se muestra en la última vuelta de la carrera. El primer piloto que la pase, será el ganador de las 500 Millas de Indianápolis.

¿Cuáles son las sanciones en las 500 Millas de Indianápolis?

Aunque para saber el 100% de las sanciones que se pueden dar en una carrera de la IndyCar habría que hacer un extenso repaso al reglamento:

-Drive Trough: paso por el pitlane.

-Stop and go: penalización de tiempo mediante paso y parada en el pitlane.

-Stop and hold: una penalización mayor de tiempo. El piloto debe quedarse parado en el pitlane durante el tiempo que le otorguen.

Esas, las más habituales, se suelen señalizar con la bandera negra. Veamos alguna más:

-Sanciones de tiempo: como en la F1, se puede otorgar al tiempo final de un piloto un tiempo determinado tras considerarle culpable de alguna infracción.

-Sanciones de posición: si se considera a un piloto autor de alguna infracción, se le pueden imponer X posiciones de penalización.

-Descalificación: como su propio nombre indica, el piloto es expulsado.

-Back of the field: se manda a un piloto al fondo de la parrilla antes de un reinicio si se considera que ha habido infracción durante el parón o antes de que la carrera se detuviera.

-Warning: advertencia tras alguna infracción leve. Varios warning conllevan una sanción mayor.

-Pérdida de puntos del piloto o equipo

-Multa económica

*En la IndyCar están prohibidas las órdenes de equipo y tácticas. Dependiendo del nivel de esa infracción, los pilotos pueden recibir desde un warning hasta una sanción de tiempo o de tener que ceder posición.

¿Qué pasa si llueve en la Indy 500?

La seguridad manda. En los óvalos de la IndyCar, la lluvia provoca la aparición de caution o de bandera roja que neutraliza la actividad en pista. La falta de visibilidad y de neumáticos de mojado provocan que no se permita competir sobre agua.

Al neutralizarse la carrera, si se ha disputado más del 50% y no se espera que deje de llover, la carrera se puede dar por finalizada. Si no, se puede pasar al lunes o al siguiente día sin precipitaciones.

¿Cuántos puntos se reparten en las 500 Millas de Indianápolis?

Los puntos logrados en la Indy 500 son válidos para la temporada IndyCar, aunque hay pilotos que solo participan, a lo largo del curso, en esta carrera (como es el caso de Alonso). La puntuación es doble a la normal de la categoría, repartiéndose así los puntos (todos los pilotos suman) desde 2014:

Posición Puntos 1º 100 2º 80 3º 70 4º 64 5º 60 6º 56 7º 52 8º 48 9º 44 10º 40 11º 38 12º 36 13º 34 14º 32 15º 30 16º 28 17º 26 18º 25 19º 22 20º 20 21º 18 22º 16 23º 14 24º 12 Del 25º al 33º 10

Además, se da un punto más por liderar al menos una vuelta y un punto adicional (es decir, dos) al piloto con más vueltas lideradas durante una carrera.

En la clasificación, el poleman recibió 9 puntos, el segundo más rápido 8, el tercero 7, el cuarto 6, el quinto 5, el sexto 4, el 7º (Alex Palou) 3 puntos, el octavo 2 y el noveno 1 punto.

Los fabricantes y motoristas tienen otro sistema de puntuación, el de aquí arriba es solo para los pilotos.