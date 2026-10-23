IndyCar

Cuando los monoplazas americanos casi corren en España, pero la creación de la IndyCar lo evitó

La Champ Car World Series incluía el Circuito de Jerez en su calendario de 2008, cuando los monoplazas estaban divididos en dos categorías en Estados Unidos, pero la unificación de lo que es hoy la IndyCar evitó la visita a España.

Rubén Carballo Rosa

Editado: 23 oct 2026, 14:29

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Ryan Hunter-Reay

Foto de: Andre Vor / Sutton Images

Ya se ha confirmado una de las mejores noticias posibles para los aficionados españoles al automovilismo deportivo: la IndyCar correrá en España. Tras varios meses de rumores, por fin se ha confirmado la noticia; el principal campeonato de monoplazas de Estados Unidos saldrá del país y de Canadá por primera vez desde 2013, y lo hará para disputar una prueba puntuable, válida para la general de pilotos y constructores, en nuestro país.

Recuerda:

La categoría propiedad de Roger Penske y de FOX aprovechará así el reclamo del gran dominador de la acción en pista en los últimos años: Alex Palou. Aunque en España no se le esté dando el bombo que merece, lo cierto es que en el territorio de las barras y las estrellas es todo un ídolo. Por ello, la IndyCar tratará de ampliar sus horizontes corriendo en casa del pentacampeón, que ha ganado los cuatro últimos títulos de manera consecutiva: el Circuit de Barcelona-Catalunya.

Tras perder la visita de la Fórmula 1 cada año (ahora rota con Spa-Francorchamps), Montmeló no se ha quedado de brazos cruzados para seguir posicionándose en el panorama internacional. Este año ha acogido el Mundial de Resistencia por primera vez en su historia, con las 6 Horas de Barcelona de manera excepcional, y desde 2027 recibirá a uno de los campeonatos más atractivos del mundo, si no el que más, la IndyCar, y con un acuerdo multianual, que no será solo de manera puntual.

Pero, ¿sabías que los monoplazas americanos ya estuvieron a punto de correr en España? ¡Y no fue hace muchos años! 'Solamente' hay que remontarse 16 temporadas, a 2008, pero la creación de la IndyCar lo evitó.

Para explicarlo, primero hay que dar contexto de cómo se dividió el automovilismo estadounidense a mediados de los 90. El primer gran campeonato de monoplazas en el país fue la USAC, hasta que una serie de desavenencias hicieron que la CART se fundara a finales de los 70, disputando su primera temporada en 1979. Este campeonato se erigió como el principal, al contar con el apoyo de la mayoría de equipos y propietarios.

Pero la CART también llegó a su fin a principios de 1996, por una disputa entre los dueños del campeonato y Tony George, máximo responsable del circuito más importante del calendario, Indianápolis Motor Speedway.

Así, desde ese momento, los monoplazas americanos se dividieron en dos: por un lado quedó la CART, con predominio de pilotos extranjeros y que venía teniendo presencia de grandes estrellas de la F1, como Emerson Fittipaldi o Nigel Mansell, y por otro se creó la Indy Racing League, con mayoría de corredores estadounidenses, predominio de óvalos en el calendario, y el reclamo de contar con la prueba reina del país: las 500 Millas de Indianápolis, una de las carreras más icónicas del mundo, integrante de la Triple Corona junto al GP de Mónaco de F1 y las 24 Horas de Le Mans.

Trofeo Borg Warner

Foto de: Penske Entertainment

Con el paso de los años, y con la Indy 500 como estandarte, pasó lo lógico: la IRL fue contando cada vez con más apoyos (de marcas, como Honda o Toyota, o de patrocinadores). Ello, en detrimento de una CART cada vez más debilitada, con numerosos problemas financieros, y que acabó renombrándose como 'Champ Car World Series', naciendo un nuevo campeonato desde 2004.

La categoría trató de sobrevivir fomentando lo que la había hecho diferente respecto a la Indy Racing League: mayoría de pilotos extranjeros para venderse fuera de sus fronteras, y circuitos ruteros y urbanos, diferenciados de los óvalos (aunque también tenía alguno) que eran santo y seña de sus rivales.

Fue en este contexto en el que los monoplazas americanos estuvieron a punto de correr en Jerez, en la temporada 2008. Cabe recordar que la CART y la Champ Car ya corrían en circuitos como Lausitzring (allí tuvo el accidente que cambió su vida el malogrado Alex Zanardi, en 2001) en Alemania, Brands Hatch en Reino Unido, el Autódromo Hermanos Rodríguez en México, Motegi en Japón, el Circuito Gilles Villeneuve en Canadá o Surfers Paradise en Australia.

Circuito de Jerez

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Así, el organigrama previsto para la campaña 2008 incluía, de nuevo, diversas salidas de Estados Unidos, incluida una a España. El Circuito de Jerez tenía que ser la quinta de las catorce pruebas previstas, el fin de semana del 8 de junio. Debía ir tras otra carrera muy exótica, el 1 de junio en Zolder (Bélgica).

Aquel calendario empezaba en Long Beach (pista que se mantiene en la IndyCar hoy en día), seguía en las calles de Houston y Laguna Seca (que hoy en día cierra la temporada), y después de Jerez se dirigiría al Aeropuerto de Cleveland, Mont-Tremblant (Canadá), Toronto (Canadá), el Aeropuerto de Edmonton (Canadá), Portland, Road America, Assen (Países Bajos), Surfers Paradise y México.

Sin embargo, todo quedó en agua de borrajas, puesto que la temporada no llegó a disputarse. La 2007 fue la última campaña de la Champ Car: finalmente, a principios de 2008, los responsables de la categoría llegaron a un acuerdo con Tony George para reunificar el automovilismo americano bajo un solo campeonato, la IRL IndyCar Series. Una categoría que ha llegado hasta ahora, alternando óvalos, pistas ruteras y urbanas, dominado por un español, y que en 2027 finalmente podrá realizar la visita a España que nunca se terminó de producir.

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