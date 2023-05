Indy 500: Palou, segundo tras las primeras tandas clasificatorias

Tras las primeras tandas, disponibles para todos los coches, Alexander Rossi aprovechó su posición, saliendo a pista dentro de la primera media hora, para marcar el mejor ritmo medio con un registro de 233.528mph y una vuelta más rápida de 234.177mph.

El objetivo principal de la sesión de clasificación de seis horas de hoy es terminar en las 12 primeras posiciones, lo que permitirá a esos pilotos acceder a la ronda rápida del domingo para decidir las cuatro primeras filas de la parrilla de la Indy 500 en 2023. Las posiciones de la 13ª a la 30ª se decidirán al final de la jornada de hoy, mientras que los cuatro coches más lentos también participarán en la tanda del domingo para decidir la última fila y quién se va a casa.

Rossi lideró la tabla por delante de Alex Palou, que logró una media de 233.528mph en la segunda hora de la sesión, tras un cambio de motor realizado durante la noche. Su vuelta más rápida fue de 234.248mph.

"Estoy muy, muy contento", dijo Palou. "Cuando sacamos el 28 (orden de salida) no era lo mejor para nosotros, pero felicito a mi equipo que se quedó hasta tarde anoche y espero que podamos ir aún más rápidos. Mi tercera y cuarta vuelta fueron realmente al límite".

Los pilotos de Chevrolet, Rinus VeeKay (tercero para Ed Carpenter Racing), Pato O'Ward (McLaren), Santino Ferrucci (AJ Foyt Racing) y Felix Rosenqvist (McLaren) rodaron en la franja de los 233 mph para completar los seis primeros puestos.

Las condiciones meteorológicas han sido buenas en las primeras tandas de la clasificación, aunque ha soplado un fuerte viento de cola en la curva 1, lo que se ha traducido en viento en contra en la llegada a la curva 3.

Helio Castroneves, Meyer Shank Racing Honda

Helio Castroneves (Meyer Shank Racing) fue el primer piloto en sufrir un susto en la vuelta 3 cuando pasaba por la curva 1 - y luego rozó el muro en la curva 2 en la vuelta 4, lo que finalmente le llevó a la parte trasera de la tabla.

"Hacía bastante viento", dijo. "Me empujaba mucho, así que tuve que levantar [en la tercera vuelta]. En la última vuelta decidí no levantar y me di cuenta de que iba a ser duro".

El líder de los entrenamientos, Takuma Sato, también estuvo cerca de tener un accidente en la salida de la curva 3 en su último giro de la tanda, lo que le hizo caer hasta la séptima posición, justo por detrás de su compañero de equipo Scott Dixon.

"El coche derrapó en la última vuelta, fue un reto, pero lo aprovechamos al máximo", dijo Sato. "El coche era rápido".

Después de un sorteo desfavorable, el equipo Penske decidió renunciar a las tandas garantizadas para Scott McLaughlin y Josef Newgarden.