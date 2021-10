Hulkenberg ya tiene fecha y circuito para su debut en IndyCar

Hulkenberg probará un Arrow McLaren SP-Chevrolet, mientras que Sargeant lo hará con un AJ Foyt Racing-Chevrolet, y aún se desconoce la identidad de los otros cuatro pilotos que participarán en la prueba de novatos del 25 de octubre, donde también habrá coches de Ed. Carpenter Racing, Dale Coyne Racing y Andretti Autosport.

Hulkenberg admitió el mes pasado que veía acabada su carrera en Fórmula 1, ya que habían desaparecido sus últimas opciones de competir en 2022 a tiempo completo.

Ahora, el alemán de 34 años, que disputó una temporada entera de F1 por última vez en 2019, pero que en 2020 sustituyó dos veces a los pilotos titulares de Racing Point y sigue siendo el piloto de test y reserva de Aston Martin, probará un IndyCar por primera vez en el circuito Barber Motorsports Park, de 2,238 millas (3,6 kilómetros), en Birmingham.

Los directores del equipo no quisieron hacer declaraciones, pero no hay ninguna indicación de que el test de Nico Hulkenberg sea algo más que probar a un piloto altamente calificado con posibles vistas a 2022, aunque Arrow McLaren SP no asegura poner ese año en pista un tercer coche junto a los de Patricio O'Ward y Felix Rosenqvist.

Sin embargo el mes pasado en Laguna Seca, el director ejecutivo de McLaren, Zak Brown, aclaró: "Una vez que decidamos introducir un tercer coche, sea cuando sea, y no será a principios de año, lo haremos a tiempo completo. No vamos a entrar y salir: una vez que nos decidamos, iremos con ello".

"Es seguro que utilizaremos un tercer coche en 2023, y tal vez lo saquemos en algún momento de 2022".

La oportunidad de Logan Sargeant llega al final de su tercer año en la Fórmula 3, en el que terminó séptimo y logró una victoria en la última prueba. La temporada anterior, el joven estadounidense de 20 años logró victorias y terminó tercero en la lucha por el título. Sargeant también subió al podio en el legendario Gran Premio de Macao y fue tercero en el campeonato británico de F4.

Foyt todavía está estudiando sus opciones de alineación de pilotos para 2022, y Dalton Kellett, Sebastien Bourdais (como tiempo parcial) y Tatiana Calderon son los candidatos con más opciones.

