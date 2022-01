Colton Herta se ve compitiendo en la Fórmula 1 en un futuro

Cargar el reproductor de audio

El año pasado, cuando todavía no se conocía quién sería el futuro compañero de equipo de Valtteri Bottas en el equipo Alfa Romeo, Andretti Autosport, dirigido por Michael Andretti, se encontraba en discusiones avanzadas para una posible adquisición del grupo Sauber, dueño de la escudería de Fórmula 1.

En ese momento, el hijo de Mario Andretti, campeón del mundo de F1 en 1978, ya tenía preparado el terreno ya que pretendía colocar a Colton Herta, hijo del expiloto Bryan Herta, al volante del futuro monoplaza del equipo dirigido por Fred Vasseur.

Sin embargo, las negociaciones entre Sauber y Andretti finalmente fracasaron y el joven piloto tuvo que conformarse con quedarse una temporada más en la IndyCar. Si bien el estadounidense disfruta de un cierto éxito en su tierra natal, como lo demuestran sus seis victorias conseguidas entre 2019 y 2021, no es insensible a los encantos de la Fórmula 1.

"Mentiría si dijera que no me gustaría correr en F1. Quiero hacer muchas cosas en mi carrera, pero todo requiere tiempo. Obviamente a Fórmula 1 es una de ellas. Si tienes 28 años, seguramente no irás, y así es como funciona, todo es simple".

"Si tengo la oportunidad, será el momento adecuado para mí. Tendría que pensarlo, pero lo más probable es que acepte porque quiero correr en la Fórmula 1 en algún momento".

"Tengo 21 años, si me voy puedo volver [a EEUU] en cinco años y continuar compitiendo durante 15 temporadas más en IndyCar, hasta que tenga 40. Realmente quiero intentarlo si me llega esa gran oportunidad. Pero estar en la IndyCar tampoco me decepciona. Me encanta este campeonato más que cualquier otro en el mundo, pero otras cosas que me gustaría probar", añadió.

Ese deseo de correr en diversas categorías de automovilismo es algo que Herta ya ha demostrado en el pasado. Durante las temporadas 2019 y 2020 corrió en el campeonato estadounidense de resistencia y, en particular, ganó las 24 Horas de Daytona en su primera participación.