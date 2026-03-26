Horarios de la IndyCar 2026 en Barber y cómo verlo en TV

La IndyCar continúa este fin de semana. Del 27 al 29 de marzo, el principal campeonato americano de monoplazas pone rumbo a la pista de Barber Motorsports Park, en el estado de Alabama, para disputar su cuarta ronda de la temporada 2026. Se trata de una de las pistas preferidas de Alex Palou, donde más ha vencido, por lo que tratará de devolverle a Kyle Kirkwood, actual líder de la general, el golpe de Arlington para recordar su lugar como vigente campeón y favorito al título. Apunta los horarios y cómo verlo todo en directo por televisión.

Qué pasó en Arlington: IndyCar IndyCar Arlington: Kirkwood supera a un gran Palou y lidera la general

Horarios completos de la IndyCar 2026 en Barber para España

Día Sesión Hora Viernes 27 de marzo Entrenamientos Libres 1 20:30h Sábado 28 de marzo Entrenamientos Libres 2 16:00h Sábado 28 de marzo Clasificación de la IndyCar 2026 en Barber 19:30h Domingo 29 de marzo Warm Up 16:00h Domingo 29 de marzo Carrera de la IndyCar 2026 en Barber 19:00h

La cuarta cita de la IndyCar 2026, en el circuito rutero de Barber, tendrá acción en pista durante los tres días del fin de semana. Los primeros entrenamientos libres serán el viernes 27 de marzo, a partir de las 20:30h de la tarde para España. El sábado 28, será el turno de los Libres 2 (16:00h) y de la clasificación. Será a las 14:30h de la Costa Este de Estados Unidos, esto es, a las 19:30h de la tarde para España (el sábado aún habrá 5 horas de diferencia, no así para la carrera).

El domingo 29 de marzo llegarán el Warm Up (16:00h) y la cuarta carrera de la IndyCar 2026. La cobertura televisiva arrancará a las 19:00 horas de la tarde en España, y la carrera comenzará a las 19:17h en nuestro país, es decir, a las 13:17h de la Costa Este en Estados Unidos (recuerda que en la noche del sábado al domingo se adelanta el reloj en España, a las 02:00h de la madrugada serán las 03:00h), para completarse un total de 90 vueltas al circuito de Barber.

A qué hora es la carrera de la IndyCar 2026 en Barber

A qué hora es la carrera de Barber de la IndyCar 2026 en España: domingo a las 19:17h

domingo a las 19:17h A qué hora es la carrera de Barber de la IndyCar 2026 en México: domingo a las 11:17h

domingo a las 11:17h A qué hora es la carrera de Barber de la IndyCar 2026 en Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: domingo a las 12:17h

domingo a las 12:17h A qué hora es la carrera de Barber de la IndyCar 2026 en Venezuela y Bolivia: domingo a las 13:17h

domingo a las 13:17h A qué hora es la carrera de Barber de la IndyCar 2026 en Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile: domingo a las 14:17h

Horarios de la IndyCar 2026 en Barber para Latinoamérica

Día Sesión México Colombia, Perú, Ecuador y Panamá

Venezuela y Bolivia Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile Viernes 27 de marzo Entrenamientos Libres 1 13:30h 14:30h 15:30h 16:30h Sábado 28 de marzo Entrenamientos Libres 2 09:00h 10:00h 11:00h 12:00h Sábado 28 de marzo Clasificación 12:30h 13:30h 14:30h 15:30h Domingo 29 de marzo Warm Up 08:00h 09:00h 10:00h 11:00h Domingo 29 de marzo Carrera 11:17h 12:17h 13:17h 14:17h

Cómo ver por la tele la IndyCar 2026 en Barber en España y Latinoamérica

Como viene pasando desde hace muchos años, en esta temporada 2026, Movistar+ es la televisión que retransmite la IndyCar en España, ya sea tanto en Movistar + Deportes (por lo que hay que pagar un extra), como en los canales del paquete básico (disponibles para todos los abonados, por 9.99 euros al mes, tanto si lo tienes todo contratado con Movistar como si no).

La clasificación de la IndyCar en Barber se verá en España el sábado 28 de marzo, a las 19:30h en Movistar + Deportes 5 (dial 192). Más tarde, el domingo 29 de marzo, la carrera de la IndyCar en barber, a las 19:17h de la tarde, se emitirá en Vamos, en el Dial 8, disponible para todos los abonados a la plataforma.

Además, ya sabes que puedes contratar la plataforma de streaming de la IndyCar, el 'IndyCar Live!', que emite los entrenamientos libres y la clasificación de Barber para España, y también todo el fin de semana con la carrera incluida si accedes desde Latinoamérica, donde todo se podrá ver también en ESPN y Disney+.

Así es el circuito de Barber Motorsports Park de la IndyCar

El circuito de Barber Motorsports Park, situado a las afueras de Birmingham (en el estado de Alabama), es una pista rutera permanente de 3,7 kilómetros, con 17 curvas fluidas y un desnivel de 24 metros, que supone todo un reto para pilotos e ingenieros. Su morfología de montaña rusa, su anchura y la forma de las curvas lo convierten en uno de los trazados más difíciles para adelantar, pero también en uno de los más divertidos, de pilotar para los corredores y de disfrutar para los fans por su entorno.

Alex Palou consiguió aquí el primero de sus 20 triunfos hasta la fecha en la IndyCar, en 2021, su primera temporada con Chip Ganassi Racing, y también venció en 2025. Además, fue segundo en 2022 (por detrás de Pato O'Ward) y quinto en 2023 y 2024 (años en los que triunfó Scott McLaughlin). Antes, el rey de la pista era Josef Newgarden, que subió a lo más alto del podio en 2015, 2017 y 2018.

Así llega la clasificación de la IndyCar 2026 a Barber