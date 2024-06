Juncos y McLaren condenan las amenazas a Pourchaire; Canapino se pronuncia

El campeón de la Fórmula 2, Théo Pourchaire, tocó a Agustín Canapino en la horquilla de la curva 3 tras una de las reanudaciones del pasado GP de Detroit de la IndyCar, en lo que uno de los varios incidentes provocados por las dificultades de los pilotos para poner sus neumáticos en temperatura en una carrera plagada de detenciones, en la que también llovió.

Ambos pilotos continuaron hasta el final, con el debutante francés terminando en décima posición en su regreso a la categoría tras no participar en las 500 Millas de Indianápolis, y con el argentino haciéndolo en duodécima posición.

Tras la carrera, Pourchaire recibió duros mensajes por parte de seguidores argentinos, de abuso y hasta con amenazas de muerte, que llevaron a Juncos Hollinger Racing y a Arrow McLaren a hacer un comunicado conjunto en el sitio web de la escudería papaya. "Lamentablemente, las últimas 24 horas han servido para recordar a nuestros equipos la necesidad de tener respeto y civismo en nuestras interacciones online", comenzaba el comunicado.

"Las redes sociales nos permiten interactuar con nuestros seguidores de todo el mundo, pero es importante que lo hagamos en un entorno respetuoso y seguro. No toleraremos ninguna forma de abuso o discriminación, y quienes participen en tales acciones no serán bienvenidos en nuestra comunidad online y serán bloqueados".

"La IndyCar ofrece una acción dinámica en la pista y un acceso increíble para los aficionados, pero debemos recordar que detrás del volante, del muro de boxes o del monitor, todos somos seres humanos. Es vital que mantengamos colectivamente una comunidad segura y acogedora para todos los implicados", siguió.

Theo Pourchaire, Arrow McLaren Chevrolet, Presentaciones Foto: Brett Farmer / Motorsport Images

El equipo Juncos siguió con su propio comunicado, en el que confirmó que "estamos trabajando con los afectados para identificar a los individuos responsables, y cualquier infractor de esta política será bloqueado de la comunidad Juncos Hollinger Racing".

Pourchaire, que pasó a la IndyCar para sustituir al lesionado David Malukas, publicó un mensaje en sus propias redes sociales en el que pedía a los aficionados que consideraran sus acciones. "Estoy triste por haber recibido tanto odio y amenazas de muerte en las últimas 24 horas por un incidente tan pequeño en el GP de Detroit", escribió el francés.

"Espero que la gente pueda entender que todos somos humanos y podemos cometer errores. Pero no es normal abusar de la gente en Internet. Por favor, sed amables los unos con los otros", siguió el galo, claramente tajante.

Esto se produce después de que la IndyCar publicara su propio comunicado en 2023 en el que denunciaba el "abuso online irrespetuoso e inapropiado" tras la carrera de Long Beach, cuando el entonces compañero de equipo de Canapino, Callum Ilott, reveló que había sido objeto de amenazas de muerte por parte de aficionados argentinos.

El propio Canapino se pronunció este martes mediante otro comunicado, diciendo que esperaba que fuera la última vez que tuviera que hablar de esto: "Por supuesto que estoy en contra del abuso y hate. Por supuesto que quienes lo hagan no son parte ni bienvenidos a nuestra comunidad. Los argentinos somos pasionales y eufóricos, pero no por eso nos tienen que acusar de algo que no somos, por lo que niego rotundamente que nos generalicen y pongan a todos en un lugar que no merecemos".

"No vi todavía una amenaza de muerte a quienes acusaron de recibirlas, desde el año pasado hasta hoy, nadie que esté en su sano juicio haría eso, es una barbaridad que se acuse de esto con tanta ligereza y no lo voy a permitir, por eso hago este comunicado. Si alguien lo hizo, no forma parte de nosotros y no merecemos que se nos juzgue así, por algún inadaptado que rechazamos enérgicamente".

"Recibí y recibo constantemente abuso y hate, aprendí a convivir con ello hace años como le pasa a muchísimas personas, y elijo ignorarlos, no hay nada más triste y miserable que esconderse detrás de una red social para insultar", finalizó.