IndyCar

La empresa española que fue celestina para la IndyCar y Barcelona

Cómo la ingeniería española y Alex Palou llevaron la IndyCar a Barcelona, revelado en una entrevista de Motorsport.com España con el CEO de la categoría.

Jose Carlos de Celis

Editado: 30 oct 2026, 13:19

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Alex Palou, Chip Ganassi Racing Honda

Foto de: James Gilbert / Getty Images

Cuando el lunes 20 de octubre, cuatro días antes de presentarse, confirmamos que la IndyCar correría en Barcelona, ya avisamos que el mismo presidente de la Generalitat, Salvador Illa, había sido quien se había 'empeñado' en hacerlo posible.

Desde entonces, se ha explicado cómo se ha ido gestando todo, con meses de negociaciones, altibajos en esa relación y una firma final poco antes de la presentación, en teoría el día después de nuestro artículo.

Ahora ha surgido que una empresa española fue clave en el acuerdo, y hablando en una entrevista 1:1 con Motorsport.com, Mark Miles, CEO de la IndyCar, lo explicó.

"De hecho, sí, fue Barcelona, quien se puso en contacto con nosotros y, aunque no sé si se lo contado a nadie más, hay una empresa que participa en el desarrollo del sistema de almacenamiento de energía para el nuevo coche de IndyCar y que está situada muy, muy cerca del circuito", adelantó.

"Y llamaron a gente de IndyCar con la que están trabajando en el desarrollo del nuevo coche o del sistema híbrido del nuevo coche, diciéndonos que creían que a la gente del circuito le gustaría hablar con nosotros" .

Miles se refiere a una empresa de ingeniería de alto rendimiento situada a un paso del circuito. BOLD Technology, con sede en Montmeló (Catalunya), ha sido elegida por la IndyCar para fabricar su nuevo sistema de almacenamiento de energía (ESS) basado en baterías para el próximo chasis Dallara IR-28. Con una capacidad de almacenamiento de energía 14 veces superior a la de los supercondensadores actuales (desarrollados conjuntamente por Honda y suministrados por Skeleton Technologies), y contribuyendo a una reducción sustancial del peso junto con un motor eléctrico de la empresa británica Helix, BOLD fue el puente entre el Circuit y la categoría.

"Así que tuvimos una primera llamada telefónica y confirmamos que estaban interesados en IndyCar. Pasamos por un proceso, un proceso exhaustivo, para asegurarnos de que nos conocieran y conocieran nuestros requisitos, así como para comprobar que iban en serio y que ellos, a su vez, determinaran qué era necesario y vieran que nosotros también íbamos en serio".

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La relación fue avanzando, y aunque hubo un acuerdo antes, no se estampó la firma final hasta cerca del anuncio: "Al cabo de un tiempo, entramos en una fase de diligencia en la que nos fuimos conociendo mutuamente. Pasamos a la fase del trabajo en la que se intenta concretar todos los detalles en lo que llamamos una 'hoja de términos', que es como un resumen del contrato".

"Y luego, cuando eso terminó, pasamos a la negociación y a la redacción del contrato completo, que es el paso final; y creo que se firmó el martes anterior a nuestro anuncio en España el viernes, así que aprovechamos todo el tiempo disponible".

Como la IndyCar solo tenía anunciada la primera mitad de su calendario (revelada en agosto), el tiempo apremiaba para revelar la otra mitad: "Habíamos dicho que tenía que estar listo para entonces porque teníamos que publicar el resto de nuestro calendario.

Y el panorama era uno con España y otro sin ella. Así que todo el mundo trabajó con ese calendario en mente, cumplió con los requisitos y nos alegramos mucho de poder dar la noticia el viernes pasado".

Al final, aunque la ingeniería avanzada de baterías y una sólida logística comercial proporcionaron el marco, los responsables reconocieron que el acuerdo se gestó gracias a una figura local destacada. Al profundizar en lo que impulsó el acuerdo, Miles señaló directamente al ya legendario Alex Palou.

"Sin lugar a dudas, la respuesta es este tipo (Palou)", afirmó Miles sobre el detonante. "Creo que podríamos correr, en poco tiempo, en varios países diferentes. Queríamos empezar por uno en el que creyéramos que podíamos depositar una enorme confianza. Así que, ¿a quién recurrir? Takuma (Sato) no va a correr toda su vida, pero este tipo sí".

Chip Ganassi, Alex Palou, Chip Ganassi Racing

Foto de: Penske Entertainment

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