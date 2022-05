Indy 500: cancelado el segundo día de entrenamientos por lluvia

Cargar el reproductor de audio

Sin previsión para que la lluvia cese en el Indianapolis Motor Speedway en las próximas dos horas y ante la imposibilidad de secar la pista a tiempo para realizar los entrenamientos dentro de las horas aptas para la apertura de la pista, la IndyCar ha decidido cancelar todas las actividades de la jornada.

Esta es la primera vez que se pierde un día completo de entrenamientos a causa de la lluvia desde el 17 de mayo de 2016.

De momento no se añadirán horas al programa de entrenamientos de la Indy 500 en 2022, ya que la meteorología para los próximos dos días parece que permitirá rodar sin problemas.

El programa restante en IMS para este mes de mayo es el siguiente:

Jueves 19 de mayo

18:00h – Apertura de puertas

De 18:00h a 00:00h – Entrenamientos libres - Todos los participantes de la Indy 500

00:00h – Cierre de puertas

Viernes 20 de mayo

‘Fast Friday’ – los coches ruedan en modo clasificación, con un aumento de potencia (de 1.3 a 1.4-bar)

18:00h – Apertura de puertas

De 18:00h a 00:00h – Entrenamientos libres - Todos los participantes de la Indy 500 - Fast Friday con potencia extra

00:00h – Cierre de puertas

Sábado 21 de mayo

Clasificación de la Indy500, Día 1



14:00h – Apertura de puertas

De 15:00h a 15:30h – Entrenamientos para todos los coches

De 18:00h a 23:50h – Clasificación de la Indy 500 2022: posiciones 13º a 33º (o 13º a 30º si hay más de 33 coches)

00:00h – Cierre de puertas

Domingo 22 de mayo

Clasificación de la Indy 500, Día 2



De 17:30h a 18.30h – Entrenamientos Last Chance Qualifiers (si hay más de 33 coches)

De 18:30h a 20:00h – Entrenamientos libres Top 12

De 20:00h a 21:00h – Last Chance Qualifying (si es necesario)

22:00h – Clasificación del Top 12 (del 1º al 12º)

23:10h – Firestone Fast Six (del 1º al 6º)

23:40h – Premio al autor de la pole position

00:00h – Cierre de puertas

Lunes 23 de mayo

17:00h – Apertura de puertas

De 18:00h a 20:00h - Entrenamientos para todos los coches

20:00h – Cierre de puertas

Viernes 27 de mayo

Miller Lite Carb Day

14:00h – Apertura de puertas

De 17:00h a 19:00h – Entrenamientos para todos los coches

De 20:30h a 22:00h – Competición Indy 500 Pit Stop Challenge

22:00h – Miller Lite Carb Day concert

00:00h – Cierre de puertas

Sábado 28 de mayo

Legends Day presented by Firestone (Día de Leyendas)

14:00h – Apertura de puertas

17:00-10.00h – Sesión de autógrafos de toda la parrilla

18:30h – Reunión de pilotos en público

Domingo 29 de mayo

Día de la carrera de la Indy 500

12:00h – Apertura de puertas

15:00h – Coches al pitlane

De 15:00 a 16:00 – El trofeo Borg-Warner llega a la zona de ladrillos

16.30h – Coches a la parrilla

17:47h – Presentación de los pilotos

18:18h – Ceremonia del himno nacional

18:35h – "Back home again in Indiana"

18:45h – 106ª edición de las 500 Millas de Indianápolis (carrera)