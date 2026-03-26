Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Previo
IndyCar Barber Motorsports Park

Horarios de la IndyCar 2026 en Barber y cómo verlo en TV

La IndyCar 2026 afronta su cuarta ronda en uno de los circuitos predilectos de Alex Palou: Barber Motorsports Park, en Alabama. Apunta los horarios y cómo ver en televisión.

Rubén Carballo Rosa
Publicado:
Alex Palou, Chip Ganassi Racing

Alex Palou, Chip Ganassi Racing

Foto de: Penske Entertainment

La IndyCar continúa este fin de semana. Del 27 al 29 de marzo, el principal campeonato americano de monoplazas pone rumbo a la pista de Barber Motorsports Park, en el estado de Alabama, para disputar su cuarta ronda de la temporada 2026. Se trata de una de las pistas preferidas de Alex Palou, donde más ha vencido, por lo que tratará de devolverle a Kyle Kirkwood, actual líder de la general, el golpe de Arlington para recordar su lugar como vigente campeón y favorito al título. Apunta los horarios y cómo verlo todo en directo por televisión.

Qué pasó en Arlington:

Horarios completos de la IndyCar 2026 en Barber para España

Día Sesión Hora

Viernes 27 de marzo

Entrenamientos Libres 1

 20:30h
Sábado 28 de marzo Entrenamientos Libres 2 16:00h
Sábado 28 de marzo

Clasificación de la IndyCar 2026 en Barber

 19:30h
Domingo 29 de marzo Warm Up 16:00h
Domingo 29 de marzo

Carrera de la IndyCar 2026 en Barber

 19:00h

La cuarta cita de la IndyCar 2026, en el circuito rutero de Barber, tendrá acción en pista durante los tres días del fin de semana. Los primeros entrenamientos libres serán el viernes 27 de marzo, a partir de las 20:30h de la tarde para España. El sábado 28, será el turno de los Libres 2 (16:00h) y de la clasificación. Será a las 14:30h de la Costa Este de Estados Unidos, esto es, a las 19:30h de la tarde para España (el sábado aún habrá 5 horas de diferencia, no así para la carrera).

El domingo 29 de marzo llegarán el Warm Up (16:00h) y la cuarta carrera de la IndyCar 2026. La cobertura televisiva arrancará a las 19:00 horas de la tarde en España, y la carrera comenzará a las 19:17h en nuestro país, es decir, a las 13:17h de la Costa Este en Estados Unidos (recuerda que en la noche del sábado al domingo se adelanta el reloj en España, a las 02:00h de la madrugada serán las 03:00h), para completarse un total de 90 vueltas al circuito de Barber.

A qué hora es la carrera de la IndyCar 2026 en Barber

  • A qué hora es la carrera de Barber de la IndyCar 2026 en España: domingo a las 19:17h
  • A qué hora es la carrera de Barber de la IndyCar 2026 en México: domingo a las 11:17h
  • A qué hora es la carrera de Barber de la IndyCar 2026 en Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: domingo a las 12:17h
  • A qué hora es la carrera de Barber de la IndyCar 2026 en Venezuela y Bolivia: domingo a las 13:17h
  • A qué hora es la carrera de Barber de la IndyCar 2026 en Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile: domingo a las 14:17h

Horarios de la IndyCar 2026 en Barber para Latinoamérica

Día

 Sesión

México

Colombia,

Perú, Ecuador

y Panamá

Venezuela y Bolivia

 Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile
Viernes 27 de marzo

Entrenamientos Libres 1

 13:30h 14:30h 15:30h 16:30h
Sábado 28 de marzo

Entrenamientos Libres 2

 09:00h 10:00h 11:00h 12:00h
Sábado 28 de marzo

Clasificación

 12:30h 13:30h 14:30h 15:30h
Domingo 29 de marzo

Warm Up

 08:00h 09:00h 10:00h 11:00h

Domingo 29 de marzo

Carrera

 11:17h 12:17h 13:17h 14:17h

Cómo ver por la tele la IndyCar 2026 en Barber en España y Latinoamérica

Como viene pasando desde hace muchos años, en esta temporada 2026, Movistar+ es la televisión que retransmite la IndyCar en España, ya sea tanto en Movistar + Deportes (por lo que hay que pagar un extra), como en los canales del paquete básico (disponibles para todos los abonados, por 9.99 euros al mes, tanto si lo tienes todo contratado con Movistar como si no).

La clasificación de la IndyCar en Barber se verá en España el sábado 28 de marzo, a las 19:30h en Movistar + Deportes 5 (dial 192). Más tarde, el domingo 29 de marzo, la carrera de la IndyCar en barber, a las 19:17h de la tarde, se emitirá en Vamos, en el Dial 8, disponible para todos los abonados a la plataforma.

Además, ya sabes que puedes contratar la plataforma de streaming de la IndyCar, el 'IndyCar Live!', que emite los entrenamientos libres y la clasificación de Barber para España, y también todo el fin de semana con la carrera incluida si accedes desde Latinoamérica, donde todo se podrá ver también en ESPN y Disney+.

