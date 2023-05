Lo que preocupa a los pilotos antes de la carrera de la Indy500

Como los equipos han sido quizás más agresivos que nunca en la búsqueda de rendimiento en esta edición de las 500 Millas de Indianápolis, con coches que tienen altos grados de inclinación, han surgido algunosproblemas como las ampollas que se han visto en los neumáticos, lo que ha provocado las quejas de los pilotos por las vibraciones.

Las gomas utilizadas por Firestone son esencialmente la misma especificación del año pasado, pero los neumáticos tienen ahora un caucho sintético que crea un butadieno reciclado producido con residuos de plástico reciclado.

"Creo que es sólo porque los izquierdos son más blandos", dijo Will Power, después de los entrenos de esta semana. "Se degradan más fácilmente. Todavía no he usado un juego sin vibraciones. He tenido un par que han sido exageradas y te obligan a entrar en boxes".

"Es el lado izquierdo, ya sea el delantero izquierdo o el trasero. Depende de lo que se deslice más. Si te sucede delante, molesta hasta el punto de que no puedes conducir. Si se trata de la trasera, vas a entrar en boxes en la vuelta 18, más o menos. Podrías aguantar un par de vueltas más, pero estás al límite".

"Creo que mejora la carrera, porque necesitaba un poco de desgaste. Si hace un día de calor, creo que será una buena carrera. Si es un día más frío, estaría muy apretada".

El pronóstico del tiempo en Indianápolis para la carrera de hoy es de temperaturas que ronda los 23ºC y 25ºC durante la hora de la carrera.

El piloto de Ed Carpenter Racing, Conor Daly, que tendrá que abrirse paso a través de la parrilla desde la 16ª plaza, se centra en ganar posiciones hacia el final.

"El final de los stints podría ser lo más importante, creo que algunos están sufriendo mucho con los neumáticos. He visto problemas en las gomas de algunos equipos, yo mismo he tenido vibraciones, incluso uno de los McLaren tuvo blistering en los cuatro giros de clasificación.

"Creo que van a pasar cosas interesantes con el desgaste de los neumáticos, eso es lo que más me interesa para la carrera. Si nosotros podemos ser consistentes y podemos aprovechar esas últimas cinco u ocho vueltas de cada stint".

"Quizás se debe a la carga aerodinámica extra y a la superficie de alto agarre que tenemos aquí. No es un problema de Firestone, pero si haces que estos coches sean más rápidos, eso provoca más carga para los neumáticos", explicó.

Ante una pregunta de Motorsport.com sobre su situación en cuanto a la degradación de las gomas, el ganador de 2019, Simon Pagenaud, dijo lo siguiente: "Creo que ese es nuestro punto fuerte. Creo que fui el más consistente y aunque no tuvimos la velocidad de la primera vuelta de la clasificación, mi coche fue el único que fue consistente a lo largo de las cuatro vueltas, así que creo que podemos hacerlo bien".

"Dominar los neumáticos, ese podría ser mi juego el domingo. Esperemos que se mantenga seco y podamos hacer stints largos para usar eso a mi favor. Cuando hace calor, la carga aerodinámica desaparece, los neumáticos se calientan y pueden empezar las pesadillas para mucha gente", concluyó.