Grosjean pasa de óvalos: "Mis hijos ya pensaron que me perdían"

"He oído que es un ambiente diferente el de la IndyCar, y eso va a ser genial. Los aficionados son muy bien recibidos, los pilotos hacen barbacoas junto a sus caravanas, socializan... Es una carrera de alto nivel en la pista, pero fuera del coche, es volver a la razón por la que empezamos a correr cuando éramos jóvenes: porque nos encantaba".

"Eso es algo que pierdes un poco a lo largo de tu carrera profesional, pero creo que en la IndyCar puedo recuperarlo. Y estoy preparado para ello...".

Eso dice Romain Grosjean, ahora que su futuro inmediato está resuelto. Conducirá el #51 de Dale Coyne Racing con RWR-Honda en 13 de las 17 citas de la IndyCar 2021.

Sin embargo, hace poco, en diciembre, podría no haber sonado tan entusiasta sobre la perspectiva, y antes de eso, incluso menos. Aunque sospechaba que 2020 podría ser su última temporada con Haas –confirmado a finales de octubre– y, por tanto, su última en la Fórmula 1, solo había considerado superficialmente la IndyCar.

Y su aparatoso accidente en el Gran Premio de Bahrein del pasado mes de noviembre hizo que Grosjean dudara aún más sobre si realmente quería competir en el mundo del motor estadounidense.

Ahora admite que este cambio se debió a un malentendido fundamental en la forma en que la categoría ha evolucionado en los últimos años, y una vez que se aclaró, su interés se disparó.

"Fue mirar el calendario de la IndyCar lo que me convenció de hacerlo", dice a Motorsport.com. "No sé por qué, pero tenía en mente que la IndyCar era un 80% de óvalos y un 20% de circuitos ruteros, y cuando miré el calendario me di cuenta de que era lo contrario. Pensé: 'Soy un absoluto imbécil, ¿por qué no lo comprobé antes?".

"He visto las carreras, me encantan, y conozco a pilotos de esta categoría como Simon Pagenaud, Sébastien Bourdais y Marcus Ericsson. Pero en lo que respecta a la conducción –y tal vez me equivoque por completo– nunca me atrajeron mucho los óvalos, aunque por supuesto son espectaculares de ver. De todos modos, luego miré el calendario, vi Road America, Mid-Ohio, St. Pete, Long Beach, Laguna Seca, Barber, y esos circuitos son absolutamente fantásticos. Pensé: 'Vale, ¡vamos!".

¿Por qué Grosjean no correrá en óvalos en la IndyCar 2021?

El accidente de Bahrein, donde Grosjean surgió entre las llamas cuando se temía lo peor, no le ha quitado las ganas de seguir compitiendo en monoplazas, pero sí le ha hecho dar un paso atrás.

"Hay dos circuitos que no voy a hacer este año", dice. "Y son Texas [una carrera doble en 2021] y las 500 millas de Indianápolis. Por mucho que me gustaría ganar la Indy 500, presentan un riesgo que es significativo, y algunos de los accidentes que hemos visto son salvajes".

"No digo que los pilotos salgan heridos, pero aun así, están conduciendo coches a 210 mph o más justo al lado del otro, así que es un riesgo. Ese es el factor limitante en comparación con cómo pensaba antes del accidente en Bahrein".

"Si tuviera 25 años y no tuviera hijos, haría toda la temporada, sin duda. Pero soy padre de tres hijos, y durante dos minutos y 45 segundos en Bahrein, sé que pensaron que habían perdido a su padre".

"Así que si fuera más joven, sí, lo haría todo y aceptaría que todo deporte de motor implica riesgos. Pero siendo padre, no puedo hacer pasar a mi familia por eso de nuevo, y en Indy puedes tener grandes accidentes. Principalmente los pilotos no sufren lesiones, pero cuando lo ves en la televisión, por un momento se te corta la respiración. Creo que mis hijos ya han tenido una sensación que realmente nadie quiere tener, y no puedo hacerles pasar por eso otra vez".

Sin embargo, dejar por completo los coches de carreras de ese nivel fue solo una opción fugaz, dice.

"Me pregunté a mí mismo durante el invierno si quería dejar de competir, y rápidamente le dije a mi mujer: 'Lo siento, probablemente no es lo que quieres oír, pero quiero volver a competir'. Y ella me ha apoyado mucho. En lugar de decirme: 'No, no deberías hacerlo', ella y mis hijos me han apoyado totalmente y saben que si quiero ser feliz y ser quien soy, necesito correr; siempre ha sido parte de mi vida. Lo que hemos acordado es que no hago los Superspeedway porque el riesgo es demasiado alto. Y Dale lo ha entendido, lo cual es genial".

Sin embargo, está claro que el arte de las carreras en óvalos intriga ahora a Grosjean lo suficiente como para estar interesado en correr en el World Wide Technology Raceway de 1,25 millas en Gateway.

"Sí, ¡te has dado cuenta de que acabo de decir superspeedways!", se ríe. "Dependiendo de cómo vaya el campeonato, estoy pensando en esa pista. Si estamos luchando por una buena posición, y estoy seguro de haber encontrado mi ritmo, me gustaría intentarlo".