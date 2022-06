Ericsson: de piloto de pago en F1 a 'elegido' en la Indy 500

Cargar el reproductor de audio

Dice el refrán que Indianápolis elige a sus ganadores. Estoy seguro de que esa máxima se cumple todos los años. Y de la noche a la mañana, cambió la fama de Marcus Ericsson de "piloto que paga por estar en la F1" a ganar la carrera más histórica del automovilismo.

No, el sueco no se ha convertido en una leyenda, pero si dejaste de seguirle tras su adiós a la Fórmula 1, no harás visto cuánto ha progresado. Como dijo Magnus Nyström, un periodista sueco que siguió de cerca a Ericsson en su primer año en IndyCar: "Lo que más me impresiona de él es su decisión y perseverancia, ya que siempre está trabajando incansablemente para mejorar".

Una frase que impacta aún más si recordamos los pobre monoplazas que pudo pilotar en la F1.

Pero, ¿por qué el destino eligió a Ericsson y no a Scott Dixon, que con seis títulos en la IndyCar, solo cuenta con una victoria en la Indy 500? El neozelandés tuvo que hacer un drive through en la última parada, en el momento en el que era uno de los favoritos de la carrera, al mismo tiempo que se convertía en el piloto que más ediciones de las 500 Millas de Indianápolis lideraba y con más vueltas al frente. Si bien el piloto más experto cometió un error, el ex de Sauber y Caterham en F1 salió ileso.

Parece que a Indianápolis no le gustan los guiones sencillos. Más allá del favoritismo de Dixon, una victoria de Pato O'Ward o Tony Kanaan, por ejemplo, no había sorprendido a nadie. El primero es popular en el mundo del automovilismo y algunos ya aseguran que será el reemplazo de Daniel Ricciardo en la Fórmula 1. Mientras que el segundo es una leyenda de la Indy.

Si hay algo en lo que todos están de acuerdo, es que Ganassi era el mejor equipo e incluso se habló de sus cinco pilotos como los "Cinco Fantásticos", aunque mucha gente pensó que eso estaba un poco forzado debido a que contaban con el propio Marcus Ericsson.

Frente a pilotos como Scott Dixon, Álex Palou, Tony Kanaan y Jimmie Johnson, sin duda, el del piloto sueco era el currículum más pobre. Al menos hasta el pasado domingo.

Indianápolis eligió a un piloto siempre cuestionado, pero que durante mucho tiempo ni tan siquiera tuvo un coche para mostrar su nivel. Lo único que podía hacer era pelear con su compañero por las últimas posiciones. Se fue a los Estados Unidos, llegó a la Indy y demostró su talento en una categoría en la que los monoplazas y los motores son prácticamente iguales para todos.

Marcus Ericsson llamó la atención de un tipo con un ojo clínico: Chip Ganassi, que no apuesta por cualquiera. El mismo que descubrió a Zanardi, Montoya, Franchitti, Dixon y Palou, por mencionar a algunos.

En Ganassi, Ericsson ganó dos carreras durante la temporada 2021 y progresó mucho en los óvalos, ¿o vas a decir que su tercer puesto en Texas le cayó del cielo? ¡No, el sueco ha mejorado!

Este domingo pilotó como si fuera un Helio Castroneves, un Tony Kaanan o un Scott Dixon. Siempre estuvo por delante, pero en la recta final no se equivocó, como sí lo hizo Dixon, por ejemplo. En ese último tramo, adelantó nada más y nada menos que a Pato y Felix Rosenqvist, su compatriota, que además llegó al muy prestigioso mundo de Indy después de menospreciar la Fórmula 1.

Es más, cuando tenía delante a pilotos doblados, adelantaba sin dudarlo, a diferencia de sus rivales, abriendo una enorme ventaja respecto a sus perseguidores. Si la carrera hubiese acabado con bandera verde, habría ganaría con una gran ventaja.

Pero como hemos dicho anteriormente, los guiones sencillos u obvios no son para Indianápolis, ¿no?

Jimmie Johnson se estrelló y provocó una bandera roja. La carrera se reanudó a falta de dos vueltas para el final, con Pato O'Ward y Tony Kanaan por detrás. Uno es reconocido como uno de los mejores pilotos en la actualidad y el otro es uno de los mejores de la historia.

Sin embargo... ¡El sueco se defendió como nadie más! ¡Y pasó a la historia!