Así es el circuito de Barber Motorsports Park de la IndyCar

El circuito de Barber Motorsports Park, situado a las afueras de Birmingham (en el estado de Alabama), es una pista rutera permanente de 3,7 kilómetros, con 17 curvas fluidas y un desnivel de 24 metros, que supone todo un reto para pilotos e ingenieros. Su morfología de montaña rusa, su anchura y la forma de las curvas lo convierten en uno de los trazados más difíciles para adelantar, pero también en uno de los más divertidos, de pilotar para los corredores y de disfrutar para los fans por su entorno.

Alex Palou consiguió aquí el primero de sus 20 triunfos hasta la fecha en la IndyCar, en 2021, su primera temporada con Chip Ganassi Racing, y también venció en 2025. Además, fue segundo en 2022 (por detrás de Pato O'Ward) y quinto en 2023 y 2024 (años en los que triunfó Scott McLaughlin). Antes, el rey de la pista era Josef Newgarden, que subió a lo más alto del podio en 2015, 2017 y 2018.

Así llega la clasificación de la IndyCar 2026 a Barber

Pos Piloto Puntos United States United States United States
1 United StatesK. KirkwoodAndretti Global 126 32/4 41/2 53/1
2 SpainA. PalouChip Ganassi Racing 100 53/1 6 41/2
3 United StatesJ. NewgardenTeam Penske 93 27/7 51/1 15/15
4 MexicoP. O'WardArrow McLaren 93 30/5 33/4 30/5
5 New ZealandS. McLaughlinTeam Penske 85 42/2 24/8 19/11
6 United StatesD. MalukasTeam Penske 84 17/13 39/3 28/6
7 DenmarkC. LundgaardArrow McLaren 80 36/3 18/13 26/7
8 SwedenM. EricssonAndretti Global 77 29/6 14/17 34/4
9 New ZealandM. ArmstrongMeyer Shank Racing with Curb-Agajanian 70 19/11 31/5 20/10
10 United StatesA. RossiEd Carpenter Racing 64 14/16 28/6 22/9
11 AustraliaW. PowerAndretti Global 59 8 15/16 36/3
12 New ZealandS. DixonChip Ganassi Racing 59 8 27/7 24/8
13 NorwayD. HaugerDale Coyne Racing 50 20/10 16/15 14/16
14 SwedenF. RosenqvistMeyer Shank Racing with Curb-Agajanian 47 18/12 18/12 11/20
15 NetherlandsR. van KalmthoutJuncos Hollinger Racing 46 22/9 8/22 16/14
16 United StatesG. RahalRahal Letterman Lanigan Racing 46 12/18 22/9 12/18
17 United StatesK. SimpsonChip Ganassi Racing 46 15/15 20/10 11/19
18 BrazilC. ColletA.J. Foyt Enterprises 42 13/17 11/19 18/12
19
L. FosterRahal Letterman Lanigan Racing
 41 17/14 7 17/13
20 United StatesS. FerrucciA.J. Foyt Enterprises 38 6 19/11 13/17
21 FranceR. GrosjeanDale Coyne Racing 36 24/8 5 7
22
C. RasmussenEd Carpenter Racing
 33 11/19 17/14 5
23
R. Robb StingJuncos Hollinger Racing
 27 9/21 9/21 9/21
24
N. SiegelArrow McLaren
 26 10/20 10/20 6
25 GermanyM. SchumacherRahal Letterman Lanigan Racing 25 5 12/18 8/22

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Will Power señala la clave para batir a Alex Palou

Mejores comentarios

Más de
Rubén Carballo Rosa

Horarios de la ronda de Portimao de WSBK 2026 y cómo verla en TV

WSBK
WSBK
Algarve
Horarios de la ronda de Portimao de WSBK 2026 y cómo verla en TV

A qué hora son la FP1 y la Práctica de MotoGP en Austin y cómo verlo

MotoGP
MotoGP
GP de las Américas
A qué hora son la FP1 y la Práctica de MotoGP en Austin y cómo verlo

Algunos pilotos de MotoGP, con heridas por el problema que acortó la carrera de Brasil

MotoGP
MotoGP
GP de Brasil
Algunos pilotos de MotoGP, con heridas por el problema que acortó la carrera de Brasil

Últimas noticias

Horarios de la ronda de Portimao de WSBK 2026 y cómo verla en TV

WSBK
WSBK WSBK
Algarve
Horarios de la ronda de Portimao de WSBK 2026 y cómo verla en TV

Ocon responde a las amenazas de muerte tras su accidente con Colapinto

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Japón
Ocon responde a las amenazas de muerte tras su accidente con Colapinto

Verstappen, la excepción en una Fórmula 1 cada vez más restrictiva

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Japón
Verstappen, la excepción en una Fórmula 1 cada vez más restrictiva

Dall'Igna cree que Ducati debe "perfeccionar aspectos" y "mantener la compostura"

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Brasil
Dall'Igna cree que Ducati debe "perfeccionar aspectos" y "mantener la compostura"