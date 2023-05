Indy 500: el rival de Alex Palou que empezó a jugar en el 'Carb Day'

Alex Palou consiguió hace menos de una semana algo histórico para el automovilismo español: la pole para las 500 millas de Indianápolis de este domingo sobre Rinus VeeKay, con récord de velocidad promedio en clasificación y también por el segundo margen más ajustado de la historia, de apenas 4 milésimas.

Este viernes, el español marcó el cuarto mejor registro en la última sesión de entrenamientos, en el mítico Carb Day. Tras ello, el de Ganassi comentó que VeeKay no estaba en absoluto interesado en adelantarle durante la sesión, ya que practicaron la simulación de carrera rodando juntos en pista, y cuestionó el planteamiento del neerlandés.

"Hoy no quería adelantar", dijo Palou sobre VeeKay. "Solo quería ahorrar combustible en el Carb Day y yo no entendía muy bien lo que hacía en pista. Pero si conduce normal, sí, nos vamos a intercambiar [el liderato el domingo] mucho. No sé si seré yo u otro, pero creo que cuando eres segundo es fácil adelantar, y cuando eres primero no puedes hacer mucho".

"Solo espero que no se vuelvan locos con el que va primero, intentando ahorrar combustible mientras lideras, porque eso no funciona y luego es una locura detrás. Así que, si tengo el control, si voy en cabeza, intentaré ir y jugar con alguien, y si no quieren, como Rinus [VeeKay] no ha querido hoy, ya veremos qué pasa".

En sus sesiones con los medios de comunicación el jueves, VeeKay fue firme en que el ahorro de combustible sería su estrategia clave en la carrera del domingo, en lugar de liderar vueltas. Fue el más lento de todos en Carb Day, con su vuelta más rápida de 222.166 millas por hora, unas 5 más lento que el compañero de equipo de Palou, Takuma Sato.

"El ritmo de clasificación no significa nada para la carrera, tenemos un coche totalmente diferente para eso", dijo. "Sé que tenemos un coche muy rápido y salir delante es muy importante. Puedo ponerme directamente en modo ahorro de combustible detrás de Alex [Palou], me colocaré detrás de él y me aseguraré de que seguimos en carrera hasta el final y lucharé con él cuando el ahorro de combustible no importe".

Cuando Motorsport.com le pidió que explicara su estrategia prevista desde el principio, respondió: "Si estás entre los cinco primeros estás en un lugar seguro, así que puedes ahorrar combustible. Si te mantienes ahí toda la carrera, estarás bien para el final, cuando puedes atacar".

"El ahorro de combustible es importante, le dio la victoria a Alexander Rossi en 2016, y siempre podemos cambiar la estrategia e ir a tope de gasolina, pero nunca puedes recuperar eso si lo haces".

"Creo que habrá adelantamientos en medio del pelotón, creo que avanzarán. Veo a mis compañeros de equipo -Ed Carpenter y Conor Daly- ganando posiciones, pero si ellos no lo hacen, tengo que trabajar con estos otros".

"Definitivamente, Ganassi y McLaren estarán a mi alrededor, así que trabajaré junto a pilotos especiales como Palou y Felix Rosenqvist, que también querrán estar cerca al final; tendremos que cooperar", finalizó el holandés.