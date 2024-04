Herta: "Cualquier excusa de Penske y Newgarden es mentira"

La IndyCar le arrebató la victoria en el Gran Premio de San Petersburgo a Josef Newgarden, además del tercer puesto de su compañero de equipo en Penske, Scott McLaughlin, después de que los comisarios descubrieran que ambos infringieron el uso Push to Pass en las reanudaciones, aunque fue durante el fin de semana de la ronda en Long Beach, 45 días después. Eso le concedió el triunfo a Patricio O'Ward, pero sabiendo que el propietario del conjunto afectado, Roger Penske, también es dueño de la categoría y del Indianapolis Motor Speedway, hay muchas preguntas.

Aunque la descalificación benefició a Colton Herta, lo que le hizo quedar tercero y ser segundo en el campeonato, su nivel de respeto por los pilotos sancionados y el resto de la organización cambió: "Es diferente. En última instancia, lo más importante es que es un lío de Penske, ¿verdad? No es culpa del piloto que estaba en el coche, pero es culpa del piloto porque lo usaron y lo iban a volver a usar en Long Beach, a todos les pareció bien en Long Beach, nadie dijo nada, y me cuesta creer que a alguien le cueste notar 50 CV de potencia extra en el coche, así que cualquier excusa que tengan es mentira".

Tras el anuncio de la descalificación por parte de la IndyCar, circuló por las redes sociales un vídeo en el que se veía a Josef Newgarden pulsando el botón de Push to Pass para adelantar al Andretti Global Honda nº 26 en el reinicio de la vuelta 30, cuando no debería haber estado activado: "Es curioso porque le envié ese vídeo a Kyle [Kirkwood], yo fui el que grabó la pantalla y se la envió a Kyle, y eso fue justo después de St. Pete".

"Le dije, 'tío, mira esto'. ¿Chevy ha engordado tanto fuera de temporada? Parece que está en Push to Pass, consigo una mejor salida y él todavía como que me cierra', y tendrías algún tipo de efecto de rebufo, pero no realmente en St. Pete en la recta delantera, es bastante corta, por lo que lo envié a Kyle y me dijo, 'tío, parece que me está adelantando', y estábamos como, 'no, no puede ser eso', y fue eso".

Cuando Motorsport.com le preguntó si le preocupaba que esa situación se hubiera producido antes de San Petersburgo, dijo: "Tal vez, hay posibilidad de algo así. Es difícil de decir porque creo que si los vieras usarlo en la calificación, habrían pole position por márgenes más grandes y, por ejemplo, no tienen una pole position por siete décimas o seis décimas, así que no, no lo creo".

Después se le cuestionó sobre si le preocupaba que se pudiera jugar con el software más allá de los eventos en los circuitos, tal vez en los trazados ovales, donde Josef Newgarden tuvi más éxito en los últimos años, incluyendo la victoria del año pasado en las 500 Millas de Indianápolis: "Sí, ¿qué más se puede hacer con ese software? ¿Se puede hacer que no cuente el Push to Pass? No lo sé".

"Hay muchas incógnitas, pero ahora confío plenamente en que no pasará nada en el futuro. Van a estar bajo tal lupa que va a ser difícil que hagan algo", comentó antes de reírse de las multas de 25.000 dólares que pusieron al equipo Penske. "Solo se mueve de los ahorros a la cuenta corriente, pero ¿qué vas a hacer? Aunque es gracioso".

