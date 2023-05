Indy 500: Palou luchará por la pole tras ser tercero

Felix Rosenqvist marcó la mejor media de velocidad a lo largo de cuatro vueltas con un registro de 233.947 mph en el óvalo de Indianápolis de 2,5 millas cuando quedaba poco más de una hora de sesión clasificatoria del sábado, con su mejor giro en 234,329 mph.

"Ha sido una tanda fenomenal", dijo. "No estaba muy contento con mi primer intento, así que cambiamos el coche, pero no tenía ni idea de que seríamos tan rápidos. Eso me hizo sonreír".

Alexander Rossi completó un doblete para McLaren tras aprovechar su ventajosa posición de salida a la pista dentro de los primeros 40 minutos de sesión para marcar un promedio de 233.528mph, con una mejor vuelta en 234.177mph.

Alex Palou (Chip Ganassi Racing) fue el tercero más rápido con una media de 233.528 mph, un promedio que logró con temperaturas mucho más cálidas en la pista en la segunda hora de la sesión, después de un cambiar su motor Honda durante la noche del viernes al sábado.

Rinus VeeKay (Ed Carpenter Racing) acabó cuarto, por delante de Scott Dixon (CGR), que consiguió su mejor marca en el momento más caluroso de la jornada, y que también se vio obligado a un cambio de motor durante la noche.

Tony Kanaan, que se retirará tras la carrera del próximo fin de semana en la Indy 500, ha pasado a la siguiente ronda con una media de 233.347 mph para situar tres McLaren entre los seis primeros.

Takuma Sato (CGR), Pato O'Ward (McLaren), Santino Ferrucci (AJ Foyt Racing), Marcus Ericsson (CGR), el debutante Benjamin Pedersen (Foyt) y Will Power (Team Penske) también se clasificaron para la disputa de la pole position entre los 12 más rápidos que tendrá lugar el domingo 21 de mayo.

Resultados de la clasificación del sábado para la Indy 500 2023

Will Power, Chevrolet del Team Penske

La batalla por el último puesto en el Fast 12 de la Indy 500

El objetivo principal de la sesión de seis horas de clasificación del sábado 20 de mayo era acabar dentro de las 12 primeras posiciones, lo que permitiría a esos pilotos acceder a la sesión del domingo que decidirán las cuatro primeras filas de la parrilla de salida de la Indy 500 2023.

Justo después del ecuador de la clasificación, la media de cuatro vueltas de Kanaan empató con Ed Carpenter en la decimosegunda plaza. Pero Kyle Kirkwood (Andretti) se puso por delante de ambos con un promedio de 232.662mph a falta de 90 minutos.

El último crono de Kanaan, 233.347mph, le aupó a la quinta posición, lo que sacó de las doce primeras posiciones a Kirkwood y puso a Power en la cuerda floja. "Soy demasiado viejo para este hombre", bromeó Kanaan.

Carpenter salió a la pista de nuevo, pero finalmente saldrá desde la 13ª posición de la parrilla, por delante de Scott McLaughlin de Penske, Kyle Kirkwood (el coche más rápido de Andretti Autosport), Conor Daly (ECR) y Josef Newgarden (Penske). Las posiciones del 13 al 30 ya están fijadas, por lo que esos pilotos y coches no participarán en la sesión clasificatoria del domingo.

Katherine Legge, Rahal Letterman Lanigan Racing Honda

La batalla por evitar la última clasificación de la Indy 500 2023

El drama en la parte baja de la tabla estuvo centrado en tres de los coches de Rahal Letterman Lanigan Racing, los de Dale Coyne Racing, David Malukas y Sting Ray Robb, y el Juncos Hollinger Racing de Callum Ilott, todos ellos intentando evitar la última fila que se decidirá mañana y que a su vez decide qué piloto se irá a casa.

Tras cambiar al coche de pruebas de su compañero de equipo Agustín Canapino, después de que el jefe del equipo, Ricardo Juncos, declarara su coche original como "inseguro", Ilott salió fuera de la zona de peligro en el ecuador de la sesión al colocarse 27º. "Sinceramente, es muy duro, tengo ganas de llorar y puede que lo haya hecho un poco", admitió aliviado.

El propio Canapino fue el que más cerca estuvo de tener un grave accidente este sábado, ya que rozó el muro a la salida de la curva 1 con bastante fuerza, suficiente como para doblar su suspensión trasera derecha. "Tuve un gran subviraje con el viento, así que error mío", dijo Canapino, que finalmente acabó en la 26ª plaza.

Malukas consiguió colocarse 30º a falta de 90 minutos, dejando a su compañero Robb y a los coches de RLL de Christian Lundgaard, Graham Rahal y Jack Harvey en la zona de peligro. Pero Lundgaard respondió y le hizo retroceder unos minutos más tarde.

A falta de 13 minutos para el final de la clasificación del sábado, Malukas marcó un 231.769 mph para saltar al 23º puesto y bajar a Lundgaard a las cuatro últimas plazas con Harvey, Robb y Rahal. Lundgaard hizo la última tanda del día, pero no pudo mejorar su promedio, por lo que Katherine Legge será quien salga finalmente desde la 30ª posición en la Indy 500 de 2023.

