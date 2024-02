Grosjean, duda: "Siempre le he dicho a mi mujer que me retiraría a los 40"

El francés está a punto de embarcarse en su cuarta temporada en la IndyCar, y lo hará con un nuevo proyecto dentro del equipo Juncos. Romain Grosjean dijo estar listo para lo que le espera en 2024, un año que también le verá regresar a las 24 Horas de Le Mans con Lamborghini en la categoría de Hypercar.

Tres años después de su terrible accidente de Bahrein, en el que se salvó por los pelos de la muerte, el galo no está dispuesto a colgar el casco. La retirada pasa inevitablemente por su cabeza, pero aún no ve ese momento crucial en el que tendrá que decir basta: "Me lo estoy pensando porque estoy más cerca del final que del principio".

"No creo que me queden 25 años, pero ya sabes, siempre le he dicho a mi mujer que me retiraría a los 40", admitió en una entrevista a Motorsport.com. "Voy a cumplir 38 en abril, y no me siento preparado para dejarlo. Sigo teniendo la sensación de ser un apasionado, de darlo todo siempre, de hacer siempre más de lo que debo en cuanto a entrenamiento físico y preparación".

"Me encanta. Así que mientras pueda ser competitivo y pueda encontrar un gran lugar para estar en la IndyCar y en la Resistencia, voy a seguir adelante. Por supuesto, un día empezaré a dudar de mí mismo, o tal vez sienta que he perdido un poco de velocidad. Ese día pararé, pero aún no ha llegado", continuó.

La fuerza es divertirse al volante. Un leitmotiv a lo largo de su carrera, que Romain Grosjean insiste en que siempre ha sido una prioridad, y es una necesidad que siente haber satisfecho en cada etapa de su carrera: "La mayor parte del tiempo, he disfrutado. Hay algunas temporadas en las que, sí, he disfrutado un poco menos. Y si tuviera que volver a hacerlo, haría las cosas de otra manera. Sin embargo, creo que la mayor parte del tiempo he disfrutado con lo que he hecho, y me siento realmente fresco y preparado para la temporada que viene con Juncos y con el Lamborghini SC63".

Tras dos temporadas con Andretti, el francés volverá al equipo Juncos dentro de unas semanas, pero no está resentido con su pasado: "No hay sentimiento de venganza, no hay nada que demostrar. Es solo que disfruto conduciendo y divirtiéndome al volante de un monoplaza de IndyCar".

"Estoy muy orgulloso de mi carrera y todavía me queda mucha energía. Disfruto pilotando en el Lamborghini o en la IndyCar con Juncos", explicó. "Hago este trabajo porque me encanta hacerlo. Espero ayudar a Juncos a dar un giro, y eso sería una gran historia".

