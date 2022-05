Horario de cada sesión de la Indy 500 2022, pilotos y equipos

Cargar el reproductor de audio

Este martes arrancan las dos semanas que durarán las 500 Millas de Indianápolis 2022. Mira los horarios de cada sesión para no perderte nada de lo que ocurra en el Indianápolis Motor Speedway.

Martes 17 de mayo

14:00h – Apertura de puertas

De 15:00 a 15:15h – Vuelta de instalación para todos los pilotos

De 15:15h a 17:15h – Entrenamientos libres – Solo veteranos de la Indy 500

De 19:00h a 21:00h – Entrenamientos libres – Rookies de la Indy 500 y programa refresco para Stefan Wilson

De 21:00h a 00:00h – Entrenamientos libres - Todos los participantes de la Indy 500

00:00h – Cierre de puertas

Miércoles 18 de mayo

18:00h – Apertura de puertas

De 18:00h a 00:00h – Entrenamientos libres - Todos los participantes de la Indy 500

00:00h – Cierre de puertas

Jueves 19 de mayo

18:00h – Apertura de puertas

De 18:00h a 00:00h – Entrenamientos libres - Todos los participantes de la Indy 500

00:00h – Cierre de puertas

Viernes 20 de mayo

‘Fast Friday’ – los coches ruedan en modo clasificación, con un aumento de potencia (de 1.3 a 1.4-bar)

18:00h – Apertura de puertas

De 18:00h a 00:00h – Entrenamientos libres - Todos los participantes de la Indy 500 - Fast Friday con potencia extra

00:00h – Cierre de puertas

Sábado 21 de mayo

Clasificación de la Indy500, Día 1



14:00h – Apertura de puertas

De 15:00h a 15:30h – Entrenamientos para todos los coches

De 18:00h a 23:50h – Clasificación de la Indy 500 2022: posiciones 13º a 33º (o 13º a 30º si hay más de 33 coches)

00:00h – Cierre de puertas

Domingo 22 de mayo

Clasificación de la Indy 500, Día 2



De 17:30h a 18.30h – Entrenamientos Last Chance Qualifiers (si hay más de 33 coches)

De 18:30h a 20:00h – Entrenamientos libres Top 12

De 20:00h a 21:00h – Last Chance Qualifying (si es necesario)

22:00h – Clasificación del Top 12 (del 1º al 12º)

23:10h – Firestone Fast Six (del 1º al 6º)

23:40h – Premio al autor de la pole position

00:00h – Cierre de puertas

Lunes 23 de mayo

17:00h – Apertura de puertas

De 18:00h a 20:00h - Entrenamientos para todos los coches

20:00h – Cierre de puertas

Viernes 27 de mayo

Miller Lite Carb Day

14:00h – Apertura de puertas

De 17:00h a 19:00h – Entrenamientos para todos los coches

De 20:30h a 22:00h – Competición Indy 500 Pit Stop Challenge

22:00h – Miller Lite Carb Day concert

00:00h – Cierre de puertas

Sábado 28 de mayo

Legends Day presented by Firestone (Día de Leyendas)

14:00h – Apertura de puertas

17:00-10.00h – Sesión de autógrafos de toda la parrilla

18:30h – Reunión de pilotos en público

Domingo 29 de mayo

Día de la carrera de la Indy 500

12:00h – Apertura de puertas

15:00h – Coches al pitlane

De 15:00 a 16:00 – El trofeo Borg-Warner llega a la zona de ladrillos

16.30h – Coches a la parrilla

17:47h – Presentación de los pilotos

18:18h – Ceremonia del himno nacional

18:35h – "Back home again in Indiana"

18:45h – 106ª edición de las 500 Millas de Indianápolis (carrera)

Cómo ver las 500 Millas de Indianápolis 2022 en España

La carrera de la Indy500 2022 solo se podrá seguir en España de manera legal mediante Movistar +, dueña de los derechos de esta competición, que retransmitirá en su Canal + Deporte y en #Vamos la cita de las 500 Millas de Indianápolis del domingo 29 de mayo.

Sin embargo, habrá una opción de seguir de manera gratuita entrenamientos libres y clasificación, mediante el IndyCar Live! que obliga a registrarse pero no conlleva gasto alguno.

Los 33 pilotos, equipos, dorsales y coches de las 500 Millas de Indianápolis 2022

En la parrilla de la Indy500 2022 hay ocho pilotos ganadores de esta mítica carrera, que suman entre todos 13 victorias: Helio Castroneves (4), Juan Pablo Montoya (2), Takuma Sato (2), y Scott Dixon, Tony Kanaan, Alexander Rossi, Will Power y Simon Pagenaud, todos con una.

The field also comprises seven rookies to Indianapolis Motor Speedway in an IndyCar – Devlin DeFrancesco, Romain Grosjean, Callum Ilott, Jimmie Johnson, Kyle Kirkwood, Christian Lundgaard, David Malukas. Five of these are also classified as rookies in the 2022 NTT IndyCar Series, the two exceptions being Grosjean and Johnson, who competed in all the road and street courses in 2021, with Grosjean also making his oval debut at Gateway’s World Wide Technology Raceway.

Hay 13 pilotos de Estados Unidos en la parrilla de la Indy 500 2022: Marco Andretti, Ed Carpenter, Conor Daly, Santino Ferrucci, Colton Herta, JR Hildebrand, Jimmie Johnson, Sage Karam, Kyle Kirkwood, David Malukas, Josef Newgarden, Graham Rahal y Alexander Rossi.

