Grosjean, contento por el retraso del motor híbrido en la IndyCar

Las pruebas del nuevo motor híbrido de la IndyCar han corrido a cargo de los grandes equipos de cada proveedor de motores: Penske y Arrow McLaren por parte de Chevrolet, y Andretti Global y Chip Ganassi Racing dese el lado de Honda.

En un principio estaba previsto que el motor V6 biturbo de 2,2 litros, equipado con la tecnología híbrida, estuviera listo para el Gran Premio de St. Petersburg, que abre la temporada 2024 el próximo 10 de marzo.

A pesar de las más de 15.256 millas de tests realizadas con la nueva unidad de potencia en Indianápolis (en el óvalo y en el circuito interno), en la Milla de Milwaukee, St. Louis, Barber Motorsports Park, Road America y Sebring en la postemporada de 2023, los planes de la IndyCar se pospusieron oficialmente en diciembre, hasta después de las 500 Millas de Indianápolis.

"Creo que para nosotros fue complicado", dijo Romain Grosjean, que cambia de Andretti a Juncos Hollinger Racing para 2024. "Era una ventaja que para algunos era bastante significativa, y cuando estábamos haciendo la reunión de pilotos a principios de diciembre, los chicos estaban haciendo una pregunta sobre el motor híbrido, y yo no tenía ni idea de lo que estaban hablando".

"Definitivamente estoy contento de que se haya pospuesto. También nos va a permitir empezar con un concepto conocido del coche y movernos a partir de ahí, y ver cuándo llega el motor híbrido. Esperemos que para entonces tengamos muchos más conocimientos al respecto."

Por el contrario, los pilotos que han tenido la oportunidad de probar kilómetros con el sistema híbrido afirman que funciona bien. y que confían plenamente en él cuando entre en funcionamiento a finales de este año.

Will Power, que lo ha probado con el Penske, lo explicó así: "He hecho bastantes días de pruebas en los que simplemente corres todo el día, o dos días, y no hay problemas. Ningún problema en absoluto". En cuanto al motivo del aplazamiento, añadió: "Creo que es un poco de todo, de problemas de suministro y demás. Para mí, creo que la IndyCar quiere que sea absolutamente a prueba de balas cuando se introduzca, así que tomaron la decisión correcta".

"Las pruebas han sido buenas. El sistema ha funcionado muy bien. Creo que la forma en que está empaquetado es realmente bueno. Sólo necesita un poco más de tiempo. Eso es todo. Pienso que quieren introducirlo con absolutamente cero posibilidades de problemas, y esa es la forma inteligente de hacerlo".

En el Media Day que celebró recientemente la IndyCar, Alex Palou expresó una opinión muy parecida a la de Power y negó tratos de favor a determinados equipos en las pruebas del motor híbrido. "He tenido la suerte de probar el sistema híbrido al final de la temporada pasada e intentar desarrollarlo al máximo. Si no se ha introducido desde el principio es por temas de seguridad, o de no tener piezas suficientes para que el campeonato vaya bien, y creo que es la mejor decisión que podían tomar".

"Al final es verdad que hemos probado junto con otro equipo de Honda y dos más de Chevrolet, así que no somos los únicos. Los tests estaban enfocados a los fabricantes de motores, el equipo como tal no ha podido hacer ninguna prueba. Hemos encontrado muchos problemas, obviamente, con cada sistema nuevo, pero creo, y no estoy muy seguro, que se trata más de mantener la fiabilidad y saber que habrá piezas para los 27 o 28 coches durante toda la temporada, y saber que todo iba a funcionar bien desde el principio. Pero tampoco creo que hayamos tenido ventaja porque las pruebas estaban marcadas y enfocadas al campeonato y sobre todo al fabricante de motores", comentó.