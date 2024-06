Malukas, listo para volver a la IndyCar en Laguna Seca "mentalmente más fuerte"

La última vez que la IndyCar estuvo en Laguna Seca, David Malukas estaba siendo anunciado como el último fichaje de Arrow McLaren para completar su alineación de pilotos de la temporada 2024. Eso fue el 8 de septiembre de 2023.

Han pasado 283 días, y el lituano-estadounidense disputará en el histórico circuito de Monterey (California) su primera prueba de la campaña 2024, al volante del Honda #66 de Meyer Shank Racing, donde formará equipo con Felix Rosenqvist, el mismo piloto al que estaba sustituyendo en la escudería de Zak Brown.

"Definitivamente, este 2024 para mí es una montaña rusa emocional", dijo Malukas. "Está siendo un año de formación de carácter, y ahora estamos de vuelta". Y es que sus planes de debut con Arrow McLaren se detuvieron repentinamente cuando el piloto nacido en Chicago se lesionó en un accidente con una bicicleta de montaña, el 11 de febrero de 2024, que requirió cirugía y que le apartó de las pistas.

Cualquier esperanza de correr con la escuadra papaya terminó el 29 de abril, cuando rescindieron su contrato después de cuatro rondas -incluyendo la cita no puntuable del Thermal Club-, "debido a que no ha estado disponible para la totalidad de la temporada hasta la fecha, sin fecha de regreso confirmada".

David Malukas, lesionado

"Cuando todo sucedió, fue duro", explicó Malukas. "Sinceramente, para mí, mentalmente, ha sido sin duda una de las cosas más duras por las que he tenido que pasar. Hubo algunos días realmente duros, difíciles, especialmente después de la rescisión y de que las cosas se pusieran muy oscuras para mí".

Se apoyó en sus padres, Henry y Daiva Malukas, que abandonaron su país natal, Lituania, tras la caída de la Unión Soviética en 1991 para trasladarse a Estados Unidos. Pero también tenía que superar muchos pensamientos internos por su cuenta.

"El cerebro tiende a decir: 'Esto se ha acabado, ya está hecho'", reveló Malukas. "Sólo piensas en lo peor, pasas al plan Z. Mis padres estaban allí. Ellos pasaron muchas penurias al venir de Lituania a Estados Unidos. Sin dinero, sin hablar inglés".

"Pasaron por muchas dificultades, mucho peores que las que estoy pasando yo. Ellos fueron los que me ayudaron a superarlo, porque lo entienden muy bien, más que nadie. No dejaban de empujarme, de motivarme. Seguimos con ello. Hice contenido para la IndyCar de cara al mes de mayo [el de Indianápolis]. Sonreí. Me mantuve positivo, y sabía que [otra oportunidad] iba a llegar".

Y la oportunidad llegó gracias a Meyer Shank Racing, que anunció el fichaje del piloto de 22 años para el resto de 2024 hace apenas 10 días, después de bajar del coche a Tom Blomqvist tras un duro comienzo de temporada.

Malukas explica cómo haber soportado esta situación durante los últimos meses le ha obligado a encontrar otro nivel en cuanto a fortaleza mental: "Definitivamente, me ha cambiado bastante. Al recordar ciertos momentos como ese, tu cerebro tiende a entrar un poco en espiral, empiezas a preguntarte cuál es el razonamiento, por qué me está pasando esto a mí, ese tipo de cosas".

"En mi caso, creo en el hecho de que todo sucede por una razón. Creo que la razón era convertirme en el piloto que puedo llegar a ser, con el potencial que necesitaba. Necesitaba algo así para llegar ahí, para esforzarme al máximo y ser mejor de lo que era antes. Fueron unos meses muy duros para mí. Creo que lo necesitaba".

"Ahora, podemos mirar hacia delante y, obviamente, convertirnos en mejores pilotos de lo que lo habríamos sido", siguió el joven, que ha podido seguir apoyándose en el entrenador de Arrow McLaren, Sean Smith, durante todo el proceso de su recuperación.

David Malukas, en el test de la IndyCar de Milwaukee de hace unos días

Cabe resaltar que Malukas no llegará a este fin de semana sin estar preparado. Además de haber completado varias jornadas de simulador, también participó en el test del motor híbrido que la IndyCar celebró en Milwaukee la semana pasada, registrando 111 vueltas y siendo octavo de una tabla de tiempos con 20 pilotos.

"Me siento muy bien", expresó sobre su muñeca, que está curada casi al 80 por ciento. "El test de Milwaukee no me preocupó demasiado. Al tratarse de un óvalo, la muñeca o la mano izquierda no están sometidas a mucha tensión. No se mueve mucho el volante. También es más para zurdos. Laguna Seca va a ser un signo de interrogación con el reasfaltado".

"Vamos a ver qué podemos hacer. Hay muchas cosas que podemos hacer desde el punto de vista del coche, para ayudar a la dirección, y que ya hemos hecho en cuanto a setting para facilitar un poco el movimiento de la muñeca. Pero, en general, creo que todo irá bien. He estado en el simulador casi todos los días, haciendo simulaciones de carrera durante más de dos horas, hasta el punto de que mi mano derecha se estaba cansando un poco. Estamos haciendo todo lo que podemos. Estaremos listos para salir a pista y rendir", finalizó.