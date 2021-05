Grosjean: "Esta pole es como estar vivo de nuevo"

Grosjean, al volante de un Dale Coyne Racing con RWR-Honda, se impuso a Josef Newgarden, del equipo Penske-Chevrolet, para lograr la pole por casi 0,13 segundos en una vuelta de 69 segundos al Indianapolis Motor Speedway el viernes por la noche.

Fue su primera pole desde 2011, cuando competía en el campeonato de GP2 (ahora Fórmula 2). Aunque consiguió 10 podios en sus nueve años en la Fórmula 1, estos se concentraron en las primeras cuatro temporadas con el equipo Lotus F1. Las últimas cinco las pasó con Haas F1, donde disfrutó con las "victorias" más pequeñas, pero admitió que no sentía la misma euforia que cuando competía por las victorias, como lo había hecho a lo largo de su destacada carrera en categorías de formación.

"Sabes, incluso a lo largo de los últimos años que han sido difíciles en términos de resultados, tomo el ejemplo de Alemania el año pasado donde terminé noveno, con el Haas, eso fue bastante especial", reconoció en Indianápolis.

"Creo que Alemania 2018 también, estábamos como 12º después del último coche de seguridad. Volví a terminar sexto o algo así en las últimas 10 vueltas. Eso fue bastante guay. Aunque no ganes, tienes esa sensación".

"Los días que olvidé por completo fueron los que cuando llegas al fin de semana de la carrera, tienes esas mariposas porque sabes que si lo haces todo bien, puedes acabar en la pole o intentando ganar la carrera. Eso es definitivamente algo que no he podido hacer en los últimos años".

La crónica y resultados: Grosjean completa su renacimiento y se lleva la pole en Indianápolis

El francés se sorprendió al saber que habían pasado 3.361 días desde su última pole, describiéndolo como "¡sin palabras!" y afirmando que "¡10 años suena mejor!".

"Sabes, si has ganado en todas las categorías en las que has competido antes, pero sabes que cuando llegas a la Fórmula 1 si no tienes el mejor coche, va a ser muy poco probable que consigas ganar carreras. Tuve la suerte al principio de mi carrera de subirme a algunos buenos Lotus y estar en la primera fila, en el tercer puesto en bastantes ocasiones, lo que fue genial", añadió.

"Pero, obviamente, estaba el Red Bull de Sebastian Vettel en ese momento y simplemente en otro nivel. Sienta muy bien estar en la IndyCar en una parrilla en la que todo el mundo tiene la oportunidad de ir a por ello. Creo que todo el equipo ha hecho un gran trabajo hoy, incluso con Ed Jones haciendo una buena clasificación [el octavo más rápido en el coche DCR-con Vasser Sullivan]. Estoy contento con eso".

Cuando se le preguntó sin rodeos qué sentía al volver a ser competitivo, Grosjean dijo con sinceridad: "Es como volver a estar vivo... Mucha gente se pregunta cómo me sentí viendo la primera carrera de Fórmula 1 de la temporada, y yo no estaba allí. Dije: 'Chicos, el capítulo está cerrado para mí. Me lo he pasado bien, ahora quiero otra cosa'. Eso es lo que he venido a buscar".

"Me encanta el ambiente entre los pilotos, me encantan las pistas. Los coches son divertidos de conducir. Podemos ir a por cosas buenas. Estoy muy contento.

"En cuanto a la familia, es un año un poco duro porque estoy bastante lejos de ellos. Sabíamos lo que iba a pasar este año antes de decidir el futuro. Soy más feliz, lo he dicho varias veces; soy más feliz de lo que he sido en mucho tiempo".

Grosjean admitió que el circuito rutero del IMS era la pista del calendario de la IndyCar 2021 que le parecía más similar a lo que había experimentado en Europa.

"De todos los circuitos en los que he corrido en EE UU, es el que me resulta más familiar. Puedo decir que fue diseñado para la Fórmula 1, por la forma en que están los pianos, el trazado y las curvas. Sabía que me iba a sentir bien en la pista bastante rápido, mientras que en St. Pete se necesita un poco más de tiempo para aprender. Aquí para mí es un poco más sencillo", apuntó.

Las fotos de la clasificación de la IndyCar 2021 en el GP de Indianápolis