Los 20 pilotos internacionales de la Indy500 2022 representan a 14 países. Helio Castroneves y Tony Kanaan son de Brasil; Devlin DeFrancesco y Dalton Kellett de Canadá; Marcus Ericsson y Felix Rosenqvist de Suecia; Jack Harvey, Callum Ilott y Stefan Wilson son de Gra nBretaña; Juan Pablo Montoya es colombiano; Romain Grosjean y Simon Pagenaud son de Francia; Scott Dixon y Scott McLaughlin son de Nueva Zelanda; Will Power es de Australia; Christian Lundgaard es de Dinamarca; Pato O’Ward es de México; Takuma Sato de Japón, Rinus VeeKay es de Países Bajos y, por supuesto, Alex Palou es de España.

La parrilla de las 500 Millas de Indianápolis 2022 está formada por 17 Honda y 16 Chevrolet.

Dorsal Piloto Mejor resultado Lugar de nacimiento Nombre del coche Equipo-Motor 1 Tony Kanaan Ganador Salvador, Brasil The American Legion Chip Ganassi Racing Chip Ganassi Racing-Honda 2 Josef Newgarden 3º Nashville, Tennessee (EEUU) Shell Team Penske Team Penske-Chevrolet 3 Scott McLaughlin 20º Christchurch, Nueva Zelanda Pennzoil Team Penske Team Penske-Chevrolet 4 Dalton Kellett 23º Stouffville, Canadá K-Line / AJ Foyt Racing A.J. Foyt Enterprises-Chevrolet 5 Pato O'Ward 4º Monterrey, México Arrow McLaren SP Arrow McLaren SP-Chevrolet 06 Helio Castroneves Ganador 4 veces Sao Paulo, Brasil AutoNation / SiriusXM Meyer Shank Racing-Honda 6 Juan Pablo Montoya Ganador 2 veces Bogota, Colombia Arrow McLaren SP Arrow McLaren SP-Chevrolet 7 Felix Rosenqvist 12th Varnamo, Suecia Vuse Arrow McLaren SP Arrow McLaren SP-Chevrolet 8 Marcus Ericsson 11º Kumla, Suecia Huski Chocolate Chip Ganassi Racing Chip Ganassi Racing-Honda 9 Scott Dixon Ganador Auckland, Nueva Zelanda PNC Bank Chip Ganassi Racing Chip Ganassi Racing-Honda 10 Alex Palou 2º Barcelona, España NTT Data Chip Ganassi Racing Chip Ganassi Racing-Honda 11 JR Hildebrand 2º Sausalito, California (EEUU) Homes For Our Troops / AJ Foyt Racing AJ Foyt Enterprises-Chevrolet 12 Will Power Ganador Toowoomba, Australia Verizon Team Penske Team Penske-Chevrolet 14 Kyle Kirkwood Debutante Jupiter, Florida (EEUU) ROKiT / AJ Foyt Racing A.J. Foyt Enterprises-Chevrolet 15 Graham Rahal 3º New Albany, Ohio (EEUU) United Rentals Rahal Letterman Lanigan Racing-Honda 18 David Malukas Debutante Chicago, Illinois (EEUU) HMD Dale Coyne Racing with HMD Motorsports-Honda 20 Conor Daly 10º Noblesville, Indiana (EEUU) BitNile Ed Carpenter Racing-Chevrolet 21 Rinus VeeKay 8º Hoofddorp, Países Bajos Bitcoin Racing Team with BitNile Ed Carpenter Racing-Chevrolet 23 Santino Ferrucci 4º Woodbury, Connecticut (EEUU) Palermo's DRR Dreyer & Reinbold Racing-Chevrolet 24 Sage Karam 7º Nazareth, Pennsylvania (EEUU) AES Indiana DRR Dreyer & Reinbold Racing-Chevrolet 25 Stefan Wilson 15º Sheffield, Gran Bretaña DragonSpeed / Cusick Motorsports DragonSpeed / Cusick Motorsports-Chevrolet 26 Colton Herta 8º Valencia, California (EEUU) Gainbridge Andretti Autosport w/Curb Agajanian-Honda 27 Alexander Rossi Ganador Nevada City, California (EEUU) NAPA Auto Parts / AutoNation Andretti Autosport-Honda 28 Romain Grosjean Debutante Geneva, Suiza DHL Andretti Autosport-Honda 29 Devlin DeFrancesco Debutante Toronto, Canadá PowerTap Andretti Steinbrenner Autosport-Honda 30 Christian Lundgaard Debutante Hedensted, Dinamarca Shield Cleansers Rahal Letterman Lanigan Racing-Honda 33 Ed Carpenter 2º Indianapolis, Indiana (EEUU) Alzamend Neuro Ed Carpenter Racing-Chevrolet 45 Jack Harvey 9º Bassingham, Gran Bretaña Hy-Vee Rahal Letterman Lanigan Racing-Honda 48 Jimmie Johnson Debutante El Cajon, California (EEUU) Carvana Chip Ganassi Racing Chip Ganassi Racing-Honda 51 Takuma Sato Ganador 2 veces Tokyo, Japón Nurtec ODT Dale Coyne Racing with RWR-Honda 60 Simon Pagenaud Ganador Montmorillon, Francia AutoNation / SiriusXM Meyer Shank Racing-Honda 77 Callum Ilott Debutante Cambridge, Gran Bretaña Juncos Hollinger Racing Juncos Hollinger Racing-Chevrolet 98 Marco Andretti 2º Nazareth, Pennsylvania (EEUU) KULR Technology / Curb Andretti Herta Autosport w/ Marco & Curb