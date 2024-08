Palou se acerca al título de la IndyCar: "Tengo ganas, pero será duro"

El piloto español se quedó con un solitario segundo puesto en el Gran Premio de Portland, una metáfora perfecta en su marcha hacia su tercer título de la IndyCar. El barcelonés llegó al fin de semana de 59 puntos sobre Colton Herta y se marcha de la cita con cinco unidades menos de ventaja después de que Will Power liderara la mayor parte de la prueba para vencer con nueve segundos de colchón.

Ahora, a falta de tres rondas para la conclusión de la campaña, Alex Palou cuenta con 54 puntos sobre el australiano. Después de partir tercero, optó por la estrategia algo menos ideal de una sola tanda con los neumáticos más blandos, mientras que el resto hizo tres: "Ha sido duro, ha sido una carrera complicada".

"Creo que no hemos elegido bien las gomas, pero viene de la clasificación de ayer, no pensábamos que los usados fueran a durar, y usamos dos en la clasificación", dijo. "Fue una pena que no pudiéramos luchar mucho. Al principio pensé que teníamos mucho ritmo, me sentía muy cómodo, pero en cuanto Will [Power] puso los rojos, no pude seguirle, tuve una oportunidad en la recta de atrás, cuando había algo de tráfico, pero no lo conseguí".

"Así que estoy feliz, pero fue un poco frustrante que no pudiéramos tenerlo, fue duro", comentó. "Como si nuestro ritmo no hubiera estado al nivel hoy, creo que tenían una séptima marcha, no los podía pillar".

El español compartió la decisión detrás de la estrategia, que se basó en lo que aprendieron de la cita en las calles de Detroit a principios de junio, cuando terminó 16º y rompió una racha de 23 carreras consecutivas entre los diez primeros: "Solo teníamos un juego de rojos, esa era la idea, eso es lo que apreté en la clasificación, por eso hice dos tandas con los usados".

"Tuve mucho miedo después de Detroit cuando empecé con neumáticos rojos usados. Destruí esas gomas en seis vueltas, pasé de ser segundo a deslizarme sobre un plátano", continuó. "No quería que eso volviera a pasar, pensé que los compuestos principales y los alternativos iban a estar más igualados, pero no lo fueron, así que eso es lo que debíamos hacer, no era lo correcto, pero no lo vi venir".

Aunque Alex Palou no pudo replicar su éxito de las ediciones de 2021 y 2023, todavía tiene una gran ventaja en la clasificación general. Incluso con la recta final compuesta únicamente por óvalos, un tipo de pistas en las que todavía no ganó, sigue cómodo y ansioso por tener la oportunidad de hacerlo: "Me encanta. Me gustaría tener más, quizá como un colchón de tres carreras, pero no pudimos conseguirlo".

"Creo que está bien. No es suficiente, pero podría ser mucho peor, creo que eso nos permite ser agresivos, pensar solo en la carrera y no tener que pensar en los puntos ni en intentar minimizar los daños ni nada por el estilo", comentó.

Si supera a sus rivales en el final de la temporada, se convertirá en el primer piloto que consigue tres títulos desde Dario Franchitti en 2011: "Tengo muchas ganas, va a ser duro. Parece mucho, pero al mismo tiempo es casi nada, es solo una carrera, ojalá podamos sumar un poco más de puntos durante el fin de semana de Milwaukee".

