Indy 500: Ganassi cierra a lo grande los entrenamientos

La sesión de 90 minutos se vio empañada por dos accidentes, uno para el otro coche de Coyne, el HMD de David Malukas, y el otro el fortísimo de Colton Herta (Andretti Autosport-Honda).

En condiciones de 20º C de ambiente - no representativas a los 29º C previstos para el domingo - el ganador de la Indy 500 en 2013, Tony Kanaan, rodó en 227,114 mph, siendo su compañero de equipo Ericsson el único que superó también la barrera de los 227 mph.

Sato, dos veces ganador de la Indy 500, fue tercero por delante de Dixon, mientras que Sage Karam, de Dreyer & Reinbold Racing, fue el piloto más rápido de Chevrolet, justo por delante del ganador de 2018, Will Power.

Jimmie Johnson completó su primera sesión del Carb Day en séptimo lugar por delante de Patricio O'Ward de Arrow McLaren SP-Chevrolet.

El coche de Juncos Hollinger Racing de Callum Ilott giró el mayor número de vueltas con 68.

Los dos periodos de bandera amarilla restaron 23 minutos a la sesión.

El equipo de Herta - y otros de Andretti Autosport - están ahora construyendo su coche de reserva, ya que su coches titulares terminaron dañados. Sin embargo, ya no existe una norma que obligue a un piloto a salir desde la parte trasera de la parrilla si está compitiendo con un chasis que no ha disputado la clasificación.

El español Alex Palou, que saldrá desde primera fila el domingo, fue 14º.

